O‘zbekistonliklar uy-joyni rekord darajada xarid qilmoqda: Qaysi hududlarda sotuv oshdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yilning sakkiz oyida O‘zbekistonda 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirilib, bu o‘tgan yilga nisbatan 18,4 foizga ko‘pdir.
- Yanvar–avgust oylari davomida eng yuqori talab Toshkent shahri (27,5%), Sirdaryo viloyati (25,4%) va Andijon viloyatida (23,8%) kuzatildi.
O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozorida 2026 yilning sakkiz oyi yakunlariga ko‘ra mislsiz faollik va rekord darajadagi o‘sish ko‘rsatkichlari qayd etildi. Rasmiy tahliliy ma’lumotlarga qaraganda, 2026 yilning yanvar–avgust oylari davomida mamlakatimiz bo‘ylab naq 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirildi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan 2025 yilning mos davri bilan taqqoslaganda 18,4 foizga ko‘proq demakdir. Birgina avgust oyining o‘zida fuqarolar tomonidan 25,1 mingta turar joy xarid qilingan bo‘lib, o‘tgan yilgi avgust ko‘rsatkichlaridan ham yuqoriroq natija qayd etildi (0,2 foizlik o‘sish).
Poytaxt Toshkent shahrida esa avgust oyida 7,4 mingta bitim tuzilib, yillik o‘sish 2,2 foizni tashkil qildi. Yanvar–avgust oylari kesimida hududlar bo‘yicha eng yuqori talab va sur’at Toshkent shahri (27,5%), Sirdaryo viloyati (25,4%) hamda Andijon viloyatida (23,8%) kuzatildi. Aholining uy-joyga bo‘lgan talabining bu qadar keskin oshishi ipoteka dasturlarining kengayishi, yangi massivlar va qurilish hajmlarining jadallashuvi hamda ko‘chmas mulkni ishonchli kapital sifatida saqlash intilishi bilan bevosita bog‘liqdir.
Xo‘sh, qaysi omillar hududlarda uy-joy xaridining keskin ko‘payishiga sabab bo‘ldi, narxlar dinamikasi yil oxirigacha qanday o‘zgaradi va Toshkentdagi yuqori faollik viloyatlarga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda?
«222,5 mingta bitim, poytaxt yetakchiligi va Sirdaryo syurprizi»: Ko‘chmas mulk bozorining 5 ta asosiy nuqtasi
2026 yilgi 8 oylik hisobotdan eng muhim statistik raqamlar va faktlar:
8 oyda 18,4 foizlik sakrash: Yanvar–avgust oylarida 222,5 mingta uy-joy oldi-sotdi bitimi imzolanib, bozor o‘tgan yilgi ko‘rsatkichlarni katta farq bilan ortda qoldirdi;
Avgust oyida 25,1 ming bitim: Birgina avgust oyining o‘zida 25,1 ming oila yangi xonadon egasiga aylandi (yillik o‘sish +0,2%);
Poytaxt bozoridagi ustunlik: Toshkent shahrida avgustda 7,4 mingta uy-joy sotilib, o‘sish sur’ati 2,2 foizga yetdi;
Top-3 yetakchi hudud: 8 oy davomida bitimlar o‘sishi bo‘yicha eng yuqori natijani Toshkent shahri (27,5%), Sirdaryo (25,4%) va Andijon (23,8%) viloyatlari ko‘rsatdi;
Aholi talabining yuksalishi: Ipoteka kreditlari va yangi turar joy majmualari taklifi fuqarolarning ko‘chmas mulk xarid qilish ishtiyoqini keskin oshirmoqda.
O‘zbekiston ko‘chmas mulk bozori: 2026 yil yanvar–avgust ko‘rsatkichlari tahlili
Uy-joy savdosining hududiy dinamikasi va o‘sish parametrlari qiyosiy taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va hududlar
Rasmiylashtirilgan bitimlar hajmi
O‘tgan yilga nisbatan o‘sish sur’ati
Bozordagi asosiy tendensiya
Respublika bo‘yicha (yanvar–avgust)
222,5 mingta bitim
+18,4%
Mamlakat bo‘ylab uy-joy xaridining barqaror yuqori sur’ati
Respublika bo‘yicha (avgust oyi)
25,1 mingta bitim
+0,2%
Odatdagi yoz mavsumi yakunidagi muvozanatli faollik
Toshkent shahri (avgust oyi)
7,4 mingta bitim
+2,2%
Poytaxtda talab va savdo aylanmasining yuqoriligi
Toshkent shahri (yanvar–avgust)
—
+27,5%
Respublika bo‘yicha eng yuqori sakrash va faollik markazi
Sirdaryo viloyati (yanvar–avgust)
—
+25,4%
Hududiy investitsiyalar va shaharsozlik faolligi natijasi
Andijon viloyati (yanvar–avgust)
—
+23,8%
Aholi zichligi va ipoteka bozorining tez rivojlanishi
Iqtisodiy ekspertiza va tahlil: Nega o‘zbekistonliklar ko‘proq uy sotib olishga o‘tdi?
Ko‘chmas mulk bozori mutaxassislari va moliyaviy tahlilchilarning xulosalari:
Inflyatsiyadan himoya va eng ishonchli investitsiya: Bugungi iqtisodiy sharoitda aholi va xususiy investorlar o‘z jamg‘armalarini ko‘chmas mulkka yo‘naltirishni eng barqaror aktiv deb bilmoqda; ijara bozorining daromadliligi va xonadonlar qiymatining oshishi kapitalni ko‘paytirish uchun qulay muhit yaratmoqda;
Davlat ipoteka dasturlari va subsidiyalar: Banklar tomonidan ajratilayotgan qulay ipoteka shartlari, birlamchi bozor uchun berilayotgan imtiyozli kreditlar oilalarning yangi uyga ko‘chib o‘tish imkoniyatini kengaytirdi;
Sirdaryo va Andijon effekti: Toshkent shahri an’anaviy ravishda bozor yetakchisi bo‘lib kelayotgan bo‘lsa-da, Sirdaryo (+25,4%) va Andijonda (+23,8%) kuzatilgan katta sakrash — viloyatlarda yangi sanoat loyihalari ishga tushayotgani, daromadlar oshayotgani hamda zamonaviy ko‘p qavatli massivlarning ko‘payishi bilan izohlanadi;
Yil yakuni bo‘yicha prognozlar: Kuz-qish mavsumida odatda ko‘chmas mulk bozorida navbatdagi faollashuv pallasi boshlanadi; mutaxassislar fikricha, 2026 yil yakuniga qadar oldi-sotdi bitimlari soni bo‘yicha mutlaq tarixiy rekord o‘rnatilishi ehtimoli juda yuqori.
O‘zbekistonda uy-joy savdosining 18,4 foizga ortishi xalqning to‘lov qobiliyati va qurilish industriyasi mamlakat iqtisodiyotining asosiy dvigatellaridan biriga aylanganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, O‘zbekistonda uy-joy sotib olish hajmining keskin oshishiga qaysi omil ko‘proq sabab bo‘lmoqda — qulay ipoteka kreditlarimi yoki ko‘chmas mulkning eng ishonchli investitsiya ekanimi? Siz yashayotgan hududda xonadon narxlari va xarid faolligi qanday o‘zgarmoqda? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mamlakatimiz ko‘chmas mulk bozoridagi ushbu muhim tahliliy maqolani yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…