Andoni Iraola «Liverpul» klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolaydi

·57·Sport
Andoni Iraola «Liverpul» klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolaydi

Mersisaydda yangi davr va ulkan o‘zgarishlar shabadasi esmoqda! Angliya futboli va jahon sportining eng mashhur insayderi Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali "qizillar" muxlislari uchun haqiqiy shov-shuvli xushxabarni e’lon qildi. Unga ko‘ra, so‘nggi paytlarda o‘zining taktik yurishlari bilan barchani hayratda qoldirayotgan ispaniyalik taniqli mutaxassis Andoni Iraola yaqin orada «Liverpul» klubi bosh murabbiyiga aylanadi.

Manbaning xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan bo‘lib, yangi bitim 2028 yilning iyun oyiga qadar amal qiladi.

Iraolaning o‘ziga xos sharti va transfer rejalari

Eng qiziqarli jihati shundaki, klub rahbariyati bilan muzokaralar davomida aynan ikki yillik qisqa muddatli shartnoma imzolashni Iraolaning shaxsan o‘zi talab qilgan. Tajribali mutaxassis o‘zining avvalgi jamoasi — «Bornmut» klubidagi muvaffaqiyatli faoliyati davomida ham uzoq muddatli emas, balki mana shunday qisqa va aniq vazifalarga yo‘naltirilgan shartnomalar ostida ishlashni ma’qul ko‘rgan.

Garchi rasmiy taqdimot marosimi hali o‘tkazilmagan bo‘lsa-da, ispaniyalik geniy allaqachon «Liverpul» lagerida ish boshlab yuborgan:

  • Yozgi transferlar: Iraola klubning yangi mavsum uchun belgilangan transfer strategiyasini tuzishda faol qatnashmoqda.

  • Tarkibni shakllantirish: U jamoaning yozgi rejalari va yangi keladigan futbolchilar ro‘yxatini rahbariyat bilan birgalikda ko‘rib chiqmoqda.

Tez orada «Enfild Roud»da katta futbol

Eslatib o‘tish joizki, Andoni Iraola so‘nggi mavsumlarda APL vakili «Bornmut» klubida ko‘rsatgan dahshatli natijalari, hujumkor va jozibador o‘yin uslubi orqali butun Angliya futboli jamoatchiligining e’tiborini va cheksiz hurmatini qozonishga ulgurgan edi. Endilikda u o‘z mahoratini grand klub safida sinab ko‘radi.

Muxlislar fikri: Iraolaning «Liverpul» ruliga kelishi Premer-ligadagi chempionlik poygasini yanada shiddatli va qiziqarli tus olishiga xizmat qilishi shubhasiz. Jamoa muxlislari ushbu tayinlovdan juda mamnun.

Yevropa futboli, Angliya Premer-ligasi va transfer olamidagi eng issiq, eng tezkor yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi