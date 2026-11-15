«Paxtakor» FIFA kunlaridagi tanaffusda «Xo‘jand»ni yirik hisobda taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentning "Paxtakor" jamoasi Qibray shahrida bo'lib o'tgan nazorat bahsida Tojikistonning "Xo‘jand" klubini 5:0 g'alaba bilan taslim etdi.
- Gollar mualliflari sifatida Stefan Chinedu, Resan va Kamolxonov bittadan, Sharofiddinov esa dubl (ikkita gol) qayd etdi.
- Ushbu uchrashuv jamoa futbolchilarining jismoniy va taktik holatini sinovdan o'tkazib olish uchun foydalanildi.
- "Paxtakor" 20 noyabr kuni safarda "Lokomotiv" jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi.
FIFA kunlari munosabati bilan milliy chempionatlarda yuzaga kelgan qisqa muddatli tanaffusdan foydalangan holda, Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘yin amaliyotini boyitish maqsadida nazorat bahsida maydonga tushdi. «Sherlar» Tojikistonning taniqli «Xo‘jand» klubiga qarshi bahs olib bordi.
Qibraydagi nazorat uchrashuvi va gollar shousi
Qibray shahrida o‘tgan mazkur o‘rtoqlik uchrashuvida «Paxtakor» futbolchilari to‘liq ustunlik namoyish etdi. Raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmagan Toshkent klubi uchrashuvni 5:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunladi.
Mazkur bahsda jamoa hujum chizig‘i faol harakat qilib, muxlislarga ko‘plab gollarni taqdim etdi. Xususan, Stefan Chinedu, Resan va Kamolxonov o‘z nomlariga bittadan gol yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, Sharofiddinov o‘z hisobiga dubl (ikkita gol) rasmiylashtirib, g‘alabaga munosib hissa qo‘shishdi.
Uchrashuv ko‘rsatkichlari
Tafsilotlar va natijalar
Sana va makon
15 noyabr, Qibray shahri (nazorat bahsi)
Uchrashuv natijasi
«Paxtakor» — «Xo‘jand» 5:0
Gol mualliflari
Chinedu, Resan, Kamolxonov, Sharofiddinov (2)
Navbatdagi rasmiy o‘yin
20 noyabr, safarda «Lokomotiv»ga qarshi
Superliganing navbatli tur uchrashuvlari oldidan
Mazkur nazorat uchrashuvi «Paxtakor» murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy va taktik holatini sinovdan o‘tkazib olish uchun qulay imkoniyat yaratdi. Jamoa rasmiy o‘yinlar oldidan o‘z kuchini yana bir bor sinovdan o‘tkazib olgani muhim qadam bo‘ldi.
Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, «Paxtakor» Superliganing navbatdagi muhim turida 20 noyabr kuni safarda Toshkentning boshqa bir jamoasi — «Lokomotiv» klubi mehmoni bo‘ladi.
Sizningcha, chempionatdagi ushbu tanaffus va nazorat o‘yinlari «Paxtakor»ning «Lokomotiv»ga qarshi kelajakdagi o‘yiniga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…