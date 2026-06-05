Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildi

·45·Sport
Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor futbol bo‘yicha Jahon chempionati final bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, mamlakatimiz sport tarixida yangi sahifa ochganidan xabaringiz bor. Ayni kunlarda omixta tarkib bilan okean ortida o‘tadigan mundialga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan «oq bo‘rilar» (terma jamoamizning laqabi) butun dunyo futbol ekspertlari va OAV e’tiborida turibdi.

Yevropaning eng nufuzli sport manbalaridan biri — Polshaning «TVP Sport» portali ham vakillarimizning tarixiy debyut marafoni oldidan keng qamrovli tahliliy maqola e’lon qildi. Xalqaro jurnalistlar maqolada terma jamoamizning kuchli tomonlari, asosiy taktik uslublari hamda bo‘lajak o‘yinlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladigan yetakchi futbolchilarimizni alohida e’tirof etib o‘tishgan.

Eldor Shomurodov — Osiyo qit’asining bosh yulduzlaridan biri

Polshalik ekspertlarning fikriga ko‘ra, jamoamizning bosh harakatlantiruvchi kuchi va haqiqiy sardori sifatida yana Eldor Shomurodov e’tirof etilmoqda. Italiya A Seriyasidagi yorqin o‘yinlari bilan Yevropa futboli ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan hujumchimiz haqida nashr quyidagicha yozadi:

«O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘yin sxemasi va bosh taktik poydevori aynan sardor Eldor Shomurodov atrofida qurilgan. U nafaqat jamoaning asosiy gol urar quroli, balki saralash bosqichida qit’a miqyosida eng yaxshi assistentga ham aylandi».

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Shomurodov Osiyo saralash bosqichida raqib jarima maydonchasi ichida to‘pga tegish soni bo‘yicha mutlaq peshqadamlikni qo‘lga kiritgan. Shuningdek, yaratilgan xavfli vaziyatlar va kutilayotgan gollar ($xG$) borasida yurtdoshimizdan faqatgina Eron yulduzi Mehdi Taremiy hamda Qatar vakili Almoez Ali biroz oldinga chiqib olishgan, xolos.

Sur’at va tezlik: Qanotlardagi havfli «qurollarimiz»

Maqolada faqatgina Shomurodov emas, balki terma jamoamizning bugungi kundagi yosh va iqtidorli avlodi ham yuqori baholangan. Xususan, himoya chizig‘ida mustahkam devor bo‘layotgan Abduqodir Husanov, markazda o‘yin tizginini ushlab turuvchi Otabek Shukurov hamda qanot vingerlari — Abbosbek Fayzullayev va Jaloliddin Masharipovlarning xizmati alohida tilga olingan.

Yevropalik jurnalistlar Fayzullayev va Masharipov tandemini raqiblar uchun haqiqiy bosh og‘rig‘i deb hisoblashmoqda. Boisi, ushbu futbolchilar nafaqat yuqori texnik mahoratga, balki tezkor vertikal hujumlarda va kutilmagan reydlarda raqib mudofaasini parokanda qilib yuborish qobiliyatiga ega.

Fabio Kannavaroning taktikasi va ehtimoliy tarkib

«TVP Sport» vakillari vakillarimizning taktik chizgilarini ham sinchiklab o‘rganib chiqishdi. Ularning xulosasiga ko‘ra, bosh murabbiy Fabio Kannavaro to‘pni maydon markazida uzoq vaqt nazorat qilib turishdan ko‘ra, tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri (vertikal) futbol o‘ynashni ma’qul ko‘radi. Hujumlar asosan himoyadan uzoq paslar orqali Shomurodovga yetkaziladi va u yerdan xavfli nuqtalar yaratiladi.

Shuningdek, maqolada Osiyo saralashida eng ko‘p seyvlarni amalga oshirib, jamoani bir necha bor muqarrar gollardan qutqargan posbonimiz O‘tkir Yusupov ham katta maqtovga sazovor bo‘ldi. E’lon qilingan ehtimoliy asosiy tarkib esa quyidagi ko‘rinishda taqdim etildi:

Chiziqlar

Futbolchilar

Darvozabon

O‘tkir Yusupov

Himoyachilar

Rustam Ashurmatov, Abduqodir Husanov, Abdulla Abdullayev

Yarim himoyachilar

Hojiakbar Alijonov, Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullayev

Hujumchilar

Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev

Oldinda bizni jiddiy «K» guruhi kutmoqda

Eslatib o‘tamiz, vakillarimiz bo‘lajak Jahon chempionatining final bosqichi guruh raundlarida anchagina nomdor va jangovar terma jamoalarga qarshi kurash olib borishadi.

O‘zbekiston joy olgan «K» guruhi raqiblari:

  1. Portugaliya — Yevropa futboli grandi va mundialning asosiy favoritlaridan biri.

  2. Kolumbiya — Janubiy Amerika qit’asining eng texnik va shiddatli terma jamoasi.

  3. Kongo DR — Jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan Afrika vakili.

Tashqi OAV va ekspertlarning bu kabi yuqori e’tirofi vakillarimizning to‘g‘ri yo‘ldan ketayotganidan dalolat beradi. Bo‘lajak tarixiy musobaqada milliy terma jamoamizga chiroyli o‘yinlar va ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Jahon chempionati kundaligi, O‘zbekiston terma jamoasi lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va futbol olamidagi eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonEldor ShomurodovPolshaMehdi TaremiyAlmoez Ali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi