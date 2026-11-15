Gollarga boy shou: «Dinamo» Samarqandda «So‘g‘diyona»ni 5:3 hisobida mag‘lub etdi

1 daqiqa o'qish36
Gollarga boy shou: «Dinamo» Samarqandda «So‘g‘diyona»ni 5:3 hisobida mag‘lub etdi

O‘zbekiston Superligasida yuzaga kelgan qisqa muddatli tanaffusdan foydalangan holda, jamoalar rasmiy o‘yinlarga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Samarqandning «Dinamo» klubi o‘z maydonida Jizzaxning «So‘g‘diyona» jamoasini qabul qilib, qiziqarli va gollarga boy o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi.

«Afrosiyob arena»dagi shiddatli bahs tafsilotlari

Murabbiylarning o‘zaro kelishuviga ko‘ra, mazkur uchrashuv odatiy formatdan farq qilib, har biri 35 daqiqadan iborat to‘rt bo‘lim davomida kechdi. «Afrosiyob arena» stadioniga tashrif buyurgan uch mingdan ortiq muxlislar qarshisida kechgan shiddatli bahsda Vadim Abramov shogirdlari iroda va mahorat ko‘rsatib, 5:3 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv davomida murabbiylar shtabi yoshlar jamoasining iqtidorli futbolchilariga ham maydonga tushish uchun keng imkoniyat berdi.

Uchrashuv ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar va natijalar

Sana va joy

15 noyabr, «Afrosiyob arena» stadioni (Samarqand)

Muxlislar tashrifi

Uch mingdan ortiq futbolsevarlar stadiondan joy oldi

O‘yin formati

Har biri 35 daqiqadan iborat to‘rtta bo‘lim

Yakuniy hisob

«Dinamo» — «So‘g‘diyona» 5:3

Gollarga boy va murosasiz kechgan to‘qnashuv

Bellashuv juda faol boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasidayoq Abdug‘ofur Haydarov hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Biroq «So‘g‘diyona» futbolchilari ham bo‘sh kelmadi: Jamshid Boltaboyev 53-daqiqada muvozanatni tiklagan bo‘lsa, Filipp Ivanovich 70-daqiqada jizzaxliklarni oldinga olib chiqdi.

Shundan so‘ng gollarga boy daqiqalar boshlandi. Behruzbek Obloqulov 75-daqiqada hisobni tenglashtirdi. Keyinchalik Samandar Mavlonqulov mehmonlarni yana oldinga olib chiqqan bo‘lsa-da, «Dinamo»ning hujumkor o‘yini o‘z mevasini berdi. Tigran Avanesyan (penaltidan), tajribali Bahodir Nasimov hamda Shahriyor Umrzoqov kiritgan to‘plar samarqandliklarga ishonchli g‘alabani keltirdi.

Navbatdagi rasmiy o‘yinlar

Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, «Dinamo» klubi Superliganing navbatdagi muhim turida 22 noyabr kuni o‘z maydonida Toshkentning «Bunyodkor» jamoasini qabul qiladi. Ushbu o‘rtoqlik bahsi murabbiylar uchun tarkibdagi kamchiliklarni to‘g‘rilash va futbolchilarning jismoniy holatini sinovdan o‘tkazish uchun muhim qadam bo‘ldi.

Sizningcha, chempionatdagi ushbu tanaffus va o‘rtoqlik o‘yinlari jamoalarning keyingi turdagi o‘yinlariga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari