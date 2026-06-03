Andoni Iraola «Liverpul» klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolaydi
Mersisaydda yangi davr va ulkan o‘zgarishlar shabadasi esmoqda! Angliya futboli va jahon sportining eng mashhur insayderi Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali "qizillar" muxlislari uchun haqiqiy shov-shuvli xushxabarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, so‘nggi paytlarda o‘zining taktik yurishlari bilan barchani hayratda qoldirayotgan ispaniyalik taniqli mutaxassis Andoni Iraola yaqin orada «Liverpul» klubi bosh murabbiyiga aylanadi.
Manbaning xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan bo‘lib, yangi bitim 2028 yilning iyun oyiga qadar amal qiladi.
Iraolaning o‘ziga xos sharti va transfer rejalari
Eng qiziqarli jihati shundaki, klub rahbariyati bilan muzokaralar davomida aynan ikki yillik qisqa muddatli shartnoma imzolashni Iraolaning shaxsan o‘zi talab qilgan. Tajribali mutaxassis o‘zining avvalgi jamoasi — «Bornmut» klubidagi muvaffaqiyatli faoliyati davomida ham uzoq muddatli emas, balki mana shunday qisqa va aniq vazifalarga yo‘naltirilgan shartnomalar ostida ishlashni ma’qul ko‘rgan.
Garchi rasmiy taqdimot marosimi hali o‘tkazilmagan bo‘lsa-da, ispaniyalik geniy allaqachon «Liverpul» lagerida ish boshlab yuborgan:
Yozgi transferlar: Iraola klubning yangi mavsum uchun belgilangan transfer strategiyasini tuzishda faol qatnashmoqda.
Tarkibni shakllantirish: U jamoaning yozgi rejalari va yangi keladigan futbolchilar ro‘yxatini rahbariyat bilan birgalikda ko‘rib chiqmoqda.
Tez orada «Enfild Roud»da katta futbol
Eslatib o‘tish joizki, Andoni Iraola so‘nggi mavsumlarda APL vakili «Bornmut» klubida ko‘rsatgan dahshatli natijalari, hujumkor va jozibador o‘yin uslubi orqali butun Angliya futboli jamoatchiligining e’tiborini va cheksiz hurmatini qozonishga ulgurgan edi. Endilikda u o‘z mahoratini grand klub safida sinab ko‘radi.
Muxlislar fikri: Iraolaning «Liverpul» ruliga kelishi Premer-ligadagi chempionlik poygasini yanada shiddatli va qiziqarli tus olishiga xizmat qilishi shubhasiz. Jamoa muxlislari ushbu tayinlovdan juda mamnun.
Yevropa futboli, Angliya Premer-ligasi va transfer olamidagi eng issiq, eng tezkor yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…