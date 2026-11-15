O‘zbekistonda ertaga havo harorati 22 darajagacha ko‘tariladi

1 daqiqa o'qish23
O‘zbekistonda ertaga havo harorati 22 darajagacha ko‘tariladi

O‘zgidromet 16 noyabr, yakshanba kuni O‘zbekiston hududlarida kutilayotgan ob-havo ma’lumotlarini taqdim etdi. Prognozga ko‘ra, aksariyat hududlarda yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, ayrim joylarda esa tuman tushishi mumkin.

Toshkent shahrida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yomg‘ir yog‘ishi kutilmaydi. Shamol sharqdan 3–8 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3–5, kunduzi 15–17 daraja iliq bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida ayrim hududlarda biroz yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Kechasi harorat 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.

Xorazm viloyatida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0–5, kunduzi 12–17 daraja iliqni tashkil etadi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik bo‘lmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Kechasi 2–7, kunduzi 15–20 daraja iliq bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham yomg‘ir kutilmaydi. Ba’zi hududlarda tuman kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 2–7, kunduzi 13–18 daraja iliq bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida respublika bo‘yicha nisbatan iliq ob-havo saqlanadi. Harorat kechasi 5–10, kunduzi 17–22 darajagacha ko‘tariladi.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida yog‘ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Kechasi harorat 2 daraja sovuqdan 5 daraja iliqqacha, kunduzi 10–15 daraja iliq bo‘ladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari