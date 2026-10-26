Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda

·40·O‘zbekiston
Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 26 oktyabrdan 1 noyabrgacha bo‘lgan davrda havo harorati kechalari -1...-2 darajagacha pasayishi kutilmoqda.
  • Haftaning barcha kunlari yog‘ingarchiliksiz o‘tishi prognoz qilinayotgan bo‘lsa-da, ayrim cho‘l va shimoliy hududlarda chang-to‘zon ko‘tarilishi mumkin.
  • Kunduzgi harorat +7...+15 daraja iliq atrofida bo‘ladi.
  • Tungi ayozlar sababli qirov tushishi ehtimoli borligi uchun dehqonlar va haydovchilardan ehtiyotkor bo‘lish so‘ralmoqda.

O‘zbekiston hududida joriy hafta mobaynida (26 oktyabrdan 1 noyabrgacha) kuzning salqin havo oqimi kuchayib, kechalari termometr ustunlari noldan pastga tushishi prognoz qilinmoqda. Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, respublika bo‘yicha hafta davomida kechalari harorat -1...-2 darajagacha pasayadi.

Shu bilan birga, hafta davomida mamlakat bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi, kunlar asosan ochiq va quyoshli bo‘lishi barobarida ayrim cho‘l va shimoliy hududlarda chang-to‘zon ko‘tarilishi xavfi mavjud.

Hafta kunlari bo‘yicha harorat dinamikasi: Tungi ayoz va kunduzgi salqin

Hafta davomida kunduzgi va kechki haroratlar quyidagicha taqsimlanadi:

  • 26 oktyabr (Dushanba): Kunduzi havo harorati +10...+15 daraja iliq, kechasi esa -1...-2 daraja sovuq bo‘ladi;

  • 27 oktyabr (Seshanba): Kunduzi harorat biroz pasayib, +9...+14 darajani tashkil etadi, kechasi -1...-2 daraja;

  • 28 oktyabr (Chorshanba): Kunduzi +8...+13 daraja, tunda -1...-2 daraja ayoz saqlanib qoladi;

  • 29 oktyabr (Payshanba): Haftaning eng salqin kuni kutilmoqda — kunduzi +7...+12 daraja iliq, kechasi yana -1...-2 daraja;

  • 30 oktyabr (Juma): Oktyabrning so‘nggi kunida kunduzi havo +8...+13 darajagacha ko‘tariladi, tunda -1...-2 daraja sovuq kuzatiladi;

  • 31 oktyabr (Shanba): Noyabr oyi iliqlashish bilan boshlanadi — kunduzi havo +9...+14 darajagacha isiydi, kechasi esa -1...-2 daraja ayoz saqlanadi;

  • 1 noyabr (Yakshanba): Dam olish kuni kunduzi harorat +10...+15 darajagacha ko‘tariladi, kechasi esa barqaror tarzda -1...-2 daraja sovuq bo‘lishi kutilmoqda.

Yog‘ingarchiliksiz hafta va shamol faolligi

Ob-havoning asosiy o‘ziga xos jihatlari quyidagi hodisalar bilan bog‘liq bo‘ladi:

  • Quruq va yog‘ingarchiliksiz havo: Hafta davomida respublikaning barcha viloyatlari — Qoraqalpog‘iston, Navoiy, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlarida yog‘ingarchilik kuzatilmaydi;

  • Shimoliy va cho‘l hududlarida chang-to‘zon: Ayrim shimoliy hamda ochiq cho‘l hududlarida esa shamol tezligi kuchayishi hisobiga mahalliy chang-to‘zon hodisalari qayd etilishi mumkin;

  • Qishloq xo‘jaligi va haydovchilar diqqatiga: Kechalari haroratning noldan pastga tushishi yer ustida yengil qorovuq (qirov) hosil qilishi mumkinligi sababli, bog‘dorchilik va dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchilar hamda tonggi vaqtda yo‘lga chiquvchi haydovchilar ehtiyot choralarini ko‘rishlari tavsiya etiladi.

O‘zgidrometob-havoayozchang-to‘zon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugun Toshkentda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin — komissiya ogohlantirdiBugun Toshkentda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin — komissiya ogohlantirdi4 oktabr 15:08O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin16 iyul 10:47Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37Bugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin10 sentabr 10:17Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi30 iyul 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?