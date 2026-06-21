Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladi

·69·Sport
Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladi

Jahon chempionatining E guruhi 2-turidan o‘rin olgan Ekvador va Kyurasao o‘rtasidagi bahs (0:0) nafaqat Kyurasao uchun tarixiy ilk ochkoni taqdim etdi, balki mundiallar tarixiga kiradigan yangi rekord bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. Kyurasao terma jamoasi posboni Eloy Rum uchrashuvda haqiqiy qahramonlik ko‘rsatdi.

Dahshatli bosim va 15 ta seyv

Ekvador milliy jamoasi o‘yin davomida katta ustunlikka ega bo‘ldi va Kyurasao darvozasi tomon tinmay hujumlar uyushtirdi. Biroq ularning qarshisida Eloy Rumdan iborat mustahkam devor paydo bo‘ldi:

  • Ekvador tomonidan berilgan jami zarbalar soni: 28 ta

  • Darvoza sohasiga aniq borgan zarbalar: 15 ta

  • Eloy Rum tomonidan qaytarilgan zarbalar (seyvlar): 15 ta

1966 yildan beri kuzatilmagan natija

Mashhur Opta tahliliy portalining ma’lumotlariga ko‘ra, Eloy Rum qo‘shimcha bo‘limlarsiz, ya’ni asosiy 90 daqiqalik vaqt ichida o‘tgan o‘yinlardagi seyvlar soni bo‘yicha Jahon chempionatlari rekordini o‘rnatdi.

Jahon chempionatlarida bunday statistika tizimli ravishda 1966 yildan buyon yuritilayotgan bo‘lsa, shu vaqtgacha hech bir darvozabon asosiy vaqtning o‘zida 15 ta aniq zarbani qaytarib, o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qola olmagan edi.

Ochko bor, lekin vaziyat murakkab

Ushbu durang evaziga Kyurasao milliy jamoasi o‘z tarixidagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdi. Biroq birinchi turdagi yirik mag‘lubiyat asoratlari tufayli jamoa to‘plar nisbatiga ko‘ra hali ham E guruhida so‘nggi, to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi.

Shunday bo‘lsa-da, Eloy Rumning bu mahorati Kyurasaoga so‘nggi tur oldidan pley-offga chiqish uchun nazariy imkoniyatlarni saqlab qolish imkonini berdi.

EkvadorKurasoEloy RumOpta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi