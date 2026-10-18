Samarqandga kirishga cheklov: Bunga S5+1 sammiti va Marko Rubioning tashrifi sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda 18-22 oktyabr kunlari, ya’ni besh kun davomida «C5+1» sammiti va Bolalar farovonligi bo‘yicha butunjahon sammiti o‘tkazilishi munosabati bilan shaharga kirish yo‘llari va markaziy ko‘chalarda avtotransport harakati vaqtincha cheklanadi.
- Ushbu cheklovlar Registon, Afrosiyob va Ibn Sino ko‘chalari kabi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi, biroq tezkor xizmat avtomobillari uchun istisnolar mavjud.
Samarqand shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli xalqaro tadbirlar va yuqori darajadagi diplomatik uchrashuvlar munosabati bilan shaharga kirish yo‘llarida hamda markaziy ko‘chalarda avtotransport vositalarining harakati 18 oktyabrdan 22 oktyabrga qadar — jami 5 kun muddatga vaqtincha cheklanadi.
Haydovchilarga tirbandliklarning oldini olish maqsadida tashkil etilgan maxsus aylanma yo‘llardan foydalanish tavsiya etilmoqda. Tez tibbiy yordam, yong‘in xavfsizligi va boshqa tezkor xizmat avtomobillari uchun harakatlanishda istisnolar ko‘zda tutilgan.
Qaysi ko‘chalarda harakat vaqtincha to‘xtatiladi?
Shahar hududida xavfsizlikni ta’minlash va delegatsiyalar harakatini muvofiqlashtirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarda cheklovlar amal qiladi:
Shaharga kirish darvozalari: Samarqand shahriga olib kiruvchi asosiy kirish yo‘llari va postlarda transport oqimi cheklanadi;
Markaziy ko‘chalar: Shaharning eng gavjum va tarixiy qismlari, jumladan, Registon, Afrosiyob hamda Ibn Sino ko‘chalari bo‘ylab avtotransport harakati vaqtincha to‘xtatiladi;
Aylanma harakat: Mahalliy aholi va mehmonlarga harakatlanishni oldindan rejalashtirish va belgilangan yo‘nalishlar bo‘yicha aylanma yo‘llardan foydalanish tavsiya etiladi.
Cheklovlar sababi: Dunyo e’tibori Samarqandda
Besh kun davomida ko‘hna shahar global ahamiyatga molik ikkita yirik xalqaro forumga mezbonlik qiladi:
19–20 oktyabr kunlari — «C5+1» sammiti: Markaziy Osiyo davlatlari hamda AQSH tashqi siyosat mahkamalari rahbarlarining strategik vazirlar uchrashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etadi;
21–22 oktyabr kunlari — Bolalar farovonligi bo‘yicha butunjahon sammiti: Dunyoning 100 dan ziyod davlatidan tashrif buyuradigan xalqaro tashkilotlar, yetakchi ekspertlar va rasmiy vakillar ishtirokida keng qamrovli global tadbir o‘tkaziladi.
Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilardan yuzaga keladigan vaqtinchalik noqulayliklarni to‘g‘ri tushunishni va yo‘l belgilari hamda tartibga soluvchi xodimlarning ko‘rsatmalariga qat’iy amal qilishni so‘raydi.
Izohlar 0
…