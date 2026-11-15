Maykl Moralesdan shov-shuvli bayonot: «Men Islam Maxachev bilan jang qilaman!»

1 daqiqa o'qish22
Maykl Moralesdan shov-shuvli bayonot: «Men Islam Maxachev bilan jang qilaman!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Maykl Morales 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida Karlos Pratesga qarshi UFC yarim o'rta vazn toifasidagi vaqtinchilik chempionlik kamari uchun jang qiladi.
  • Ekvadorlik sportchi ushbu g'alabadan keyin yengilmas chempion Islam Maxachev bilan to'qnash kelishiga qat'iy ishonch bildirdi.
  • Maykl Morales matbuot anjumanida g'alaba qozonib, chempionlik kamarini Ekvodorga olib borish niyatida ekanligini ta'kidladi.

UFC jangchisi, ekvadorlik mag‘lubiyatsiz sportchi Maykl Morales kelajakdagi rejalari haqida gapirib, braziliyalik Karlos Pratesni mag‘lub etganidan so‘ng yengilmas chempion Islam Maxachev bilan oktagonda to‘qnash kelishiga qat’iy ishonch bildirdi. Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida jangchi o‘zining maqsadlarini ochiq bayon qildi.

Katta jang va chempionlik kamari sari yo‘l

Maykl Morales navbatdagi muhim jangini 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida o‘tkazadi. Ushbu nufuzli bahsda Karlos Pratesga qarshi UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari o‘rtaga qo‘yiladi. Sportchining ta’kidlashicha, bu to‘qnashuv uning faoliyatidagi eng asosiy qadamlardan biridir.

«Men Islam Maxachev bilan jang qilaman. Bunga hech qanday shubha yo‘q, bu mutlaqo aniq. Kanadada o‘z ishimni bajarganimdan keyin chempionlik kamarini Ekvadorga olib ketaman», — dedi Morales matbuot anjumanida.

Jang tafsilotlari va rejalar

Asosiy ko‘rsatkichlar

Jang sanasi va joyi

30 yanvar, Toronto shahri (Kanada)

Raqiblar

Maykl Morales — Karlos Prates

Qo‘yilgan stavka

UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari

Asosiy maqsad

G‘alaba qozonib, Islam Maxachev bilan jang qilish va kamarni Ekvadorga olib borish

Diviziondagi keskin raqobat

Maykl Moralesning bunday bayonotlari MMA muxlislari va ekspertlar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Agar u Torontodagi turnirda Karlos Pratesni mag‘lub eta olsa, u holda yarim o‘rta vazn toifasida chempionlik maqomi uchun asosiy da’vogarga aylanadi. O‘z navbatida, Islam Maxachev bilan ehtimoliy jang UFC tarixidagi eng katta va kutilgan to‘qnashuvlardan biriga aylanishi mumkin.

Sizningcha, Maykl Morales Karlos Pratesni mag‘lub etib, Islam Maxachevga qarshi oktagonga chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari