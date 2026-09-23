Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon tumanidagi «Eco Cotton» korxonasida sun’iy intellekt boshqaruvidagi aqlli tikuv dastgohlari va gumanoid robotlardan foydalanishni ko‘zdan kechirdi.
- Ushbu loyihaga 10 million dollar sarmoya kiritilib, 1 mingta yangi ish o‘rni yaratildi.
- Korxona yiliga 135,3 milliard so‘mlik 9,4 million dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega bo‘lib, 10,5 million dollarlik eksport salohiyatiga ega.
O‘zbekiston yengil sanoati va to‘qimachilik industriyasida kelajak texnologiyalari real amaliyotga ko‘chib, jahon bozorini hayratga soluvchi misli ko‘rilmagan texnologik inqilob yuz berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi doirasida Andijon tumanida yangi barpo etilgan, yuqori texnologiyali trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi «Eco Cotton» korxonasi faoliyati bilan shaxsan tanishdi. Davlatimiz rahbarining 2026 yil 29 iyundagi paxta tolasini chuqur qayta ishlashni rag‘batlantirishga qaratilgan tarixiy qarori ijrosi doirasida qad rostlagan ushbu majmuaga tadbirkor tomonidan 10 million dollar to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoya kiritildi va 1 mingta yangi doimiy ish o‘rni yaratildi. Korxonaning eng hayratlanarli jihati — ishlab chiqarish konveyeriga sun’iy intellekt (SI) boshqaruvidagi aqlli tikuv dastgohlari hamda sinov tariqasida haqiqiy gumanoid robotlarning jalb etilgani bo‘ldi.
Sun’iy intellekt matoning turi, qalinligi va egiluvchanligini soniyalar ichida tahlil qilib, tikuv choklarini real vaqt rejimida nuqsonsiz va mikroskopik aniqlikda sozlab beradi. Korxona yiliga qiymati 135,3 milliard so‘mlik 30 turdagi 9,4 million dona trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega bo‘lib, to‘liq quvvatga chiqqach, davlat budjetiga yiliga 25 milliard so‘m tushum keltiradi. Shuningdek, korxonada 10,5 million dollarlik yillik eksport salohiyati yaratilib, Andijon trikotaji Yevropa va MDH mamlakatlari — Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Ruminiya va Moldova bozorlariga chiqarilmoqda.
Xo‘sh, sun’iy intellekt va gumanoid robotlar o‘zbek to‘qimachiligi tannarxini qanday arzonlashtiradi, «Eco Cotton» Xitoy, Turkiya va Vetnam tekstil gigantlari bilan raqobatda qanday ustunlikka ega bo‘ladi hamda dual ta’lim yoshlar kelajagini qanday o‘zgartiradi?
«Gumanoid robotlar, 10 mln dollarlik investitsiya va Yevropa bozori»: Korxonaning 5 ta asosiy nuqtasi
Andijondagi innovatsion to‘qimachilik klasteridan eng muhim fakt va raqamlar:
Sun’iy intellekt va gumanoid robotlar: Fabrikada tikuv choklarini real vaqtda sozlovchi aqlli tizimlar hamda sinov rejimidagi odamsimon gumanoid robotlar joriy etildi;
10 million dollarlik sarmoya va 1 000 ish o‘rni: Loyiha xususiy tadbirkor tomonidan moliyalashtirilib, 1000 nafar mahalliy aholi doimiy va yuqori maoshli ish bilan ta’minlandi;
10,5 million dollarlik eksport geografiyasi: Korxona mahsulotlari MDH davlatlaridan tashqari Yevropa Ittifoqi a’zosi Ruminiya va Moldova bozorlariga yetkazib berilmoqda;
Yiliga 9,4 mln dona mahsulot: Fabrikada 135,3 milliard so‘mlik 30 turdagi tayyor trikotaj mahsulotlari ekologik toza standartlar asosida ishlab chiqariladi;
Dual ta’lim va 25 mlrd so‘mlik soliq tushumi: Korxona to‘liq quvvatga kirganda budjetga yiliga 25 mlrd so‘m to‘laydi va nazariya bilan amaliyotni birlashtirgan kadrlar tayyorlash tizimini yuritadi.
