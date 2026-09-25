O‘zbekistonda «Demografik dividend — 2050» strategiyasi ishlab chiqiladi

·23·O‘zbekiston
O‘zbekistonda «Demografik dividend — 2050» strategiyasi ishlab chiqiladi

O‘zbekiston aholisining o‘sishi endi faqat demografik ko‘rsatkich sifatida emas, mamlakatning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim resurs sifatida baholanadi. Saida Mirziyoyeva BMT Aholishunoslik jamg‘armasi rahbari Diyene Keyta bilan uchrashuvda shu yo‘nalishdagi yangi rejalarni ma’lum qildi.

Demografik prognozlash tizimi yo‘lga qo‘yiladi

Uchrashuvda demografik barqarorlik, inson kapitali va aholi farovonligini oshirish masalalari muhokama qilindi.

Saida Mirziyoyeva O‘zbekistonning asosiy kapitali yosh avlod ekanini ta’kidlab, demografik salohiyatdan samarali foydalanish uchun inson, ayniqsa, ayollar va bolalarning salomatligi, ta’limi hamda xavfsizligiga investitsiya kiritish muhimligini bildirdi.

Uning ma’lum qilishicha, O‘zbekistonda demografik prognozlash tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Shuningdek, «Demografik dividend — 2050» strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan.

O‘zbekistonda «Demografik dividend — 2050» strategiyasi ishlab chiqiladi

Masala faqat aholi soni bilan cheklanmaydi

Tomonlar demografik barqarorlikni aholi soni bilan bog‘liq ko‘rsatkich sifatida emas, balki ta’lim, tibbiyot, bandlik, ijtimoiy himoya va oilalarni qo‘llab-quvvatlashni qamrab oladigan uzoq muddatli taraqqiyot masalasi sifatida ko‘rish zarurligini qayd etdi.

Bunda demografik ma’lumotlar va prognozlar asosida qaror qabul qilish, inson kapitaliga investitsiyalarni kuchaytirish hamda ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish asosiy yo‘nalishlardan biri bo‘ladi.

Shunday qilib, O‘zbekiston demografik o‘zgarishlarni oldindan baholash va aholi salohiyatidan kelgusi o‘n yilliklarda samarali foydalanishga qaratilgan uzoq muddatli yondashuvni shakllantirmoqda.

O‘zbekistonda «Demografik dividend — 2050» strategiyasi ishlab chiqiladi
Saida MirziyoyevaBMT Aholishunoslik jamg‘armasiDiyene KeytaDemografik dividend — 2050
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻzbekistonda tugʻilish nega pasaymoqda: demografik sabablar ochiqlandiOʻzbekistonda tugʻilish nega pasaymoqda: demografik sabablar ochiqlandi2 may 19:39«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari«O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi!»: Ro‘yxatga olishning shov-shuvli ilk raqamlari12 sentabr 15:07O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?6 iyun 17:02O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?2 avgust 20:51O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi6 iyun 15:14O‘zbekistonda 70 yoshdan oshgan 14 nafar erkak ota bo‘ldiO‘zbekistonda 70 yoshdan oshgan 14 nafar erkak ota bo‘ldi26 may 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi