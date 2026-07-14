Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdi

·78·Dunyo
Prezident maktabda kamsitilgan qizchani shaxsan o‘zi qo‘lidan ushlab maktabga olib kirdi

Shimoliy Makedoniyaning Gostivar shahrida 2022 yil fevral oyida ta’sirli voqea yuz bergan. 11 yoshli Embla Ademi maktabda ota-onalar va ayrim sinfdoshlari tomonidan kamsitilgan.

Embla Daun sindromiga ega bo‘lgani uchun ba’zi ota-onalar uni farzandlari bilan bir sinfda o‘qishiga qarshi chiqqan. Ular qizchani dars jarayoniga xalaqit beryapti, degan da’volar bilan boykot uyushtirgan. Bu ayblovlar asoslanmagani aytilgan.

Natijada qizcha sinfdoshlaridan ajratilib, darslarni yolg‘iz o‘tishga majbur bo‘lgan. Voqea jamoatchilikka ma’lum bo‘lgach, mamlakat prezidenti Stevo Pendarovski bunga befarq qaramagan.

Prezident Emblaning uyiga borib, unga sovg‘a ulashgan. Keyin qizchaning qo‘lidan ushlab, uni maktabgacha olib borgan. Bu holat ko‘pchilik tomonidan alohida ehtiyojli bolalarni qo‘llab-quvvatlash belgisi sifatida qabul qilingan.

Pendarovski inklyuziv ta’lim har bir bola uchun muhim ekanini ta’kidlagan. U kamsitishga yo‘l qo‘yganlarning xatti-harakatini oqlab bo‘lmasligini aytgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Braziliya prezidenti g‘azabda: Braziliya samolyoti nega deyarli bo‘sh qaytdi?Bugun, 15:03Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boshqa avtobusdagilar bilan raqsga tushib ketgan yigit tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 13:42Uyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiUyidan 439 ta qurol chiqqan sobiq deputat hibsga olindiBugun, 13:38AQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaAQSHda ikki xavfli infeksiya tarqalmoqda, o‘nlab odamlar shifoxonadaBugun, 13:24Hammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiHammomda to‘qqiz kun qamalgan 82 yoshli ayol tirik qolishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 13:0911 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?Bugun, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi