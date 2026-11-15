Gollarga boy shou: «Dinamo» Samarqandda «So‘g‘diyona»ni 5:3 hisobida mag‘lub etdi
O‘zbekiston Superligasida yuzaga kelgan qisqa muddatli tanaffusdan foydalangan holda, jamoalar rasmiy o‘yinlarga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Samarqandning «Dinamo» klubi o‘z maydonida Jizzaxning «So‘g‘diyona» jamoasini qabul qilib, qiziqarli va gollarga boy o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi.
«Afrosiyob arena»dagi shiddatli bahs tafsilotlari
Murabbiylarning o‘zaro kelishuviga ko‘ra, mazkur uchrashuv odatiy formatdan farq qilib, har biri 35 daqiqadan iborat to‘rt bo‘lim davomida kechdi. «Afrosiyob arena» stadioniga tashrif buyurgan uch mingdan ortiq muxlislar qarshisida kechgan shiddatli bahsda Vadim Abramov shogirdlari iroda va mahorat ko‘rsatib, 5:3 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv davomida murabbiylar shtabi yoshlar jamoasining iqtidorli futbolchilariga ham maydonga tushish uchun keng imkoniyat berdi.
Uchrashuv ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar va natijalar
Sana va joy
15 noyabr, «Afrosiyob arena» stadioni (Samarqand)
Muxlislar tashrifi
Uch mingdan ortiq futbolsevarlar stadiondan joy oldi
O‘yin formati
Har biri 35 daqiqadan iborat to‘rtta bo‘lim
Yakuniy hisob
«Dinamo» — «So‘g‘diyona» 5:3
Gollarga boy va murosasiz kechgan to‘qnashuv
Bellashuv juda faol boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasidayoq Abdug‘ofur Haydarov hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Biroq «So‘g‘diyona» futbolchilari ham bo‘sh kelmadi: Jamshid Boltaboyev 53-daqiqada muvozanatni tiklagan bo‘lsa, Filipp Ivanovich 70-daqiqada jizzaxliklarni oldinga olib chiqdi.
Shundan so‘ng gollarga boy daqiqalar boshlandi. Behruzbek Obloqulov 75-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Keyinchalik Samandar Mavlonqulov mehmonlarni yana oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, «Dinamo»ning hujumkor o‘yini o‘z mevasini berdi. Tigran Avanesyan (penaltidan), tajribali Bahodir Nasimov hamda Shahriyor Umrzoqov kiritgan to‘plar samarqandliklarga ishonchli g‘alabani keltirdi.
Navbatdagi rasmiy o‘yinlar
Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, «Dinamo» klubi Superliganing navbatdagi muhim turida 22 noyabr kuni o‘z maydonida Toshkentning «Bunyodkor» jamoasini qabul qiladi. Ushbu o‘rtoqlik bahsi murabbiylar uchun tarkibdagi kamchiliklarni to‘g‘rilash va futbolchilarning jismoniy holatini sinovdan o‘tkazish uchun muhim qadam bo‘ldi.
Sizningcha, chempionatdagi ushbu tanaffus va o‘rtoqlik o‘yinlari jamoalarning keyingi turdagi o‘yinlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…