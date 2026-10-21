Toshkent botanika bog‘iga bugun kirish bepul: kuzgi sayr uchun ajoyib imkoniyat

·57·O‘zbekiston
Toshkent botanika bog‘iga bugun kirish bepul: kuzgi sayr uchun ajoyib imkoniyat

21 oktyabr kuni Toshkent botanika bog‘iga tashrif buyuruvchilar uchun kirish bepul bo‘ladi. Bu haqda berilgan ma’lumotga ko‘ra, poytaxt aholisi va mehmonlari ushbu imkoniyatdan foydalanib, tabiat qo‘ynida maroqli vaqt o‘tkazishlari mumkin.

Kuz faslida o‘zgacha manzaraga burkanadigan botanika bog‘i sayr qilish, toza havoda dam olish va kundalik yumushlardan biroz chalg‘ish uchun qulay maskanlardan biri hisoblanadi. Daraxtlarning rang-barang tusga kirishi, to‘kilgan barglar va sokin tabiat muhiti tashrif buyuruvchilarga kuzning o‘ziga xos go‘zalligini his qilish imkonini beradi.

Bog‘ga do‘stlar, oila a’zolari yoki farzandlar bilan tashrif buyurib, ochiq havoda vaqt o‘tkazish, tabiatni kuzatish va esdalik uchun suratlar olish mumkin. Ayniqsa, kuzgi manzaralarni tomosha qilishni yoqtiradiganlar uchun bu yaxshi imkoniyat.

Toshkent botanika bog‘i21 oktyabrbepul kirishToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?O‘zbekistonda bu kuzda yomg‘ir ko‘payishi mumkin: qaysi hududlarda yog‘ingarchilik kutilmoqda?11 sentabr 16:19Botanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdiBotanika bog‘ida daraxtlar kesilyaptimi? Hokimlik izoh berdi29 sentabr 17:56Maktablarda kuzgi ta’til qachon boshlanadi?Maktablarda kuzgi ta’til qachon boshlanadi?18 oktabr 12:16O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!28 sentabr 14:19Shavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarShavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlar23 sentabr 23:20O‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadiO‘zbekistonda dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘ir va momaqaldiroq boshlanadi25 sentabr 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?