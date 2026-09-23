Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi

·33·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon tumanidagi «Eco Cotton» korxonasida sun’iy intellekt boshqaruvidagi aqlli tikuv dastgohlari va gumanoid robotlardan foydalanishni ko‘zdan kechirdi.
  • Ushbu loyihaga 10 million dollar sarmoya kiritilib, 1 mingta yangi ish o‘rni yaratildi.
  • Korxona yiliga 135,3 milliard so‘mlik 9,4 million dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega bo‘lib, 10,5 million dollarlik eksport salohiyatiga ega.

O‘zbekiston yengil sanoati va to‘qimachilik industriyasida kelajak texnologiyalari real amaliyotga ko‘chib, jahon bozorini hayratga soluvchi misli ko‘rilmagan texnologik inqilob yuz berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi doirasida Andijon tumanida yangi barpo etilgan, yuqori texnologiyali trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi «Eco Cotton» korxonasi faoliyati bilan shaxsan tanishdi. Davlatimiz rahbarining 2026 yil 29 iyundagi paxta tolasini chuqur qayta ishlashni rag‘batlantirishga qaratilgan tarixiy qarori ijrosi doirasida qad rostlagan ushbu majmuaga tadbirkor tomonidan 10 million dollar to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya kiritildi va 1 mingta yangi doimiy ish o‘rni yaratildi. Korxonaning eng hayratlanarli jihati — ishlab chiqarish konveyeriga sun’iy intellekt (SI) boshqaruvidagi aqlli tikuv dastgohlari hamda sinov tariqasida haqiqiy gumanoid robotlarning jalb etilgani bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi

Sun’iy intellekt matoning turi, qalinligi va egiluvchanligini soniyalar ichida tahlil qilib, tikuv choklarini real vaqt rejimida nuqsonsiz va mikroskopik aniqlikda sozlab beradi. Korxona yiliga qiymati 135,3 milliard so‘mlik 30 turdagi 9,4 million dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega bo‘lib, to‘liq quvvatga chiqqach, davlat budjetiga yiliga 25 milliard so‘m tushum keltiradi. Shuningdek, korxonada 10,5 million dollarlik yillik eksport salohiyati yaratilib, Andijon trikotaji Yevropa va MDH mamlakatlari — Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Ruminiya va Moldova bozorlariga chiqarilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi

Xo‘sh, sun’iy intellekt va gumanoid robotlar o‘zbek to‘qimachiligi tannarxini qanday arzonlashtiradi, «Eco Cotton» Xitoy, Turkiya va Vetnam tekstil gigantlari bilan raqobatda qanday ustunlikka ega bo‘ladi hamda dual ta’lim yoshlar kelajagini qanday o‘zgartiradi?

«Gumanoid robotlar, 10 mln dollarlik investitsiya va Yevropa bozori»: Korxonaning 5 ta asosiy nuqtasi

Andijondagi innovatsion to‘qimachilik klasteridan eng muhim fakt va raqamlar:

  • Sun’iy intellekt va gumanoid robotlar: Fabrikada tikuv choklarini real vaqtda sozlovchi aqlli tizimlar hamda sinov rejimidagi odamsimon gumanoid robotlar joriy etildi;

  • 10 million dollarlik sarmoya va 1 000 ish o‘rni: Loyiha xususiy tadbirkor tomonidan moliyalashtirilib, 1000 nafar mahalliy aholi doimiy va yuqori maoshli ish bilan ta’minlandi;

  • 10,5 million dollarlik eksport geografiyasi: Korxona mahsulotlari MDH davlatlaridan tashqari Yevropa Ittifoqi a’zosi Ruminiya va Moldova bozorlariga yetkazib berilmoqda;

  • Yiliga 9,4 mln dona mahsulot: Fabrikada 135,3 milliard so‘mlik 30 turdagi tayyor trikotaj mahsulotlari ekologik toza standartlar asosida ishlab chiqariladi;

  • Dual ta’lim va 25 mlrd so‘mlik soliq tushumi: Korxona to‘liq quvvatga kirganda budjetga yiliga 25 mlrd so‘m to‘laydi va nazariya bilan amaliyotni birlashtirgan kadrlar tayyorlash tizimini yuritadi.

Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi

«Eco Cotton» korxonasining iqtisodiy va texnologik ko‘rsatkichlari tahlili

Innovatsion to‘qimachilik fabrikasining asosiy texnik-iqtisodiy parametrlari:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

«Eco Cotton» korxonasining rasmiy parametrlari

Loyihaga kiritilgan jami investitsiya

10 million AQSH dollari

Yaratilgan doimiy ish o‘rinlari soni

1 000 ta ish o‘rni (mahalliy yoshlar va xotin-qizlar)

Qo‘llanilgan ilg‘or texnologiyalar

Sun’iy intellektli dastgohlar, gumanoid robotlar, Xitoy raqamli konveyerlari

Yillik ishlab chiqarish hajmi

30 turdagi 9,4 million dona trikotaj mahsuloti

Ishlab chiqarilgan mahsulotlar qiymati

135,3 milliard so‘m

Yillik eksport salohiyati

10,5 million AQSH dollari

Asosiy eksport bozorlari

Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Ruminiya va Moldova

Davlat budjetiga yillik tushum

25 milliard so‘m

Kadrlar tayyorlash modeli

Dual ta’lim tizimi (nazariya va ishlab chiqarish amaliyoti uyg‘unligi)

Ekologik siyosat

Chiqindisiz «yashil» qayta ishlash va xalqaro ekologik standartlar

Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi

Sanoat va yuqori texnologiyalar ekspertizasi: Nega «Eco Cotton» milliy sanoat uchun namuna?

Iqtisodiy tahlilchilar va to‘qimachilik muhandislarining xulosalari:

  • Sun’iy intellekt va raqamlashtirish inqilobi: To‘qimachilikda mahsulot tannarxining ortishiga va sifatsiz chiqishiga ko‘pincha inson omili (noto‘g‘ri chok, matoning tortilishi) sabab bo‘ladi; SI boshqaruvidagi datchiklar matoning mikrostrukturasini ko‘rib, ip tarangligini millisoniyalarda to‘g‘rilaydi — bu brak (nuqsonli) mahsulotlar ulushini deyarli nolga tushiradi;

  • Gumanoid robotlar — to‘qimachilik kelajagi: Odamsimon robotlarning sinov tariqasida konveyerga qo‘yilishi O‘zbekiston sanoati oddiy xomashyo yetkazib beruvchi emas, balki Industry 4.0 («To‘rtinchi sanoat inqilobi») standartlariga o‘tganidan dalolat beradi;

  • Turkiya, Xitoy va Vetnam bilan tengma-teng raqobat: Avtomatlashtirilgan konveyer va mahalliy xomashyo hisobiga tannarxni keskin pasaytirish evaziga Andijon korxonasi Osiyo va Yevropaning tekstil gigantlari bilan bemalol bahslasha oladi;

  • Xom paxtadan tayyor brendgacha: Mamlakatimizda paxta tolasini 100 foiz yurtimizda qayta ishlash bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar mana shunday qo‘shilgan qiymati yuqori bo‘lgan, Yevropa Ittifoqiga chiqa oladigan raqobatbardosh brendlarni shakllantirmoqda;

  • Dual ta’limning amaliy kuchi: Yoshlarning nazariy o‘qish bilan bir vaqtda robotlashgan fabrikada ishlashi malakali zamonaviy muhandis va operatorlar sinfini tarbiyalab beradi.

Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev ko‘zdan kechirgan «Eco Cotton» korxonasi yuqori intellekt va innovatsiyalar milliy sanoatni dunyo bozorida yetakchiga aylantirishining yorqin namunasi bo‘ldi.

Sizningcha, O‘zbekiston yengil sanoatida sun’iy intellekt va gumanoid robotlardan foydalanish milliy mahsulotlarimizning jahon bozoridagi mavqeini qanchalik oshiradi? Boshqa viloyatlardagi korxonalar ham bunday aqlli avtomatlashtirishga to‘liq o‘tishi kerak deb hisoblaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz sanoatidagi ushbu texnologik yutuqqa bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Eco CottonAndijonsun’iy intellektgumanoid robotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqdaAvtomobil zavodlari gumanoid robotlar bilan yangilanmoqda21 avgust 15:23Xitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy gumanoid robotlar bozorida mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritdi10 avgust 23:54Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaAgility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichda6 iyul 11:22Xitoyning Xynova kompaniyasi insonnikiga o‘xshash robot qo‘lni taqdim etdiXitoyning Xynova kompaniyasi insonnikiga o‘xshash robot qo‘lni taqdim etdi14 may 23:58Meta gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi ARI startapini sotib oldiMeta gumanoid robotlar ishlab chiqaruvchi ARI startapini sotib oldi2 may 03:30Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)18 sentabr 18:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari