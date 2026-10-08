Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)

·15·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7-oktyabr kuni amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi.
  • Tashrif davomida 8-oktyabrda Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining sakkizinchi Maslahat uchrashuvi, 9-oktyabrda esa Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligining navbatdagi sammiti bo‘lib o‘tadi.
  • Shuningdek, Prezident Mirziyoyev Turkmaniston rahbariyati bilan ham ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazadi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 oktyabr kuni amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi. Davlat rahbarining bu galgi tashrifi bir emas, ikkita muhim xalqaro muloqot bilan bog‘liq: 8 oktyabr kuni Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining sakkizinchi Maslahat uchrashuvi, 9 oktyabr kuni esa Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligining navbatdagi sammiti bo‘lib o‘tadi.

Prezidentni Turkmanboshi shahri aeroportida Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi Raisining o‘rinbosari, tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov va boshqa rasmiylar kutib oldi.

Mirziyoyev Turkmanistonda: asosiy uchrashuvlar qachon?

Shavkat Mirziyoyevning amaliy tashrifi 7–9 oktyabr kunlariga mo‘ljallangan.

Tashrif dasturida mintaqaviy hamkorlik va xalqaro kun tartibidagi muhim masalalarni muhokama qilishga qaratilgan bir qator tadbirlar bor.

8 oktyabr kuni O‘zbekiston rahbari Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining sakkizinchi Maslahat uchrashuvida ishtirok etadi.

9 oktyabr kuni esa Shavkat Mirziyoyev MDH Davlat rahbarlari kengashining navbatdagi yig‘ilishida qatnashadi.

Tadbirlar doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazilishi ham rejalashtirilgan.

Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)

Markaziy Osiyo va Ozarbayjon nimani muhokama qiladi?

8 oktyabrdagi Maslahat uchrashuvi kun tartibidan mintaqadagi siyosiy-diplomatik hamkorlikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish va energetika sohasida sheriklikni kengaytirish masalalari o‘rin olgan.

Shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish, iqlim o‘zgarishiga moslashish, madaniyat, ta’lim va ilm-fan sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish ham asosiy yo‘nalishlardan bo‘ladi. Yoshlar o‘rtasidagi aloqalarni kengaytirish masalalari ham muhokama qilinishi ko‘zda tutilgan.

Uchrashuvda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega dolzarb masalalar, shuningdek, tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha ustuvor vazifalar yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan.

Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)

9 oktyabrda — MDH sammiti

Prezident Mirziyoyev tashrifining yana bir muhim qismi 9 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan MDH Davlat rahbarlari kengashi yig‘ilishi bo‘ladi.

Unda Hamdo‘stlik doirasidagi ko‘p tomonlama hamkorlikning bugungi natijalari sarhisob qilinib, uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi.

Bu yil MDH tashkil etilganining 35 yilligi munosabati bilan ham alohida e’tibor qaratilishi rejalashtirilgan. Tadbirlar yakunida qo‘shma hujjatlar to‘plamini qabul qilish ko‘zda tutilgan.

Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)

Turkmaniston bilan ikki tomonlama muloqot ham rejada

Tashrif faqat ko‘p tomonlama sammitlar bilan cheklanmaydi.

Prezident Mirziyoyev Turkmaniston rahbariyati bilan ham uchrashuvlar o‘tkazishi rejalashtirilgan. Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi ham O‘zbekiston va Turkmaniston rahbarlari o‘rtasida uchrashuvlar bo‘lib o‘tishini ma’lum qilgan.

Bu muloqotlar ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning dolzarb masalalarini muhokama qilish uchun muhim maydon bo‘lishi mumkin.

Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)

Bir tashrif — bir nechta muhim yo‘nalish

Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga amaliy tashrifi bir vaqtning o‘zida bir nechta muhim kun tartibini qamrab olmoqda.

Bir tomonda — Markaziy Osiyo va Ozarbayjon o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va gumanitar aloqalarni yanada kuchaytirish masalalari.

Ikkinchi tomonda — MDH doirasidagi ko‘p tomonlama hamkorlik istiqbollari.

Bunga qo‘shimcha ravishda, O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi ikki tomonlama muloqotlar ham o‘tkaziladi.

Shu jihatdan, 7–9 oktyabr kunlari Turkmaniston mintaqaviy va xalqaro diplomatik muloqotlar markazlaridan biriga aylanadi.

O‘zbekiston uchun esa ushbu tashrif mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy sheriklik, energetika, xavfsizlik va ko‘p tomonlama diplomatiya bo‘yicha pozitsiyalarni ilgari surish uchun muhim maydon bo‘lib xizmat qiladi.

Shavkat MirziyoyevTurkmanistonga tashrifMarkaziy Osiyo va Ozarbayjon Maslahat uchrashuviMDH sammiti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindiMirziyoyev va Putin telefon orqali muloqot qildi: muhim masalalar muhokama qilindi22 sentabr 11:50Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar8 sentabr 21:44Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)24 sentabr 13:18Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev yetti oyda besh davlatning yuksak mukofotini oldi (foto)8 sentabr 22:01Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?29 iyul 23:21Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?