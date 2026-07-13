Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqda
O‘zbekistonda ish haftasi davomida issiq havo yanada kuchayadi. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, ayrim hududlarda harorat +44 darajagacha ko‘tarilishi, ba’zi joylarda esa shamol chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin.
Dushanba kuniyoq issiq havo seziladi
Dushanba kuni respublika bo‘yicha issiq va asosan quruq ob-havo bo‘lishi kutilmoqda. Faqat Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.
Hududlarning katta qismida kunduzgi havo harorati +38…+41 daraja atrofida bo‘ladi. Shimol, janub va cho‘l hududlarida esa harorat +42…+44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Bu endi oddiy “yoz issig‘i” emas — konditsioner ham “men ham charchadim” deydigan rejim boshlanyapti.
Hafta oxirigacha harorat yana ko‘tariladi
Hafta davomida issiq asta-sekin kuchayib boradi. Kunduzgi havo harorati +41…+43 darajagacha, shimolda, janubda va cho‘l hududlarda esa +42…+44 darajagacha yetishi mumkin.
Kechalari ham havo salqinlashib ketmaydi. Respublika bo‘yicha tunda harorat +23…+28 daraja, shimol, janub va cho‘l hududlarida esa +28…+33 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda.
Hududlar
Kunduzgi harorat
Tungi harorat
Respublika katta qismi
+41…+43°
+23…+28°
Shimol, janub va cho‘l hududlari
+42…+44°
+28…+33°
Toshkent shahri
+40…+43°
+25…+28°
Shamol va chang-to‘zon ham kutilmoqda
Shamol sharqdan 7–12 metr/soniya tezlikda esadi. Ba’zi joylarda uning tezligi 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin.
Ayrim hududlarda shamol chang-to‘zonlar bilan kuzatilishi ehtimoli bor. Bu, ayniqsa, yo‘lda harakatlanayotgan haydovchilar, ochiq havoda ishlaydiganlar va nafas yo‘llari sezgir insonlar uchun noqulaylik tug‘dirishi mumkin.
Tog‘li hududlarda yomg‘ir va sel xavfi bor
13–14 iyul kunlari ayrim tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin.
13 iyulda Toshkent, Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarining tog‘oldi hamda tog‘li hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor.
Shu sababli tog‘li hududlarga safar qilmoqchi bo‘lganlar ob-havo ma’lumotlarini oldindan tekshirib, xavfli joylarda ehtiyotkor bo‘lishi kerak.
Toshkentda ham jazirama kuchayadi
Toshkent shahrida asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Dushanba va seshanba kunlari kunduzgi havo harorati +38…+40 daraja atrofida bo‘ladi.
15–17 iyul kunlari esa poytaxtda harorat +40…+43 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Kechalari harorat +25…+28 daraja atrofida saqlanadi.
Bu esa tunda ham dim havo saqlanishini anglatadi. Demak, xonadonlarni shamollatish, suv ichish va quyosh tig‘ida uzoq yurmaslik ayni muddao.
Issiqda nimalarga e’tibor berish kerak?
Bunday ob-havoda organizm tez suv yo‘qotadi. Shuning uchun kun davomida yetarli miqdorda suv ichish, quyosh eng faol bo‘lgan vaqtda ochiq havoda uzoq qolmaslik va yengil kiyim kiyish tavsiya etiladi.
Keksa yoshdagilar, bolalar, yurak-qon tomir kasalliklari bor insonlar va ochiq havoda ishlaydiganlar ayniqsa ehtiyot bo‘lishi kerak.
Jazirama hafta boshlanmoqda
O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, ish haftasi oxirigacha O‘zbekistonda issiq asta-sekin kuchayib boradi. Ayrim hududlarda harorat +44 darajagacha yetishi, shamol chang-to‘zon bilan kuzatilishi, tog‘li hududlarda esa sel xavfi saqlanishi mumkin.
Sizningcha, bunday issiq kunlarda ish va o‘qish vaqtlarini o‘zgartirish kerakmi?
…