Toshkent botanika bog‘iga bugun kirish bepul: kuzgi sayr uchun ajoyib imkoniyat
21 oktyabr kuni Toshkent botanika bog‘iga tashrif buyuruvchilar uchun kirish bepul bo‘ladi. Bu haqda berilgan ma’lumotga ko‘ra, poytaxt aholisi va mehmonlari ushbu imkoniyatdan foydalanib, tabiat qo‘ynida maroqli vaqt o‘tkazishlari mumkin.
Kuz faslida o‘zgacha manzaraga burkanadigan botanika bog‘i sayr qilish, toza havoda dam olish va kundalik yumushlardan biroz chalg‘ish uchun qulay maskanlardan biri hisoblanadi. Daraxtlarning rang-barang tusga kirishi, to‘kilgan barglar va sokin tabiat muhiti tashrif buyuruvchilarga kuzning o‘ziga xos go‘zalligini his qilish imkonini beradi.
Bog‘ga do‘stlar, oila a’zolari yoki farzandlar bilan tashrif buyurib, ochiq havoda vaqt o‘tkazish, tabiatni kuzatish va esdalik uchun suratlar olish mumkin. Ayniqsa, kuzgi manzaralarni tomosha qilishni yoqtiradiganlar uchun bu yaxshi imkoniyat.
Izohlar 0
…