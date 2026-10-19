O‘zbekiston aholisi 39,5 milliondan oshdi: Qaysi hududlarda aholi soni eng ko‘p?

·60·O‘zbekiston
O‘zbekiston aholisi 39,5 milliondan oshdi: Qaysi hududlarda aholi soni eng ko‘p?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra, O'zbekiston doimiy aholisi 39 million 535 ming 225 nafarga yetdi, bu o'tgan yilga nisbatan 1,8 foizga ko'paygan.
  • Aholi soni bo'yicha Samarqand viloyati 4 462 783 kishi bilan, Farg'ona viloyati esa 4 293 001 kishi bilan yetakchilikni saqlab qolmoqda.
  • O'zbekistonning yillik 1,8 foizlik barqaror o'sish sur'ati Markaziy Osiyodagi eng yirik va tez o'suvchi demografik salohiyatga ega mamlakat maqomini mustahkamlaydi.

O‘zbekiston Respublikasining doimiy aholisi soni bo‘yicha yangilangan rasmiy demografik ko‘rsatkichlar e’lon qilindi. 2026 yil 1 oktyabr holatiga ko‘ra, mamlakatimizning doimiy aholisi soni (ro‘yxatga olish natijalarini hisobga olgan holda) 39 million 535 ming 225 nafarga yetdi.

Ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davri bilan taqqoslanganda aholi soni bir yil ichida 692,2 ming kishiga yoki 1,8 foizga ko‘payganini ko‘rsatmoqda.

Hududlar bo‘yicha taqsimot: Kim peshqadam?

Aholining joylashuvi va zichligi bo‘yicha respublika hududlari orasida an’anaviy tarzda Samarqand va Farg‘ona viloyatlari yetakchilikni saqlab qolmoqda.

2026 yil 1 oktyabr holatiga hududlar kesimidagi to‘liq ko‘rsatkichlar quyidagicha shakllandi:

  • Samarqand viloyati — 4 462 783 kishi;

  • Farg‘ona viloyati — 4 293 001 kishi;

  • Toshkent viloyati — 3 799 043 kishi;

  • Qashqadaryo viloyati — 3 746 228 kishi;

  • Andijon viloyati — 3 574 464 kishi;

  • Toshkent shahri — 3 278 512 kishi;

  • Namangan viloyati — 3 190 767 kishi;

  • Surxondaryo viloyati — 3 030 030 kishi;

  • Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 2 166 044 kishi;

  • Xorazm viloyati — 2 162 068 kishi;

  • Buxoro viloyati — 2 125 129 kishi;

  • Jizzax viloyati — 1 545 176 kishi;

  • Navoiy viloyati — 1 196 559 kishi;

  • Sirdaryo viloyati — 965 421 kishi.

Demografik o‘sish sur’atlari nimani ko‘rsatmoqda?

Ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, yurtimizning 8 ta hududida aholi soni 3 milliondan, shundan 2 ta yirik viloyatda esa 4 milliondan ortiqni tashkil qilmoqda.

Respublika bo‘yicha yillik 1,8 foizlik barqaror o‘sish sur’ati saqlanib qolayotgani O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi eng yirik va tez o‘suvchi demografik salohiyatga ega mamlakat maqomini yanada mustahkamlayotganini anglatadi.

O‘zbekiston aholi soni 2026Samarqand aholi soniFarg‘ona aholi soniDemografik o‘sish sur’ati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?2 avgust 20:51«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari12 sentabr 15:07O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?1 iyul 13:22O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qayerda yashaydi? TOP-10 ro‘yxat...29 iyun 15:16O‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda ekani ochiqlandiO‘zbekistonda eng ko‘p aholi qaysi hududda ekani ochiqlandi30 aprel 14:06O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatiladi?O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatiladi?Bugun 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?