«Paxtakor» FIFA kunlaridagi tanaffusda «Xo‘jand»ni yirik hisobda taslim etdi

1 daqiqa o'qish33
«Paxtakor» FIFA kunlaridagi tanaffusda «Xo‘jand»ni yirik hisobda taslim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentning "Paxtakor" jamoasi Qibray shahrida bo'lib o'tgan nazorat bahsida Tojikistonning "Xo‘jand" klubini 5:0 g'alaba bilan taslim etdi.
  • Gollar mualliflari sifatida Stefan Chinedu, Resan va Kamolxonov bittadan, Sharofiddinov esa dubl (ikkita gol) qayd etdi.
  • Ushbu uchrashuv jamoa futbolchilarining jismoniy va taktik holatini sinovdan o'tkazib olish uchun foydalanildi.
  • "Paxtakor" 20 noyabr kuni safarda "Lokomotiv" jamoasiga qarshi o'yin o'tkazadi.

FIFA kunlari munosabati bilan milliy chempionatlarda yuzaga kelgan qisqa muddatli tanaffusdan foydalangan holda, Toshkentning «Paxtakor» klubi o‘yin amaliyotini boyitish maqsadida nazorat bahsida maydonga tushdi. «Sherlar» Tojikistonning taniqli «Xo‘jand» klubiga qarshi bahs olib bordi.

Qibraydagi nazorat uchrashuvi va gollar shousi

Qibray shahrida o‘tgan mazkur o‘rtoqlik uchrashuvida «Paxtakor» futbolchilari to‘liq ustunlik namoyish etdi. Raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmagan Toshkent klubi uchrashuvni 5:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunladi.

Mazkur bahsda jamoa hujum chizig‘i faol harakat qilib, muxlislarga ko‘plab gollarni taqdim etdi. Xususan, Stefan Chinedu, Resan va Kamolxonov o‘z nomlariga bittadan gol yozdirib qo‘ygan bo‘lsa, Sharofiddinov o‘z hisobiga dubl (ikkita gol) rasmiylashtirib, g‘alabaga munosib hissa qo‘shishdi.

Uchrashuv ko‘rsatkichlari

Tafsilotlar va natijalar

Sana va makon

15 noyabr, Qibray shahri (nazorat bahsi)

Uchrashuv natijasi

«Paxtakor» — «Xo‘jand» 5:0

Gol mualliflari

Chinedu, Resan, Kamolxonov, Sharofiddinov (2)

Navbatdagi rasmiy o‘yin

20 noyabr, safarda «Lokomotiv»ga qarshi

Superliganing navbatli tur uchrashuvlari oldidan

Mazkur nazorat uchrashuvi «Paxtakor» murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning jismoniy va taktik holatini sinovdan o‘tkazib olish uchun qulay imkoniyat yaratdi. Jamoa rasmiy o‘yinlar oldidan o‘z kuchini yana bir bor sinovdan o‘tkazib olgani muhim qadam bo‘ldi.

Ma’lumot o‘rnida ta’kidlash joizki, «Paxtakor» Superliganing navbatdagi muhim turida 20 noyabr kuni safarda Toshkentning boshqa bir jamoasi — «Lokomotiv» klubi mehmoni bo‘ladi.

Sizningcha, chempionatdagi ushbu tanaffus va nazorat o‘yinlari «Paxtakor»ning «Lokomotiv»ga qarshi kelajakdagi o‘yiniga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari