Maykl Moralesdan shov-shuvli bayonot: «Men Islam Maxachev bilan jang qilaman!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Maykl Morales 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida Karlos Pratesga qarshi UFC yarim o'rta vazn toifasidagi vaqtinchilik chempionlik kamari uchun jang qiladi.
- Ekvadorlik sportchi ushbu g'alabadan keyin yengilmas chempion Islam Maxachev bilan to'qnash kelishiga qat'iy ishonch bildirdi.
- Maykl Morales matbuot anjumanida g'alaba qozonib, chempionlik kamarini Ekvodorga olib borish niyatida ekanligini ta'kidladi.
UFC jangchisi, ekvadorlik mag‘lubiyatsiz sportchi Maykl Morales kelajakdagi rejalari haqida gapirib, braziliyalik Karlos Pratesni mag‘lub etganidan so‘ng yengilmas chempion Islam Maxachev bilan oktagonda to‘qnash kelishiga qat’iy ishonch bildirdi. Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan matbuot anjumanida jangchi o‘zining maqsadlarini ochiq bayon qildi.
Katta jang va chempionlik kamari sari yo‘l
Maykl Morales navbatdagi muhim jangini 30 yanvar kuni Kanadaning Toronto shahrida o‘tkazadi. Ushbu nufuzli bahsda Karlos Pratesga qarshi UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari o‘rtaga qo‘yiladi. Sportchining ta’kidlashicha, bu to‘qnashuv uning faoliyatidagi eng asosiy qadamlardan biridir.
«Men Islam Maxachev bilan jang qilaman. Bunga hech qanday shubha yo‘q, bu mutlaqo aniq. Kanadada o‘z ishimni bajarganimdan keyin chempionlik kamarini Ekvadorga olib ketaman», — dedi Morales matbuot anjumanida.
Jang tafsilotlari va rejalar
Asosiy ko‘rsatkichlar
Jang sanasi va joyi
30 yanvar, Toronto shahri (Kanada)
Raqiblar
Maykl Morales — Karlos Prates
Qo‘yilgan stavka
UFC yarim o‘rta vazn toifasidagi vaqtinchalik chempionlik kamari
Asosiy maqsad
G‘alaba qozonib, Islam Maxachev bilan jang qilish va kamarni Ekvadorga olib borish
Diviziondagi keskin raqobat
Maykl Moralesning bunday bayonotlari MMA muxlislari va ekspertlar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Agar u Torontodagi turnirda Karlos Pratesni mag‘lub eta olsa, u holda yarim o‘rta vazn toifasida chempionlik maqomi uchun asosiy da’vogarga aylanadi. O‘z navbatida, Islam Maxachev bilan ehtimoliy jang UFC tarixidagi eng katta va kutilgan to‘qnashuvlardan biriga aylanishi mumkin.
Sizningcha, Maykl Morales Karlos Pratesni mag‘lub etib, Islam Maxachevga qarshi oktagonga chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…