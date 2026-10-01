Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Oktyabr oyida O‘zbekistonga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda, bu esa ayrim kunlarda haroratning sezilarli pasayishiga olib kelishi mumkin.
- Ayrim prognozlarga ko‘ra, kechasi harorat +3 darajagacha, kunduzi esa +15 daraja atrofida bo‘lishi mumkin.
- Ushbu ob-havo o‘zgarishlari kuz faslining o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, qishning erta boshlanishini anglatmaydi.
O‘zbekistonda oktyabr oyi boshlanishi bilan ob-havo masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Taqdim etilgan prognoz ma’lumotlariga ko‘ra, oy davomida mamlakat hududiga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi, ayrim kunlarda haroratning sezilarli pasayishi mumkin.
Ayrim hududlarda kechasi harorat +3 darajagacha, kunduzi esa +15 daraja atrofigacha tushishi haqida ma’lumotlar tarqalmoqda. Bu ko‘rsatkichlar oktyabr uchun ancha salqin ob-havoni anglatadi.
Toshkentda ham sovuq seziladimi?
Prognozdagi harorat ko‘rsatkichlari, avvalo, respublika bo‘ylab havo massalarining o‘zgarishi bilan bog‘liq.
Toshkentda ham sovuq havo to‘lqini sezilishi mumkin. Ayniqsa tungi va ertalabki soatlarda haroratning pasayishi aholi uchun yaqqol seziladi.
Biroq ob-havo prognozlari uzoq muddatga berilganda keyinchalik yangilanishi mumkin. O‘zgidromet prognozlarni Toshkent shahri va viloyatlar kesimida muntazam e’lon qilib boradi.
Kechasi +3, kunduzi +15 daraja
Tarqalgan ma’lumotlardagi eng e’tiborli jihat — haroratning sutka davomida ancha past bo‘lishi mumkinligi.
Agar kechasi havo +3 darajagacha sovusa, ertalabki paytda sovuq sezilarli bo‘ladi. Kunduzi esa harorat +15 daraja atrofida saqlanishi kuzgi salqinlikni yanada kuchaytiradi.
Bu, ayniqsa, ertalab ish yoki o‘qishga chiqadiganlar uchun ob-havodagi keskin farqni sezishga sabab bo‘lishi mumkin.
Sovuq havo qayerdan keladi?
Kuz faslida havo haroratining keskin o‘zgarishi atmosfera jarayonlari bilan bog‘liq. Sovuq havo massalarining kirib kelishi haroratning qisqa vaqt ichida pasayishiga olib kelishi mumkin.
Meteorologik prognozlarda harorat, yog‘ingarchilik, shamol va boshqa omillar doimiy kuzatuv asosida baholanadi. O‘zgidromet ham aholi uchun ob-havo ma’lumotlarini muntazam yangilab boradi.
Oktyabr — ob-havosi tez o‘zgaruvchan oy
Oktyabr O‘zbekistonda kuzning eng o‘zgaruvchan davrlaridan biri hisoblanadi. Oy boshida nisbatan iliq kunlar kuzatilishi, keyin esa sovuq havo kirib kelishi mumkin.
Shu sababli bir necha hafta yoki butun oy uchun berilgan prognozni har bir kunning aniq ob-havosi sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas. Yaqin kunlarga oid prognozlar odatda aniqroq bo‘ladi va vaziyat o‘zgarishi bilan ma’lumotlar yangilanadi.
Aholi nimalarga e’tibor berishi kerak?
Haroratning pasayishi kutilgan kunlarda ertalab va kechqurun havo ancha sovuq bo‘lishi mumkin. Shuning uchun kunduzgi haroratga qarab emas, sutkalik harorat farqiga qarab kiyinish muhim.
Ayniqsa ertalabki soatlarda havo sovuq bo‘lishi ehtimolini hisobga olish, ob-havo prognozlarini muntazam kuzatib borish maqsadga muvofiq.
Sovuq tushishi qish boshlanganini anglatmaydi
Oktyabr oyidagi sovuq havo to‘lqinini qishning erta boshlanishi sifatida qabul qilish kerak emas.
Bu, avvalo, kuz faslida havo massalarining almashinishi natijasida haroratning vaqtincha pasayishi bo‘lishi mumkin. Shuning uchun «oktyabr davomida butun O‘zbekistonda doimiy sovuq bo‘ladi» degan xulosa chiqarishga hali erta.
Eng muhimi, prognozlarning yangilangan ma’lumotlarini kuzatib borish.
Xulosa qilib aytganda, oktyabr O‘zbekistonda iliq kuzdan keskin salqin havoga o‘tish ehtimoli bilan boshlanmoqda. Ayrim prognoz ma’lumotlarida kechasi +3, kunduzi +15 darajagacha pasayish ko‘rsatilgan. Biroq aniq harorat va sovuq havo davomiyligi yaqinlashgan sari yanada oydinlashadi.
Izohlar 0
…