Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandi

·30·O‘zbekiston
Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandi

Surxondaryo viloyatida kuzatilayotgan kuchli issiqlar sabab og‘ir yuk avtomobillari harakatiga vaqtincha cheklov joriy etildi. Bu haqda viloyat hokimligi rasmiy ma’lumot berdi.

Ma’lum qilinishicha, qaror avtomobil yo‘llari qoplamasini saqlab qolish, ularning muddatidan oldin shikastlanishi va deformatsiyaga uchrashining oldini olish maqsadida qabul qilingan.

Gidrometeorologiya xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, viloyatda kunduzi havo harorati 42–44 darajagacha, ayrim hududlarda esa bundan ham yuqori ko‘rsatkichlarga yetishi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda asfalt qoplamasi harorati 70–80 darajagacha qizib, uning yuk ko‘tarish qobiliyati pasayadi. Natijada og‘ir yuk mashinalari harakati yo‘l yuzasida g‘ildirak izlari, deformatsiya va boshqa texnik nuqsonlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shu munosabat bilan, “Yo‘l harakati to‘g‘risida”gi hamda “Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida”gi qonunlar talablariga muvofiq, Termiz shahri, tuman markazlari va ularni bog‘lovchi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarida og‘ir yuk avtomobillarining harakati har kuni soat 10:00 dan 19:00 gacha vaqtincha cheklanadi.

Hokimlik yuk tashuvchi korxonalar va haydovchilardan belgilangan cheklovlarga qat’iy amal qilish, yuk tashish jadvalini ushbu tartibdan kelib chiqqan holda rejalashtirishni so‘radi.

Mutasaddilarning ta’kidlashicha, mazkur choralar yo‘llarning texnik holatini saqlash va kelgusida qimmat ta’mirlash ishlarining oldini olishga xizmat qiladi.

SurxondaryoTermizO'zgidromet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiOliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiBugun, 12:17Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiAbituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiBugun, 12:04Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinToshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinKecha, 21:52Abituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiAbituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiKecha, 21:46Ikki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiIkki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiKecha, 17:25Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?Dubay shokoladidan keyin navbat Toshkent oshi shokoladiga keldi! Ta’mi kutilgandek chiqdimi?Kecha, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi