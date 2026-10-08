O‘zgidromet tezkor ogohlantirish berdi

·3·O‘zbekiston
O‘zgidromet tezkor ogohlantirish berdi

O‘zbekistonning tog‘oldi va tog‘li hududlarida yaqin kunlarda sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O‘zgidromet aholini ehtiyot choralarini ko‘rishga chaqirib, tezkor ogohlantirish bilan chiqdi.

Qayd etilishicha, joriy yilning 11–12 oktyabr kunlari respublika hududida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Natijada tog‘oldi va tog‘li hududlarda sel-suv toshqinlari yuzaga kelish xavfi ortishi mumkin.

Jumladan, quyidagi hududlarda ehtiyotkorlik choralarini ko‘rish tavsiya etilgan:

  • Qashqadaryo viloyati: Yakkabog‘, Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G‘uzor tumanlarida;

  • Surxondaryo viloyati: Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on, Muzrabot tumanlarida;

  • Samarqand viloyati: Urgut, Samarqand, Bulung‘ur, Nurobod, Qo‘shrabot, Kattaqo‘rg‘on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida;

  • Navoiy viloyati: Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimex, Karmana tumanlarida;

  • Jizzax viloyati: Zomin, Baxmal, G‘allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida;

  • Toshkent viloyati: Ohangaron, Bo‘stonliq, Parkent, Piskent, O‘rtachirchiq, Yuqorichirchiq tumanlarida, shuningdek, Angren va Olmaliq shaharlarida;

  • Namangan viloyati: Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo‘rg‘on tumanlarida;

  • Farg‘ona viloyati: So‘x, Shohimardon, Farg‘ona, Beshariq tumanlarida;

  • Andijon viloyati: Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo‘rg‘ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo‘jaobod, Marhamat tumanlarida hamda Xonabod shahrida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin.

Shu munosabat bilan tog‘oldi va tog‘li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan, shuningdek, dam oluvchilar va tog‘li hududlar orqali harakatlanayotgan haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko‘rish so‘ralgan.

Ayniqsa, yomg‘irli ob-havo sharoitida tog‘li hududlarda harakatlanish vaqtida ehtiyot choralariga rioya qilish, xavfli va suv oqimi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan joylardan uzoqroq bo‘lish tavsiya etilmoqda.

Shuningdek, respublika hududining ayrim joylarida yomg‘ir suvlari to‘planishi ehtimoli mavjud. Bu esa pastqam hududlar va ayrim aholi yashash joylarini suv bosishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli mutaxassislar ob-havo bilan bog‘liq ogohlantirishlarni e’tiborsiz qoldirmaslik va zarur hollarda ehtiyot choralarini oldindan ko‘rish muhimligini ta’kidlamoqda.

O‘zgidrometsel-suv toshqin10–12 oktyabrQashqadaryo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zgidromet: Bugun ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaO‘zgidromet: Bugun ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda5 oktabr 11:04O‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdiO‘zgidromet shoshilinch ogohlantirish berdi29 sentabr 10:26«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi3 iyul 12:32O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindi26 iyun 10:43Kuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirishKuchli yomg‘irlar kutilmoqda: aholiga muhim ogohlantirish12 iyun 13:14“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi“O‘zgidromet” hafta boshida yomg‘ir kutilayotgan hududlarni ma’lum qildi4 oktabr 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi