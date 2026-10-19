Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandi

·55·O‘zbekiston
Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat kotibi Marko Rubio'ning O'zbekistonga tashrifi Donald Tramp ma'muriyatining Markaziy Osiyoga strategik e'tibori ortayotganini ko'rsatadi.
  • Bu mintaqaning tabiiy boyliklari va geosiyosiy joylashuvi hamda avvalgi ma'muriyatlarning e'tiborsizligi sababli yuz bermoqda.

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga rasmiy tashrifi xalqaro siyosat doiralarida katta qiziqish bilan kutib olinmoqda. Nufuzli xalqaro Reuters axborot agentligi mazkur tashrifni Vashingtonning Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan strategik e’tibori va manfaatlari sezilarli darajada ortib borayotgani fonida keng yoritdi.

AQSH rasmiy doiralari tabiiy boyliklarga ega bo‘lgan hamda Xitoy, Rossiya va Eron kabi yirik davlatlar qurshovida joylashgan Markaziy Osiyoni Donald Tramp ma’muriyati uchun ustuvor geosiyosiy yo‘nalish sifatida ko‘ra boshladi.

E’tibordan chetda qolgan mintaqadan strategik markazgacha

AQSH tashqi siyosatidagi burilishning asosiy sabablari quyidagi jihatlarda namoyon bo‘lmoqda:

  • Avvalgi ma’muriyatlar xatosi: AQSH rasmiylarining ta’kidlashicha, Markaziy Osiyo Donald Trampdan oldingi AQSH prezidentlari boshqaruvi davrida Vashington tomonidan yetarlicha baholanmagan va nisbatan e’tibordan chetda qolgan hudud bo‘lib kelgan;

  • Geosiyosiy chorraha va boy resurslar: Mintaqaning tabiiy boyliklarga (noyob minerallar, energiya resurslari) boyligi hamda Rossiya, Xitoy va Eron o‘rtasida joylashgan muhim strategik geografik joylashuvi Vashingtonning pragmatik manfaatlarini qayta uyg‘otdi;

  • Munosabatlarning yangi bosqichi: Marko Rubioning tashrifi Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O‘zbekiston bilan iqtisodiy, xavfsizlik va energetika sohalaridagi sheriklikni mustahkamlashga qaratilgan.

Toshkentda tug‘ilgan maxsus vakil: Tashrif ortidagi muhim detal

Reuters nashri mazkur tashrifni uyushtirish va muvofiqlashtirishda ishtirok etgan asosiy shaxslardan birining nomini ochiqladi:

  • Serjio Gorning faol roli: AQSH Prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor tashrifni tashkil etishda hal qiluvchi rol o‘ynagan;

  • Toshkentlik diplomat va do‘stlik rishtasi: Alohida e’tiborga molik jihati shundaki, Serjio Gor Toshkent shahrida tug‘ilgan bo‘lib, u Davlat kotibi Marko Rubioning shaxsiy va yaqin do‘sti hisoblanadi. Bu omil muzokaralarning yuqori darajada va samimiy ruhda kechishiga zamin yaratmoqda.

AQSH Davlat kotibining Toshkentga safari nafaqat O‘zbekiston-AQSH ikki tomonlama munosabatlari, balki «C5+1» formati doirasida butun mintaqaning global sahnadagi o‘rnini mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Marko RubioSerjio GorC5+1O‘zbekiston-AKSH munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Saida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandiSaida Mirziyoyeva Serjio Gor bilan Toshkentdagi bozorni aylandiKecha 21:07Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuvShavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv17 oktabr 10:20Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02AQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdiAQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdiBugun 09:12Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiBugun 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?