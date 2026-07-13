Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqda

·22·O‘zbekiston
Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqda

O‘zbekistonda ish haftasi davomida issiq havo yanada kuchayadi. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, ayrim hududlarda harorat +44 darajagacha ko‘tarilishi, ba’zi joylarda esa shamol chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin.

Dushanba kuniyoq issiq havo seziladi

Dushanba kuni respublika bo‘yicha issiq va asosan quruq ob-havo bo‘lishi kutilmoqda. Faqat Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.

Hududlarning katta qismida kunduzgi havo harorati +38…+41 daraja atrofida bo‘ladi. Shimol, janub va cho‘l hududlarida esa harorat +42…+44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Bu endi oddiy “yoz issig‘i” emas — konditsioner ham “men ham charchadim” deydigan rejim boshlanyapti.

Hafta oxirigacha harorat yana ko‘tariladi

Hafta davomida issiq asta-sekin kuchayib boradi. Kunduzgi havo harorati +41…+43 darajagacha, shimolda, janubda va cho‘l hududlarda esa +42…+44 darajagacha yetishi mumkin.

Kechalari ham havo salqinlashib ketmaydi. Respublika bo‘yicha tunda harorat +23…+28 daraja, shimol, janub va cho‘l hududlarida esa +28…+33 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda.

Hududlar

Kunduzgi harorat

Tungi harorat

Respublika katta qismi

+41…+43°

+23…+28°

Shimol, janub va cho‘l hududlari

+42…+44°

+28…+33°

Toshkent shahri

+40…+43°

+25…+28°

Shamol va chang-to‘zon ham kutilmoqda

Shamol sharqdan 7–12 metr/soniya tezlikda esadi. Ba’zi joylarda uning tezligi 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin.

Ayrim hududlarda shamol chang-to‘zonlar bilan kuzatilishi ehtimoli bor. Bu, ayniqsa, yo‘lda harakatlanayotgan haydovchilar, ochiq havoda ishlaydiganlar va nafas yo‘llari sezgir insonlar uchun noqulaylik tug‘dirishi mumkin.

Tog‘li hududlarda yomg‘ir va sel xavfi bor

13–14 iyul kunlari ayrim tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.

13 iyulda Toshkent, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarining tog‘oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor.

Shu sababli tog‘li hududlarga safar qilmoqchi bo‘lganlar ob-havo ma’lumotlarini oldindan tekshirib, xavfli joylarda ehtiyotkor bo‘lishi kerak.

Toshkentda ham jazirama kuchayadi

Toshkent shahrida asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Dushanba va seshanba kunlari kunduzgi havo harorati +38…+40 daraja atrofida bo‘ladi.

15–17 iyul kunlari esa poytaxtda harorat +40…+43 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Kechalari harorat +25…+28 daraja atrofida saqlanadi.

Bu esa tunda ham dim havo saqlanishini anglatadi. Demak, xonadonlarni shamollatish, suv ichish va quyosh tig‘ida uzoq yurmaslik ayni muddao.

Issiqda nimalarga e’tibor berish kerak?

Bunday ob-havoda organizm tez suv yo‘qotadi. Shuning uchun kun davomida yetarli miqdorda suv ichish, quyosh eng faol bo‘lgan vaqtda ochiq havoda uzoq qolmaslik va yengil kiyim kiyish tavsiya etiladi.

Keksa yoshdagilar, bolalar, yurak-qon tomir kasalliklari bor insonlar va ochiq havoda ishlaydiganlar ayniqsa ehtiyot bo‘lishi kerak.

Jazirama hafta boshlanmoqda

O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, ish haftasi oxirigacha O‘zbekistonda issiq asta-sekin kuchayib boradi. Ayrim hududlarda harorat +44 darajagacha yetishi, shamol chang-to‘zon bilan kuzatilishi, tog‘li hududlarda esa sel xavfi saqlanishi mumkin.

Sizningcha, bunday issiq kunlarda ish va o‘qish vaqtlarini o‘zgartirish kerakmi?

O'zbekistonЎзгидрометFarg'ona vodiysiToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:2713–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:26O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiO‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildiBugun, 11:19Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiEndi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiBugun, 08:13Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?