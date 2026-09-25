O‘zbekistonda «Demografik dividend — 2050» strategiyasi ishlab chiqiladi
O‘zbekiston aholisining o‘sishi endi faqat demografik ko‘rsatkich sifatida emas, mamlakatning kelgusi taraqqiyoti uchun muhim resurs sifatida baholanadi. Saida Mirziyoyeva BMT Aholishunoslik jamg‘armasi rahbari Diyene Keyta bilan uchrashuvda shu yo‘nalishdagi yangi rejalarni ma’lum qildi.
Demografik prognozlash tizimi yo‘lga qo‘yiladi
Uchrashuvda demografik barqarorlik, inson kapitali va aholi farovonligini oshirish masalalari muhokama qilindi.
Saida Mirziyoyeva O‘zbekistonning asosiy kapitali yosh avlod ekanini ta’kidlab, demografik salohiyatdan samarali foydalanish uchun inson, ayniqsa, ayollar va bolalarning salomatligi, ta’limi hamda xavfsizligiga investitsiya kiritish muhimligini bildirdi.
Uning ma’lum qilishicha, O‘zbekistonda demografik prognozlash tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda. Shuningdek, «Demografik dividend — 2050» strategiyasini ishlab chiqish rejalashtirilgan.
Masala faqat aholi soni bilan cheklanmaydi
Tomonlar demografik barqarorlikni aholi soni bilan bog‘liq ko‘rsatkich sifatida emas, balki ta’lim, tibbiyot, bandlik, ijtimoiy himoya va oilalarni qo‘llab-quvvatlashni qamrab oladigan uzoq muddatli taraqqiyot masalasi sifatida ko‘rish zarurligini qayd etdi.
Bunda demografik ma’lumotlar va prognozlar asosida qaror qabul qilish, inson kapitaliga investitsiyalarni kuchaytirish hamda ijtimoiy xizmatlar sifatini oshirish asosiy yo‘nalishlardan biri bo‘ladi.
Shunday qilib, O‘zbekiston demografik o‘zgarishlarni oldindan baholash va aholi salohiyatidan kelgusi o‘n yilliklarda samarali foydalanishga qaratilgan uzoq muddatli yondashuvni shakllantirmoqda.
Izohlar 0
…