O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdi

·129·Sport
O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi almashdi

Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDE) 2026 yil may oyi yakunlariga ko‘ra jahon reytingidagi yangilangan natijalarni e’lon qildi. Kuchli 100 nafar shaxmatchi ro‘yxatidan O‘zbekistonning 5 nafar grossmeysteri joy oldi.

Jahon reytingida hamon Magnus Karlsen 2841 reyting ochkosi bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o‘rinlarda Fabiano Karuana va Hikaru Nakamura qayd etildi.

Uzoq vaqtdan buyon birinchi marta O‘zbekistonning birinchi raqamli shaxmatchisi o‘zgardi. Javohir Sindorov Super Chess Classic turniridagi muvaffaqiyatli ishtiroki ortidan reytingini 2777 ochkoga yetkazib, jahon reytingida 4-o‘ringa ko‘tarildi.

Nodirbek Abdusattorov esa o‘tgan oyga nisbatan 3 ochko yo‘qotdi. Uning hisobida ham 2777 reyting ochkosi mavjud bo‘lib, qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 5-pog‘onadan joy oldi.

Shuningdek, Nodirbek Yoqubboyev 2689 ochko bilan 40-o‘rinni, Rustam Qosimjonov 2665 ochko bilan 50-o‘rinni va Shamsiddin Vohidov 2637 ochko bilan 89-o‘rinni egallab turibdi.

Ayollar reytingida ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Afruza Hamdamova 2427 ochko bilan 31-o‘ringa ko‘tarilgan bo‘lsa, Gulruhbegim Tohirjonova 2344 ochko bilan Top-100 ro‘yxatining 93-pog‘onasidan o‘rin oldi.

Ma’lumot uchun, O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi FIDE reytingida 2623 ochko bilan 9-o‘rinda bormoqda. Ayollar terma jamoasi esa 2247 ochko bilan 17-pog‘onada qayd etilgan.

O'zbekistonFIDEMagnus CarlsenJavokhir SindarovNodirbek AbdusattorovFabiano CaruanaHikaru Nakamura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi