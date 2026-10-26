Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 26 oktyabrdan 1 noyabrgacha bo‘lgan davrda havo harorati kechalari -1...-2 darajagacha pasayishi kutilmoqda.
- Haftaning barcha kunlari yog‘ingarchiliksiz o‘tishi prognoz qilinayotgan bo‘lsa-da, ayrim cho‘l va shimoliy hududlarda chang-to‘zon ko‘tarilishi mumkin.
- Kunduzgi harorat +7...+15 daraja iliq atrofida bo‘ladi.
- Tungi ayozlar sababli qirov tushishi ehtimoli borligi uchun dehqonlar va haydovchilardan ehtiyotkor bo‘lish so‘ralmoqda.
O‘zbekiston hududida joriy hafta mobaynida (26 oktyabrdan 1 noyabrgacha) kuzning salqin havo oqimi kuchayib, kechalari termometr ustunlari noldan pastga tushishi prognoz qilinmoqda. Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, respublika bo‘yicha hafta davomida kechalari harorat -1...-2 darajagacha pasayadi.
Shu bilan birga, hafta davomida mamlakat bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi, kunlar asosan ochiq va quyoshli bo‘lishi barobarida ayrim cho‘l va shimoliy hududlarda chang-to‘zon ko‘tarilishi xavfi mavjud.
Hafta kunlari bo‘yicha harorat dinamikasi: Tungi ayoz va kunduzgi salqin
Hafta davomida kunduzgi va kechki haroratlar quyidagicha taqsimlanadi:
26 oktyabr (Dushanba): Kunduzi havo harorati +10...+15 daraja iliq, kechasi esa -1...-2 daraja sovuq bo‘ladi;
27 oktyabr (Seshanba): Kunduzi harorat biroz pasayib, +9...+14 darajani tashkil etadi, kechasi -1...-2 daraja;
28 oktyabr (Chorshanba): Kunduzi +8...+13 daraja, tunda -1...-2 daraja ayoz saqlanib qoladi;
29 oktyabr (Payshanba): Haftaning eng salqin kuni kutilmoqda — kunduzi +7...+12 daraja iliq, kechasi yana -1...-2 daraja;
30 oktyabr (Juma): Oktyabrning so‘nggi kunida kunduzi havo +8...+13 darajagacha ko‘tariladi, tunda -1...-2 daraja sovuq kuzatiladi;
31 oktyabr (Shanba): Noyabr oyi iliqlashish bilan boshlanadi — kunduzi havo +9...+14 darajagacha isiydi, kechasi esa -1...-2 daraja ayoz saqlanadi;
1 noyabr (Yakshanba): Dam olish kuni kunduzi harorat +10...+15 darajagacha ko‘tariladi, kechasi esa barqaror tarzda -1...-2 daraja sovuq bo‘lishi kutilmoqda.
Yog‘ingarchiliksiz hafta va shamol faolligi
Ob-havoning asosiy o‘ziga xos jihatlari quyidagi hodisalar bilan bog‘liq bo‘ladi:
Quruq va yog‘ingarchiliksiz havo: Hafta davomida respublikaning barcha viloyatlari — Qoraqalpog‘iston, Navoiy, Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlarida yog‘ingarchilik kuzatilmaydi;
Shimoliy va cho‘l hududlarida chang-to‘zon: Ayrim shimoliy hamda ochiq cho‘l hududlarida esa shamol tezligi kuchayishi hisobiga mahalliy chang-to‘zon hodisalari qayd etilishi mumkin;
Qishloq xo‘jaligi va haydovchilar diqqatiga: Kechalari haroratning noldan pastga tushishi yer ustida yengil qorovuq (qirov) hosil qilishi mumkinligi sababli, bog‘dorchilik va dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchilar hamda tonggi vaqtda yo‘lga chiquvchi haydovchilar ehtiyot choralarini ko‘rishlari tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…