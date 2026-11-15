Har 8 daqiqada signal yuborayotgan sirli yulduz olimlarni hayratga soldi

1 daqiqa o'qish40
Har 8 daqiqada signal yuborayotgan sirli yulduz olimlarni hayratga soldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astronomlar GPM J071507−114153 nomi li degan, 5 ming yorug‘lik yilidan ortiq masofadagi tizimda oq mitti yulduzning har sakkiz daqiqada radio signallar tarqatayotganini aniqdilar.
  • Mazkur kashfiyotda Quyoshga o‘xshash yulduz bilan juftlik hosil qilgan oq mittidan bunday signallarning kelib chiqishi ilk bor qayd etildi.
  • Tadqiqotchilar MWA, MeerKAT va W. M.

Koinotdagi 5 ming yorug‘lik yilidan ortiq masofada joylashgan g‘ayrioddiy yulduzlar tizimi astronomlar e’tiborini tortdi. U yerdagi oq mitti yulduz har sakkiz daqiqada bir marta radio signallar chiqarmoqda. Bu kashfiyot olimlarga koinotdagi sirli hodisalarni yaxshiroq tushunish imkonini berishi mumkin.

Tadqiqotchilar GPM J071507−114153 deb nomlangan ushbu tizim ikkita yulduzdan tashkil topganini aniqladi. Ularning biri o‘z hayot siklini yakunlagan oq mitti yulduz bo‘lsa, ikkinchisi Quyoshga o‘xshash oddiy yulduzdir.

Oq mitti yulduz o‘ta zich bo‘lib, ilgari mavjud bo‘lgan yulduzning hayoti tugagach qoladigan yadrosi hisoblanadi. Ushbu yulduz har sakkiz daqiqada o‘z o‘qi atrofida bir marta aylanib, koinotga radio to‘lqinlar impulsini tarqatadi.

Mazkur kashfiyotning eng qiziq jihati shundaki, ilgari bunday radio signallar asosan kichik va nisbatan sovuq qizil mitti yulduzlar ishtirokidagi tizimlarda kuzatilgan. Quyoshga o‘xshash yulduz bilan juftlik hosil qilgan oq mittidan bunday signallar aniqlanishi esa birinchi marta qayd etildi.

Olimlar ushbu hodisani o‘rganish uchun Avstraliyadagi MWA, Janubiy Afrikadagi MeerKAT radio teleskoplari hamda Gavayidagi W. M. Keck rasadxonasidan foydalangan. Tadqiqot davomida 100 soatdan ortiq radio ma’lumotlar tahlil qilingan.

Qizig‘i shundaki, radio signallar yordamida mutaxassislar ikkinchi yulduz yuzasidagi kuchli magnit maydoni va yulduz chaqnashlarini ham kuzatishga muvaffaq bo‘lgan. Bu hodisalar Yerdagi qutb yog‘dularini yuzaga keltiruvchi jarayonlarga o‘xshash xususiyatlarga ega.

Tadqiqot natijalari 12 noyabr kuni Nature Astronomy ilmiy jurnalida e’lon qilindi. Olimlarning fikricha, kelajakda yanada kuchli teleskoplar ishga tushirilishi orqali koinotdagi bunday sirli yulduzlar tizimlari haqida ko‘proq ma’lumot olish mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari