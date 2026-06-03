Garri Keyn o‘zini Oltin to‘p uchun asosiy nomzodlardan biri deb hisoblamoqda

·81·Sport
Garri Keyn o‘zini Oltin to‘p uchun asosiy nomzodlardan biri deb hisoblamoqda

Bavariya hujumchisi Garri Keyn yakunlangan mavsumdagi ajoyib natijalaridan so‘ng o‘zini nufuzli "Oltin to‘p" mukofotiga asosiy da’vogarlardan biri deb bilishini ma’lum qildi. Angliyalik to‘purar L’Equipe nashriga bergan intervyusida o‘zining gollari va jamoaviy yutuqlari uni ushbu sovringa yaqinlashtirganini ta’kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Bu mavsumda kiritgan gollarim va qo‘lga kiritgan sovrinlarimni hisobga olsa, men poygada bor deb o‘ylayman. Ayniqsa, Angliya terma jamoasi AQSH, Meksika va Kanadada o‘tadigan Jahon chempionatida g‘olib chiqsa, sovrin ingliz futbolchisiga nasib etishini tasavvur qilish qiyin emas", — dedi 32 yoshli hujumchi.

Keyn Bavariya safida barcha musobaqalarda 61 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. U bu natijani Lionel Messi va Krishtiano Ronaldo darajasidagi ko‘rsatkich deb hisoblaydi. "60 talik dovondan o‘tganingizdan so‘ng, siz Lionel Messi va Krishtiano Ronaldo bilan bir xil stratosferaga chiqasiz. Bir paytlar ularning raqamlari men uchun yetib bo‘lmasdek tuyulardi", — deya qo‘shimcha qildi u.

Shuningdek, hujumchi Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Tomas Tuxel haqida ham ijobiy fikr bildirdi. Keyn Myunxen klubidagi faoliyati davomida mutaxassis bilan ishlash unga yoqqanini va uning g‘oyalari terma jamoaga muvaffaqiyat keltirishiga ishonishini aytdi.

"Oltin to‘p" topshirish marosimi 26-oktabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadi. Garri Keyn o‘zining tug‘ilgan shahrida ushbu mukofotni qo‘lga kiritish u uchun o‘zgacha ramziy ma’noga ega bo‘lishini yashirmadi.

Harry KaneBavariyaOltin ToʻpThomas TuchelAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi