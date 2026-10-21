O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?

·13·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 22 oktyabr, payshanba kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchiliksiz va iliq ob-havo kuzatilishi kutilmoqda.
  • Toshkent shahrida havo harorati kechasi 7–9 daraja, kunduzi esa 21–23 daraja iliq bo‘ladi.
  • Eng yuqori kunduzgi harorat Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 28 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.
  • Tog‘li hududlarda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi, kunduzgi harorat 13–18 daraja iliq atrofida bo‘ladi.

O‘zgidromet 22 oktyabr, payshanba kuni O‘zbekistonda kuzatiladigan ob-havo prognozini ma’lum qildi. Mamlakatning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi, kunduzi esa havo ancha iliq bo‘ladi.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yomg‘ir yog‘ishi kutilmaydi. Shamol sharqdan 3–8 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 7–9 daraja, kunduzi esa 21–23 daraja iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Tungi harorat 2–7 daraja iliq, ayrim joylarda 2 daraja sovuq bo‘lishi mumkin. Kunduzi havo 17–22 darajagacha isiydi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir yog‘maydi. Kechasi harorat 3–8 daraja, kunduzi esa 20–25 daraja iliqni tashkil etadi. Shamolning tezligi 7–12 m/s bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 4–9 daraja, kunduzi 20–25 daraja iliq bo‘ladi. Sharqiy shamol 7–12 m/s tezlikda esadi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kuzning iliq kunlari davom etadi. Harorat kechasi 5–10 daraja, kunduzi esa 23–28 darajagacha ko‘tariladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Farg‘ona vodiysida, jumladan, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Shamol sharqdan 5–10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 5–10 daraja, kunduzi 20–25 daraja iliq bo‘lishi prognoz qilingan.

Respublikaning tog‘li hududlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2–7 daraja iliq, kunduzi 13–18 daraja bo‘ladi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi.

Shunday qilib, 22 oktyabr kuni O‘zbekistonning aksariyat hududlarida quruq va iliq ob-havo saqlanib qoladi. Eng yuqori kunduzgi harorat Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 28 darajagacha yetishi kutilmoqda.

O‘zgidromet22 oktyabrQashqadaryoSurxondaryo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zgidromet tezkor ogohlantirish berdiO‘zgidromet tezkor ogohlantirish berdi8 oktabr 09:55O‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdiO‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdi29 sentabr 10:26«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi3 iyul 12:32O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindi26 iyun 10:43Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirish12 iyun 13:14Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandi14 iyul 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?