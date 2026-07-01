Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"

·35·Sport
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"

O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi tarixiy ishtiroki yakunlanganidan keyin bosh murabbiy Fabio Kannavaro futbolchilarga samimiy murojaat yo‘lladi.

Italiyalik mutaxassis ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shogirdlarining og‘ir bosim ostida ham bor kuchini maydonda qoldirganini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, natijalar kutilganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, mundialda orttirilgan tajriba futbolchilar kelajagida muhim o‘rin tutadi.

«Futbolchilarim bilan faxrlanaman»

Kannavaro O‘zbekiston uchun ilk jahon chempionati o‘z nihoyasiga yetganini qayd etib, har bir o‘yinda jamoa a’zolarining harakati va fidoyiligini yuqori baholadi.

«Men futbolchilarim bilan faxrlanaman. Eng qiyin pallalarda ham ular maydonga har safar chiqqanlarida bor kuchlarini berishdi va hech qachon o‘zlarini ayashmadi», — deb yozdi mutaxassis.

Bosh murabbiy mundial davomida futbolchilar katta bosim va yuqori kutilmalarni his qilganini yashirmadi. O‘zbekiston jahon chempionatida ilk bor ishtirok etgani sababli har bir bahs jamoa uchun yangi darajadagi sinov bo‘ldi.

Terma jamoa guruh bosqichida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR bilan bahs olib bordi. So‘nggi turda Kongo DRga qarshi 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat O‘zbekistonning musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

Mundial futbolchilar uchun katta maktab bo‘ldi

Kannavaroning fikricha, futbolchilar natijalardan qat’i nazar, butun umr xotirada qoladigan tajribaga ega bo‘lishdi.

«Bu ularning ham futbolchi, ham inson sifatida o‘sishiga yordam beradi. Ularni “mening futbolchilarim” deb atashdan ortiq faxrlantiradigan narsa yo‘q», — dedi murabbiy.

Jahon chempionatida yuqori tezlik, jismoniy kurash va har bir xatoning qimmatga tushishi O‘zbekiston futbolchilari uchun katta saboq bo‘ldi. Kannavaro musobaqadan keyin mundialning shafqatsizligi va bunday darajada kichik xatolar ham natijani hal qilishini alohida ta’kidlagan edi.

Kannavaroning yagona afsusi nimada?

Italiyalik mutaxassis jahon chempionatidan keyin o‘zida qolgan yagona armonni ham ochiq aytdi. U tarkibga jalb qilingan barcha futbolchilarga yetarlicha o‘yin vaqti bera olmaganidan afsusda.

«Faqat bitta afsusim bor — barchaga yetarlicha o‘yin vaqti bera olmadim. Chunki ularning har biri Jahon chempionati orzusini maydonda yashashga munosib edi», — deya ta’kidladi Kannavaro.

Mundial tarkibiga kirishning o‘zi har bir futbolchi uchun katta natija bo‘lsa-da, maydonga tushish imkoniyati hammaga ham nasib etmadi. Bosh murabbiy aynan shu holatni o‘zi uchun eng og‘riqli nuqtalardan biri sifatida qayd etdi.

«Bu hikoya hali tugamadi»

Kannavaro murojaatini futbolchilarga minnatdorchilik bildirish va kelajakka ishonch bilan yakunladi.

«Rahmat, yigitlar! Bu hikoya hali tugamadi», — deb yozdi O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi.

O‘zbekiston milliy jamoasining ilk mundiali kutilgan natijalarni bermagan bo‘lishi mumkin. Biroq futbolchilar to‘plagan tajriba, jahonning kuchli jamoalariga qarshi o‘tkazilgan bahslar va katta sahnada his qilingan bosim keyingi musobaqalar uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Endi terma jamoa oldida asosiy vazifa — JCH-2026dagi xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarish, yosh futbolchilarni rivojlantirish va bu tarixiy debyutni yangi g‘alabalarning boshlanishiga aylantirish.

Fabio CannavaroO'zbekistonKolumbiyaPortugaliyaPortugal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaArsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaBugun, 02:54Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Bugun, 01:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi