O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?

·58·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning sakkiz oyida O‘zbekistonda 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirilib, bu o‘tgan yilga nisbatan 18,4 foizga ko‘pdir.
  • Yanvar–avgust oylari davomida eng yuqori talab Toshkent shahri (27,5%), Sirdaryo viloyati (25,4%) va Andijon viloyatida (23,8%) kuzatildi.

O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida 2026 yilning sakkiz oyi yakunlariga ko‘ra mislsiz faollik va rekord darajadagi o‘sish ko‘rsatkichlari qayd etildi. Rasmiy tahliliy ma’lumotlarga qaraganda, 2026 yilning yanvar–avgust oylari davomida mamlakatimiz bo‘ylab naq 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan 2025 yilning mos davri bilan taqqoslaganda 18,4 foizga ko‘proq demakdir. Birgina avgust oyining o‘zida fuqarolar tomonidan 25,1 mingta turar joy xarid qilingan bo‘lib, o‘tgan yilgi avgust ko‘rsatkichlaridan ham yuqoriroq natija qayd etildi (0,2 foizlik o‘sish).

Poytaxt Toshkent shahrida esa avgust oyida 7,4 mingta bitim tuzilib, yillik o‘sish 2,2 foizni tashkil qildi. Yanvar–avgust oylari kesimida hududlar bo‘yicha eng yuqori talab va sur’at Toshkent shahri (27,5%), Sirdaryo viloyati (25,4%) hamda Andijon viloyatida (23,8%) kuzatildi. Aholining uy-joyga bo‘lgan talabining bu qadar keskin oshishi ipoteka dasturlarining kengayishi, yangi massivlar va qurilish hajmlarining jadallashuvi hamda ko‘chmas mulkni ishonchli kapital sifatida saqlash intilishi bilan bevosita bog‘liqdir.

Xo‘sh, qaysi omillar hududlarda uy-joy xaridining keskin ko‘payishiga sabab bo‘ldi, narxlar dinamikasi yil oxirigacha qanday o‘zgaradi va Toshkentdagi yuqori faollik viloyatlarga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda?

«222,5 mingta bitim, poytaxt yetakchiligi va Sirdaryo syurprizi»: Ko‘chmas mulk bozorining 5 ta asosiy nuqtasi

2026 yilgi 8 oylik hisobotdan eng muhim statistik raqamlar va faktlar:

  • 8 oyda 18,4 foizlik sakrash: Yanvar–avgust oylarida 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi bitimi imzolanib, bozor o‘tgan yilgi ko‘rsatkichlarni katta farq bilan ortda qoldirdi;

  • Avgust oyida 25,1 ming bitim: Birgina avgust oyining o‘zida 25,1 ming oila yangi xonadon egasiga aylandi (yillik o‘sish +0,2%);

  • Poytaxt bozoridagi ustunlik: Toshkent shahrida avgustda 7,4 mingta uy-joy sotilib, o‘sish sur’ati 2,2 foizga yetdi;

  • Top-3 yetakchi hudud: 8 oy davomida bitimlar o‘sishi bo‘yicha eng yuqori natijani Toshkent shahri (27,5%), Sirdaryo (25,4%) va Andijon (23,8%) viloyatlari ko‘rsatdi;

  • Aholi talabining yuksalishi: Ipoteka kreditlari va yangi turar joy majmualari taklifi fuqarolarning ko‘chmas mulk xarid qilish ishtiyoqini keskin oshirmoqda.

O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozori: 2026 yil yanvar–avgust ko‘rsatkichlari tahlili

Uy-joy savdosining hududiy dinamikasi va o‘sish parametrlari qiyosiy taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va hududlar

Rasmiylashtirilgan bitimlar hajmi

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati

Bozordagi asosiy tendensiya

Respublika bo‘yicha (yanvar–avgust)

222,5 mingta bitim

+18,4%

Mamlakat bo‘ylab uy-joy xaridining barqaror yuqori sur’ati

Respublika bo‘yicha (avgust oyi)

25,1 mingta bitim

+0,2%

Odatdagi yoz mavsumi yakunidagi muvozanatli faollik

Toshkent shahri (avgust oyi)

7,4 mingta bitim

+2,2%

Poytaxtda talab va savdo aylanmasining yuqoriligi

Toshkent shahri (yanvar–avgust)

+27,5%

Respublika bo‘yicha eng yuqori sakrash va faollik markazi

Sirdaryo viloyati (yanvar–avgust)

+25,4%

Hududiy investitsiyalar va shaharsozlik faolligi natijasi

Andijon viloyati (yanvar–avgust)

+23,8%

Aholi zichligi va ipoteka bozorining tez rivojlanishi

Iqtisodiy ekspertiza va tahlil: Nega o‘zbekistonliklar ko‘proq uy sotib olishga o‘tdi?

Ko‘chmas mulk bozori mutaxassislari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:

  • Inflyatsiyadan himoya va eng ishonchli investitsiya: Bugungi iqtisodiy sharoitda aholi va xususiy investorlar o‘z jamg‘armalarini ko‘chmas mulkka yo‘naltirishni eng barqaror aktiv deb bilmoqda; ijara bozorining daromadliligi va xonadonlar qiymatining oshishi kapitalni ko‘paytirish uchun qulay muhit yaratmoqda;

  • Davlat ipoteka dasturlari va subsidiyalar: Banklar tomonidan ajratilayotgan qulay ipoteka shartlari, birlamchi bozor uchun berilayotgan imtiyozli kreditlar oilalarning yangi uyga ko‘chib o‘tish imkoniyatini kengaytirdi;

  • Sirdaryo va Andijon effekti: Toshkent shahri an’anaviy ravishda bozor yetakchisi bo‘lib kelayotgan bo‘lsa-da, Sirdaryo (+25,4%) va Andijonda (+23,8%) kuzatilgan katta sakrash — viloyatlarda yangi sanoat loyihalari ishga tushayotgani, daromadlar oshayotgani hamda zamonaviy ko‘p qavatli massivlarning ko‘payishi bilan izohlanadi;

  • Yil yakuni bo‘yicha prognozlar: Kuz-qish mavsumida odatda ko‘chmas mulk bozorida navbatdagi faollashuv pallasi boshlanadi; mutaxassislar fikricha, 2026 yil yakuniga qadar oldi-sotdi bitimlari soni bo‘yicha mutlaq tarixiy rekord o‘rnatilishi ehtimoli juda yuqori.

O‘zbekistonda uy-joy savdosining 18,4 foizga ortishi xalqning to‘lov qobiliyati va qurilish industriyasi mamlakat iqtisodiyotining asosiy dvigatellaridan biriga aylanganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, O‘zbekistonda uy-joy sotib olish hajmining keskin oshishiga qaysi omil ko‘proq sabab bo‘lmoqda — qulay ipoteka kreditlarimi yoki ko‘chmas mulkning eng ishonchli investitsiya ekanimi? Siz yashayotgan hududda xonadon narxlari va xarid faolligi qanday o‘zgarmoqda? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mamlakatimiz ko‘chmas mulk bozoridagi ushbu muhim tahliliy maqolani yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

ToshkentSirdaryoAndijonipoteka dasturlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Maps O‘zbekistonning uch yirik shahrida inqilobiy navigatsiyani ishga tushirdiYandex Maps O‘zbekistonning uch yirik shahrida inqilobiy navigatsiyani ishga tushirdiBugun 08:49Sirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdiSirdaryoda dahshatli YTH: Captiva yonib ketdi, 3 kishi voqea joyida vafot etdi10 avgust 11:29«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi«Prezident oilasiga yaqinman»: jinoiy sxema tuzgan uyushgan guruhga hukm o‘qildi18 iyul 15:35Mahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdiMahallalardagi «katta o‘yin»: Hokim yordamchilari imtiyozli kreditlarni "tuya" qilishdi16 iyul 14:12Andijonda zilzila: qaysi tumanlarda yer qimirlashi kuchliroq sezildi?Andijonda zilzila: qaysi tumanlarda yer qimirlashi kuchliroq sezildi?9 avgust 12:03Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldiAbbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi9 iyul 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari