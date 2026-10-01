Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda

·2·O‘zbekiston
Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oktyabr oyida O‘zbekistonga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda, bu esa ayrim kunlarda haroratning sezilarli pasayishiga olib kelishi mumkin.
  • Ayrim prognozlarga ko‘ra, kechasi harorat +3 darajagacha, kunduzi esa +15 daraja atrofida bo‘lishi mumkin.
  • Ushbu ob-havo o‘zgarishlari kuz faslining o‘ziga xos xususiyati bo‘lib, qishning erta boshlanishini anglatmaydi.

O‘zbekistonda oktyabr oyi boshlanishi bilan ob-havo masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Taqdim etilgan prognoz ma’lumotlariga ko‘ra, oy davomida mamlakat hududiga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi, ayrim kunlarda haroratning sezilarli pasayishi mumkin.

Ayrim hududlarda kechasi harorat +3 darajagacha, kunduzi esa +15 daraja atrofigacha tushishi haqida ma’lumotlar tarqalmoqda. Bu ko‘rsatkichlar oktyabr uchun ancha salqin ob-havoni anglatadi.

Toshkentda ham sovuq seziladimi?

Prognozdagi harorat ko‘rsatkichlari, avvalo, respublika bo‘ylab havo massalarining o‘zgarishi bilan bog‘liq.

Toshkentda ham sovuq havo to‘lqini sezilishi mumkin. Ayniqsa tungi va ertalabki soatlarda haroratning pasayishi aholi uchun yaqqol seziladi.

Biroq ob-havo prognozlari uzoq muddatga berilganda keyinchalik yangilanishi mumkin. O‘zgidromet prognozlarni Toshkent shahri va viloyatlar kesimida muntazam e’lon qilib boradi.

Kechasi +3, kunduzi +15 daraja

Tarqalgan ma’lumotlardagi eng e’tiborli jihat — haroratning sutka davomida ancha past bo‘lishi mumkinligi.

Agar kechasi havo +3 darajagacha sovusa, ertalabki paytda sovuq sezilarli bo‘ladi. Kunduzi esa harorat +15 daraja atrofida saqlanishi kuzgi salqinlikni yanada kuchaytiradi.

Bu, ayniqsa, ertalab ish yoki o‘qishga chiqadiganlar uchun ob-havodagi keskin farqni sezishga sabab bo‘lishi mumkin.

Sovuq havo qayerdan keladi?

Kuz faslida havo haroratining keskin o‘zgarishi atmosfera jarayonlari bilan bog‘liq. Sovuq havo massalarining kirib kelishi haroratning qisqa vaqt ichida pasayishiga olib kelishi mumkin.

Meteorologik prognozlarda harorat, yog‘ingarchilik, shamol va boshqa omillar doimiy kuzatuv asosida baholanadi. O‘zgidromet ham aholi uchun ob-havo ma’lumotlarini muntazam yangilab boradi.

Oktyabr — ob-havosi tez o‘zgaruvchan oy

Oktyabr O‘zbekistonda kuzning eng o‘zgaruvchan davrlaridan biri hisoblanadi. Oy boshida nisbatan iliq kunlar kuzatilishi, keyin esa sovuq havo kirib kelishi mumkin.

Shu sababli bir necha hafta yoki butun oy uchun berilgan prognozni har bir kunning aniq ob-havosi sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas. Yaqin kunlarga oid prognozlar odatda aniqroq bo‘ladi va vaziyat o‘zgarishi bilan ma’lumotlar yangilanadi.

Aholi nimalarga e’tibor berishi kerak?

Haroratning pasayishi kutilgan kunlarda ertalab va kechqurun havo ancha sovuq bo‘lishi mumkin. Shuning uchun kunduzgi haroratga qarab emas, sutkalik harorat farqiga qarab kiyinish muhim.

Ayniqsa ertalabki soatlarda havo sovuq bo‘lishi ehtimolini hisobga olish, ob-havo prognozlarini muntazam kuzatib borish maqsadga muvofiq.

Sovuq tushishi qish boshlanganini anglatmaydi

Oktyabr oyidagi sovuq havo to‘lqinini qishning erta boshlanishi sifatida qabul qilish kerak emas.

Bu, avvalo, kuz faslida havo massalarining almashinishi natijasida haroratning vaqtincha pasayishi bo‘lishi mumkin. Shuning uchun «oktyabr davomida butun O‘zbekistonda doimiy sovuq bo‘ladi» degan xulosa chiqarishga hali erta.

Eng muhimi, prognozlarning yangilangan ma’lumotlarini kuzatib borish.

Xulosa qilib aytganda, oktyabr O‘zbekistonda iliq kuzdan keskin salqin havoga o‘tish ehtimoli bilan boshlanmoqda. Ayrim prognoz ma’lumotlarida kechasi +3, kunduzi +15 darajagacha pasayish ko‘rsatilgan. Biroq aniq harorat va sovuq havo davomiyligi yaqinlashgan sari yanada oydinlashadi.

OktyabrToshkentO‘zgidrometOb-havo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadiO‘zbekistonda oktyabr sovuq havo bilan boshlanadi29 sentabr 17:39Bugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin10 sentabr 10:17Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Ertaga qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda?Kecha 15:20O‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdiO‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdi29 sentabr 10:2629 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?29 sentyabr kuni Toshkentda ob-havo qanday bo‘ladi?28 sentabr 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi