Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladi
Jahon chempionatining E guruhi 2-turidan o‘rin olgan Ekvador va Kyurasao o‘rtasidagi bahs (0:0) nafaqat Kyurasao uchun tarixiy ilk ochkoni taqdim etdi, balki mundiallar tarixiga kiradigan yangi rekord bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Kyurasao terma jamoasi posboni Eloy Rum uchrashuvda haqiqiy qahramonlik ko‘rsatdi.
Dahshatli bosim va 15 ta seyv
Ekvador milliy jamoasi o‘yin davomida katta ustunlikka ega bo‘ldi va Kyurasao darvozasi tomon tinmay hujumlar uyushtirdi. Biroq ularning qarshisida Eloy Rumdan iborat mustahkam devor paydo bo‘ldi:
Ekvador tomonidan berilgan jami zarbalar soni: 28 ta
Darvoza sohasiga aniq borgan zarbalar: 15 ta
Eloy Rum tomonidan qaytarilgan zarbalar (seyvlar): 15 ta
1966 yildan beri kuzatilmagan natija
Mashhur Opta tahliliy portalining ma’lumotlariga ko‘ra, Eloy Rum qo‘shimcha bo‘limlarsiz, ya’ni asosiy 90 daqiqalik vaqt ichida o‘tgan o‘yinlardagi seyvlar soni bo‘yicha Jahon chempionatlari rekordini o‘rnatdi.
Jahon chempionatlarida bunday statistika tizimli ravishda 1966 yildan buyon yuritilayotgan bo‘lsa, shu vaqtgacha hech bir darvozabon asosiy vaqtning o‘zida 15 ta aniq zarbani qaytarib, o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qola olmagan edi.
Ochko bor, lekin vaziyat murakkab
Ushbu durang evaziga Kyurasao milliy jamoasi o‘z tarixidagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdi. Biroq birinchi turdagi yirik mag‘lubiyat asoratlari tufayli jamoa to‘plar nisbatiga ko‘ra hali ham E guruhida so‘nggi, to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi.
Shunday bo‘lsa-da, Eloy Rumning bu mahorati Kyurasaoga so‘nggi tur oldidan pley-offga chiqish uchun nazariy imkoniyatlarni saqlab qolish imkonini berdi.
…