Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Davlat kotibi Marko Rubio'ning O'zbekistonga tashrifi Donald Tramp ma'muriyatining Markaziy Osiyoga strategik e'tibori ortayotganini ko'rsatadi.
- Bu mintaqaning tabiiy boyliklari va geosiyosiy joylashuvi hamda avvalgi ma'muriyatlarning e'tiborsizligi sababli yuz bermoqda.
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga rasmiy tashrifi xalqaro siyosat doiralarida katta qiziqish bilan kutib olinmoqda. Nufuzli xalqaro Reuters axborot agentligi mazkur tashrifni Vashingtonning Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan strategik e’tibori va manfaatlari sezilarli darajada ortib borayotgani fonida keng yoritdi.
AQSH rasmiy doiralari tabiiy boyliklarga ega bo‘lgan hamda Xitoy, Rossiya va Eron kabi yirik davlatlar qurshovida joylashgan Markaziy Osiyoni Donald Tramp ma’muriyati uchun ustuvor geosiyosiy yo‘nalish sifatida ko‘ra boshladi.
E’tibordan chetda qolgan mintaqadan strategik markazgacha
AQSH tashqi siyosatidagi burilishning asosiy sabablari quyidagi jihatlarda namoyon bo‘lmoqda:
Avvalgi ma’muriyatlar xatosi: AQSH rasmiylarining ta’kidlashicha, Markaziy Osiyo Donald Trampdan oldingi AQSH prezidentlari boshqaruvi davrida Vashington tomonidan yetarlicha baholanmagan va nisbatan e’tibordan chetda qolgan hudud bo‘lib kelgan;
Geosiyosiy chorraha va boy resurslar: Mintaqaning tabiiy boyliklarga (noyob minerallar, energiya resurslari) boyligi hamda Rossiya, Xitoy va Eron o‘rtasida joylashgan muhim strategik geografik joylashuvi Vashingtonning pragmatik manfaatlarini qayta uyg‘otdi;
Munosabatlarning yangi bosqichi: Marko Rubioning tashrifi Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O‘zbekiston bilan iqtisodiy, xavfsizlik va energetika sohalaridagi sheriklikni mustahkamlashga qaratilgan.
Toshkentda tug‘ilgan maxsus vakil: Tashrif ortidagi muhim detal
Reuters nashri mazkur tashrifni uyushtirish va muvofiqlashtirishda ishtirok etgan asosiy shaxslardan birining nomini ochiqladi:
Serjio Gorning faol roli: AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor tashrifni tashkil etishda hal qiluvchi rol o‘ynagan;
Toshkentlik diplomat va do‘stlik rishtasi: Alohida e’tiborga molik jihati shundaki, Serjio Gor Toshkent shahrida tug‘ilgan bo‘lib, u Davlat kotibi Marko Rubioning shaxsiy va yaqin do‘sti hisoblanadi. Bu omil muzokaralarning yuqori darajada va samimiy ruhda kechishiga zamin yaratmoqda.
AQSH Davlat kotibining Toshkentga safari nafaqat O‘zbekiston-AQSH ikki tomonlama munosabatlari, balki «C5+1» formati doirasida butun mintaqaning global sahnadagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…