Samarqandga kirishga cheklov: Bunga S5+1 sammiti va Marko Rubioning tashrifi sabab bo‘ldi

·71·O‘zbekiston
Samarqandga kirishga cheklov: Bunga S5+1 sammiti va Marko Rubioning tashrifi sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda 18-22 oktyabr kunlari, ya’ni besh kun davomida «C5+1» sammiti va Bolalar farovonligi bo‘yicha butunjahon sammiti o‘tkazilishi munosabati bilan shaharga kirish yo‘llari va markaziy ko‘chalarda avtotransport harakati vaqtincha cheklanadi.
  • Ushbu cheklovlar Registon, Afrosiyob va Ibn Sino ko‘chalari kabi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi, biroq tezkor xizmat avtomobillari uchun istisnolar mavjud.

Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli xalqaro tadbirlar va yuqori darajadagi diplomatik uchrashuvlar munosabati bilan shaharga kirish yo‘llarida hamda markaziy ko‘chalarda avtotransport vositalarining harakati 18 oktyabrdan 22 oktyabrga qadar — jami 5 kun muddatga vaqtincha cheklanadi.

Haydovchilarga tirbandliklarning oldini olish maqsadida tashkil etilgan maxsus aylanma yo‘llardan foydalanish tavsiya etilmoqda. Tez tibbiy yordam, yong‘in xavfsizligi va boshqa tezkor xizmat avtomobillari uchun harakatlanishda istisnolar ko‘zda tutilgan.

Qaysi ko‘chalarda harakat vaqtincha to‘xtatiladi?

Shahar hududida xavfsizlikni ta’minlash va delegatsiyalar harakatini muvofiqlashtirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarda cheklovlar amal qiladi:

  • Shaharga kirish darvozalari: Samarqand shahriga olib kiruvchi asosiy kirish yo‘llari va postlarda transport oqimi cheklanadi;

  • Markaziy ko‘chalar: Shaharning eng gavjum va tarixiy qismlari, jumladan, Registon, Afrosiyob hamda Ibn Sino ko‘chalari bo‘ylab avtotransport harakati vaqtincha to‘xtatiladi;

  • Aylanma harakat: Mahalliy aholi va mehmonlarga harakatlanishni oldindan rejalashtirish va belgilangan yo‘nalishlar bo‘yicha aylanma yo‘llardan foydalanish tavsiya etiladi.

Cheklovlar sababi: Dunyo e’tibori Samarqandda

Besh kun davomida ko‘hna shahar global ahamiyatga molik ikkita yirik xalqaro forumga mezbonlik qiladi:

  • 19–20 oktyabr kunlari — «C5+1» sammiti: Markaziy Osiyo davlatlari hamda AQSH tashqi siyosat mahkamalari rahbarlarining strategik vazirlar uchrashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etadi;

  • 21–22 oktyabr kunlari — Bolalar farovonligi bo‘yicha butunjahon sammiti: Dunyoning 100 dan ziyod davlatidan tashrif buyuradigan xalqaro tashkilotlar, yetakchi ekspertlar va rasmiy vakillar ishtirokida keng qamrovli global tadbir o‘tkaziladi.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilardan yuzaga keladigan vaqtinchalik noqulayliklarni to‘g‘ri tushunishni va yo‘l belgilari hamda tartibga soluvchi xodimlarning ko‘rsatmalariga qat’iy amal qilishni so‘raydi.

SamarqandC5+1 sammitiBolalar farovonligi sammitiRegiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19Jahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdiJahon yulduzi Jon Lejend Registonda konsert berdi9 iyun 21:16Dunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdiDunyo yulduzi Jon Lejend ilk bor Samarqand sahnasida konsert berdi9 iyun 13:53Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Maktablarda kuzgi ta’til qachon boshlanadi?Maktablarda kuzgi ta’til qachon boshlanadi?Bugun 12:16Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlariToshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlariKecha 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?