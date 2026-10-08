Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-oktyabr kuni amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi.
- Tashrif davomida 8-oktyabrda Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining sakkizinchi Maslahat uchrashuvi, 9-oktyabrda esa Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligining navbatdagi sammiti bo‘lib o‘tadi.
- Shuningdek, Prezident Mirziyoyev Turkmaniston rahbariyati bilan ham ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazadi.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 oktyabr kuni amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi. Davlat rahbarining bu galgi tashrifi bir emas, ikkita muhim xalqaro muloqot bilan bog‘liq: 8 oktyabr kuni Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining sakkizinchi Maslahat uchrashuvi, 9 oktyabr kuni esa Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligining navbatdagi sammiti bo‘lib o‘tadi.
Prezidentni Turkmanboshi shahri aeroportida Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi Raisining o‘rinbosari, tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov va boshqa rasmiylar kutib oldi.
Mirziyoyev Turkmanistonda: asosiy uchrashuvlar qachon?
Shavkat Mirziyoyevning amaliy tashrifi 7–9 oktyabr kunlariga mo‘ljallangan.
Tashrif dasturida mintaqaviy hamkorlik va xalqaro kun tartibidagi muhim masalalarni muhokama qilishga qaratilgan bir qator tadbirlar bor.
8 oktyabr kuni O‘zbekiston rahbari Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining sakkizinchi Maslahat uchrashuvida ishtirok etadi.
9 oktyabr kuni esa Shavkat Mirziyoyev MDH Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig‘ilishida qatnashadi.
Tadbirlar doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazilishi ham rejalashtirilgan.
Markaziy Osiyo va Ozarbayjon nimani muhokama qiladi?
8 oktyabrdagi Maslahat uchrashuvi kun tartibidan mintaqadagi siyosiy-diplomatik hamkorlikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish va energetika sohasida sheriklikni kengaytirish masalalari o‘rin olgan.
Shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqlim o‘zgarishiga moslashish, madaniyat, ta’lim va ilm-fan sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish ham asosiy yo‘nalishlardan bo‘ladi. Yoshlar o‘rtasidagi aloqalarni kengaytirish masalalari ham muhokama qilinishi ko‘zda tutilgan.
Uchrashuvda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega dolzarb masalalar, shuningdek, tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan.
9 oktyabrda — MDH sammiti
Prezident Mirziyoyev tashrifining yana bir muhim qismi 9 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan MDH Davlat rahbarlari kengashi yig‘ilishi bo‘ladi.
Unda Hamdo‘stlik doirasidagi ko‘p tomonlama hamkorlikning bugungi natijalari sarhisob qilinib, uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi.
Bu yil MDH tashkil etilganining 35 yilligi munosabati bilan ham alohida e’tibor qaratilishi rejalashtirilgan. Tadbirlar yakunida qo‘shma hujjatlar to‘plamini qabul qilish ko‘zda tutilgan.
Turkmaniston bilan ikki tomonlama muloqot ham rejada
Tashrif faqat ko‘p tomonlama sammitlar bilan cheklanmaydi.
Prezident Mirziyoyev Turkmaniston rahbariyati bilan ham uchrashuvlar o‘tkazishi rejalashtirilgan. Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi ham O‘zbekiston va Turkmaniston rahbarlari o‘rtasida uchrashuvlar bo‘lib o‘tishini ma’lum qilgan.
Bu muloqotlar ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning dolzarb masalalarini muhokama qilish uchun muhim maydon bo‘lishi mumkin.
Bir tashrif — bir nechta muhim yo‘nalish
Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga amaliy tashrifi bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim kun tartibini qamrab olmoqda.
Bir tomonda — Markaziy Osiyo va Ozarbayjon o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va gumanitar aloqalarni yanada kuchaytirish masalalari.
Ikkinchi tomonda — MDH doirasidagi ko‘p tomonlama hamkorlik istiqbollari.
Bunga qo‘shimcha ravishda, O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi ikki tomonlama muloqotlar ham o‘tkaziladi.
Shu jihatdan, 7–9 oktyabr kunlari Turkmaniston mintaqaviy va xalqaro diplomatik muloqotlar markazlaridan biriga aylanadi.
O‘zbekiston uchun esa ushbu tashrif mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy sheriklik, energetika, xavfsizlik va ko‘p tomonlama diplomatiya bo‘yicha pozitsiyalarni ilgari surish uchun muhim maydon bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…