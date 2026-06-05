Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor futbol bo‘yicha Jahon chempionati final bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, mamlakatimiz sport tarixida yangi sahifa ochganidan xabaringiz bor. Ayni kunlarda omixta tarkib bilan okean ortida o‘tadigan mundialga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan «oq bo‘rilar» (terma jamoamizning laqabi) butun dunyo futbol ekspertlari va OAV e’tiborida turibdi.
Yevropaning eng nufuzli sport manbalaridan biri — Polshaning «TVP Sport» portali ham vakillarimizning tarixiy debyut marafoni oldidan keng qamrovli tahliliy maqola e’lon qildi. Xalqaro jurnalistlar maqolada terma jamoamizning kuchli tomonlari, asosiy taktik uslublari hamda bo‘lajak o‘yinlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladigan yetakchi futbolchilarimizni alohida e’tirof etib o‘tishgan.
Eldor Shomurodov — Osiyo qit’asining bosh yulduzlaridan biri
Polshalik ekspertlarning fikriga ko‘ra, jamoamizning bosh harakatlantiruvchi kuchi va haqiqiy sardori sifatida yana Eldor Shomurodov e’tirof etilmoqda. Italiya A Seriyasidagi yorqin o‘yinlari bilan Yevropa futboli ixlosmandlariga yaxshi tanish bo‘lgan hujumchimiz haqida nashr quyidagicha yozadi:
«O‘zbekiston milliy terma jamoasining o‘yin sxemasi va bosh taktik poydevori aynan sardor Eldor Shomurodov atrofida qurilgan. U nafaqat jamoaning asosiy gol urar quroli, balki saralash bosqichida qit’a miqyosida eng yaxshi assistentga ham aylandi».
Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Shomurodov Osiyo saralash bosqichida raqib jarima maydonchasi ichida to‘pga tegish soni bo‘yicha mutlaq peshqadamlikni qo‘lga kiritgan. Shuningdek, yaratilgan xavfli vaziyatlar va kutilayotgan gollar ($xG$) borasida yurtdoshimizdan faqatgina Eron yulduzi Mehdi Taremiy hamda Qatar vakili Almoez Ali biroz oldinga chiqib olishgan, xolos.
Sur’at va tezlik: Qanotlardagi havfli «qurollarimiz»
Maqolada faqatgina Shomurodov emas, balki terma jamoamizning bugungi kundagi yosh va iqtidorli avlodi ham yuqori baholangan. Xususan, himoya chizig‘ida mustahkam devor bo‘layotgan Abduqodir Husanov, markazda o‘yin tizginini ushlab turuvchi Otabek Shukurov hamda qanot vingerlari — Abbosbek Fayzullayev va Jaloliddin Masharipovlarning xizmati alohida tilga olingan.
Yevropalik jurnalistlar Fayzullayev va Masharipov tandemini raqiblar uchun haqiqiy bosh og‘rig‘i deb hisoblashmoqda. Boisi, ushbu futbolchilar nafaqat yuqori texnik mahoratga, balki tezkor vertikal hujumlarda va kutilmagan reydlarda raqib mudofaasini parokanda qilib yuborish qobiliyatiga ega.
Fabio Kannavaroning taktikasi va ehtimoliy tarkib
«TVP Sport» vakillari vakillarimizning taktik chizgilarini ham sinchiklab o‘rganib chiqishdi. Ularning xulosasiga ko‘ra, bosh murabbiy Fabio Kannavaro to‘pni maydon markazida uzoq vaqt nazorat qilib turishdan ko‘ra, tezkor va to‘g‘ridan to‘g‘ri (vertikal) futbol o‘ynashni ma’qul ko‘radi. Hujumlar asosan himoyadan uzoq paslar orqali Shomurodovga yetkaziladi va u yerdan xavfli nuqtalar yaratiladi.
Shuningdek, maqolada Osiyo saralashida eng ko‘p seyvlarni amalga oshirib, jamoani bir necha bor muqarrar gollardan qutqargan posbonimiz O‘tkir Yusupov ham katta maqtovga sazovor bo‘ldi. E’lon qilingan ehtimoliy asosiy tarkib esa quyidagi ko‘rinishda taqdim etildi:
Chiziqlar
Futbolchilar
Darvozabon
O‘tkir Yusupov
Himoyachilar
Rustam Ashurmatov, Abduqodir Husanov, Abdulla Abdullayev
Yarim himoyachilar
Hojiakbar Alijonov, Odiljon Hamrobekov, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrullayev
Hujumchilar
Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev
Oldinda bizni jiddiy «K» guruhi kutmoqda
Eslatib o‘tamiz, vakillarimiz bo‘lajak Jahon chempionatining final bosqichi guruh raundlarida anchagina nomdor va jangovar terma jamoalarga qarshi kurash olib borishadi.
O‘zbekiston joy olgan «K» guruhi raqiblari:
Portugaliya — Yevropa futboli grandi va mundialning asosiy favoritlaridan biri.
Kolumbiya — Janubiy Amerika qit’asining eng texnik va shiddatli terma jamoasi.
Kongo DR — Jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan Afrika vakili.
Tashqi OAV va ekspertlarning bu kabi yuqori e’tirofi vakillarimizning to‘g‘ri yo‘ldan ketayotganidan dalolat beradi. Bo‘lajak tarixiy musobaqada milliy terma jamoamizga chiroyli o‘yinlar va ulkan zafarlar tilab qolamiz!
Jahon chempionati kundaligi, O‘zbekiston terma jamoasi lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va futbol olamidagi eng sara xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…