Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi tarixiy ishtiroki yakunlanganidan keyin bosh murabbiy Fabio Kannavaro futbolchilarga samimiy murojaat yo‘lladi.
Italiyalik mutaxassis ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shogirdlarining og‘ir bosim ostida ham bor kuchini maydonda qoldirganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, natijalar kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, mundialda orttirilgan tajriba futbolchilar kelajagida muhim o‘rin tutadi.
«Futbolchilarim bilan faxrlanaman»
Kannavaro O‘zbekiston uchun ilk jahon chempionati o‘z nihoyasiga yetganini qayd etib, har bir o‘yinda jamoa a’zolarining harakati va fidoyiligini yuqori baholadi.
«Men futbolchilarim bilan faxrlanaman. Eng qiyin pallalarda ham ular maydonga har safar chiqqanlarida bor kuchlarini berishdi va hech qachon o‘zlarini ayashmadi», — deb yozdi mutaxassis.
Bosh murabbiy mundial davomida futbolchilar katta bosim va yuqori kutilmalarni his qilganini yashirmadi. O‘zbekiston jahon chempionatida ilk bor ishtirok etgani sababli har bir bahs jamoa uchun yangi darajadagi sinov bo‘ldi.
Terma jamoa guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR bilan bahs olib bordi. So‘nggi turda Kongo DRga qarshi 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat O‘zbekistonning musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
Mundial futbolchilar uchun katta maktab bo‘ldi
Kannavaroning fikricha, futbolchilar natijalardan qat’i nazar, butun umr xotirada qoladigan tajribaga ega bo‘lishdi.
«Bu ularning ham futbolchi, ham inson sifatida o‘sishiga yordam beradi. Ularni “mening futbolchilarim” deb atashdan ortiq faxrlantiradigan narsa yo‘q», — dedi murabbiy.
Jahon chempionatida yuqori tezlik, jismoniy kurash va har bir xatoning qimmatga tushishi O‘zbekiston futbolchilari uchun katta saboq bo‘ldi. Kannavaro musobaqadan keyin mundialning shafqatsizligi va bunday darajada kichik xatolar ham natijani hal qilishini alohida ta’kidlagan edi.
Kannavaroning yagona afsusi nimada?
Italiyalik mutaxassis jahon chempionatidan keyin o‘zida qolgan yagona armonni ham ochiq aytdi. U tarkibga jalb qilingan barcha futbolchilarga yetarlicha o‘yin vaqti bera olmaganidan afsusda.
«Faqat bitta afsusim bor — barchaga yetarlicha o‘yin vaqti bera olmadim. Chunki ularning har biri Jahon chempionati orzusini maydonda yashashga munosib edi», — deya ta’kidladi Kannavaro.
Mundial tarkibiga kirishning o‘zi har bir futbolchi uchun katta natija bo‘lsa-da, maydonga tushish imkoniyati hammaga ham nasib etmadi. Bosh murabbiy aynan shu holatni o‘zi uchun eng og‘riqli nuqtalardan biri sifatida qayd etdi.
«Bu hikoya hali tugamadi»
Kannavaro murojaatini futbolchilarga minnatdorchilik bildirish va kelajakka ishonch bilan yakunladi.
«Rahmat, yigitlar! Bu hikoya hali tugamadi», — deb yozdi O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi.
O‘zbekiston milliy jamoasining ilk mundiali kutilgan natijalarni bermagan bo‘lishi mumkin. Biroq futbolchilar to‘plagan tajriba, jahonning kuchli jamoalariga qarshi o‘tkazilgan bahslar va katta sahnada his qilingan bosim keyingi musobaqalar uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qilishi mumkin.
Endi terma jamoa oldida asosiy vazifa — JCH-2026dagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish, yosh futbolchilarni rivojlantirish va bu tarixiy debyutni yangi g‘alabalarning boshlanishiga aylantirish.
…