«Eco Cotton» korxonasining iqtisodiy va texnologik ko‘rsatkichlari tahlili
Innovatsion to‘qimachilik fabrikasining asosiy texnik-iqtisodiy parametrlari:
Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar
«Eco Cotton» korxonasining rasmiy parametrlari
Loyihaga kiritilgan jami investitsiya
10 million AQSH dollari
Yaratilgan doimiy ish o‘rinlari soni
1 000 ta ish o‘rni (mahalliy yoshlar va xotin-qizlar)
Qo‘llanilgan ilg‘or texnologiyalar
Sun’iy intellektli dastgohlar, gumanoid robotlar, Xitoy raqamli konveyerlari
Yillik ishlab chiqarish hajmi
30 turdagi 9,4 million dona trikotaj mahsuloti
Ishlab chiqarilgan mahsulotlar qiymati
135,3 milliard so‘m
Yillik eksport salohiyati
10,5 million AQSH dollari
Asosiy eksport bozorlari
Rossiya, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Ruminiya va Moldova
Davlat budjetiga yillik tushum
25 milliard so‘m
Kadrlar tayyorlash modeli
Dual ta’lim tizimi (nazariya va ishlab chiqarish amaliyoti uyg‘unligi)
Ekologik siyosat
Chiqindisiz «yashil» qayta ishlash va xalqaro ekologik standartlar
Sanoat va yuqori texnologiyalar ekspertizasi: Nega «Eco Cotton» milliy sanoat uchun namuna?
Iqtisodiy tahlilchilar va to‘qimachilik muhandislarining xulosalari:
Sun’iy intellekt va raqamlashtirish inqilobi: To‘qimachilikda mahsulot tannarxining ortishiga va sifatsiz chiqishiga ko‘pincha inson omili (noto‘g‘ri chok, matoning tortilishi) sabab bo‘ladi; SI boshqaruvidagi datchiklar matoning mikrostrukturasini ko‘rib, ip tarangligini millisoniyalarda to‘g‘rilaydi — bu brak (nuqsonli) mahsulotlar ulushini deyarli nolga tushiradi;
Gumanoid robotlar — to‘qimachilik kelajagi: Odamsimon robotlarning sinov tariqasida konveyerga qo‘yilishi O‘zbekiston sanoati oddiy xomashyo yetkazib beruvchi emas, balki Industry 4.0 («To‘rtinchi sanoat inqilobi») standartlariga o‘tganidan dalolat beradi;
Turkiya, Xitoy va Vetnam bilan tengma-teng raqobat: Avtomatlashtirilgan konveyer va mahalliy xomashyo hisobiga tannarxni keskin pasaytirish evaziga Andijon korxonasi Osiyo va Yevropaning tekstil gigantlari bilan bemalol bahslasha oladi;
Xom paxtadan tayyor brendgacha: Mamlakatimizda paxta tolasini 100 foiz yurtimizda qayta ishlash bo‘yicha ko‘rilayotgan choralar mana shunday qo‘shilgan qiymati yuqori bo‘lgan, Yevropa Ittifoqiga chiqa oladigan raqobatbardosh brendlarni shakllantirmoqda;
Dual ta’limning amaliy kuchi: Yoshlarning nazariy o‘qish bilan bir vaqtda robotlashgan fabrikada ishlashi malakali zamonaviy muhandis va operatorlar sinfini tarbiyalab beradi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ko‘zdan kechirgan «Eco Cotton» korxonasi yuqori intellekt va innovatsiyalar milliy sanoatni dunyo bozorida yetakchiga aylantirishining yorqin namunasi bo‘ldi.
Sizningcha, O‘zbekiston yengil sanoatida sun’iy intellekt va gumanoid robotlardan foydalanish milliy mahsulotlarimizning jahon bozoridagi mavqeini qanchalik oshiradi? Boshqa viloyatlardagi korxonalar ham bunday aqlli avtomatlashtirishga to‘liq o‘tishi kerak deb hisoblaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz sanoatidagi ushbu texnologik yutuqqa bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…