Oliver Glasner Milan bilan 6 soatlik muzokara oʻtkazdi

·90·Sport
Oliver Glasner Milan bilan 6 soatlik muzokara oʻtkazdi
Audio versiyasi

Avstriyalik mutaxassis Oliver Glasner Milan klubining yangi bosh murabbiyi boʻlish uchun asosiy nomzodga aylandi. Maʼlumotlarga koʻra, murabbiy klub xoʻjayini Gerry Cardinale va maslahatchi Zlatan Ibrahimovic bilan uzoq davom etgan uchrashuv oʻtkazgan. Germaniyada boʻlib oʻtgan ushbu muloqot qariyb olti soat davom etgan boʻlib, unda tomonlar klubning kelajakdagi loyihalarini muhokama qilishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Glasner uchun Yevropaning eng nufuzli jamoalaridan birini boshqarish istiqboli juda jozibali koʻrinmoqda. Avstriya, Germaniya va Angliyada muvaffaqiyat qozongan 51 yoshli murabbiy endilikda oʻzini A Seriyada sinab koʻrishga tayyor. Milan rahbariyati Massimiliano Allegri oʻrniga zamonaviy taktik falsafaga ega va xalqaro tajribaga ega murabbiyni qidirmoqda.

Oliver Glasner oʻz faoliyati davomida Eintracht Frankfurt bilan Yevropa ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan, shuningdek, Kristal Pelas bilan ham ijobiy natijalar qayd etgan. Uning xalqaro maydondagi nufuzi Milan rahbariyatining eʼtiborini tortgan asosiy omillardan biri boʻldi. Biroq, "rossonerilar" bu poygada yolgʻiz emas.

Angliyaning Fulxem klubi ham Glasnerni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi. Agar jamoaning hozirgi murabbiyi Marco Silva Benfika klubiga oʻtib ketsa, Londonliklar aynan Glasnerni asosiy oʻrinbosar sifatida koʻrmoqda. Bu holat Milan rahbariyatini muzokaralarni tezlashtirishga majbur qilishi mumkin.

Hozircha Milan murabbiy borasida rasmiy bayonot bergani yoʻq, biroq yaqin haftalar ichida vaziyatga oydinlik kiritilishi kutilmoqda. Glasnerning tanlovi Milan loyihasining jozibadorligi va Fulxem taklifining moliyaviy tomonlariga bogʻliq boʻladi.

MilanOliver GlasnerZlatan IbrahimovicA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi