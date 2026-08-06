Cristiano Ronaldo oʻzining multimillionlik superkar garajini koʻrsatdi

·170·Sport
Cristiano Ronaldo oʻzining multimillionlik superkar garajini koʻrsatdi
Qisqacha

Cristiano Ronaldo qiymati qariyb 11 million yevroga baholanayotgan 13 ta sport avtomobilidan iborat kolleksiyasini namoyish etdi. Uning garajida to'rtta Ferrari, Lamborghini Aventador, Porsche 911, ikkita Bugatti va McLaren Senna kabi superkarlar bor. 41 yoshli portugaliyalik hujumchi suratlarni «Mening o'yinchoqlarim» izohi bilan e'lon qildi. Ronaldo ta'tildan so'ng Al-Nasrning yangi mavsum oldi mashg'ulotlariga to'liq qo'shildi.

Al-Nasr jamoasi sardori Cristiano Ronaldo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida qiymati millionlab yevrolar bilan baholanuvchi shaxsiy avtomobillar kolleksiyasini namoyish etdi. Goal.com xabar berishicha, 41 yoshli portugaliyalik hujumchi oʻzining hashamatli garajidan uchta suratni joylab, unga «Mening oʻyinchoqlarim» deya qisqa izoh yozib qoldirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, besh karra Oltin toʻp sohibining avtoparkida oʻta noyob va qimmatbaho sport mashinalari jamlangan. Xabarlarga koʻra, futbolchining kolleksiyasiga toʻrtta Ferrari, Lamborghini Aventador, Porsche 911, ikkita Bugatti hamda McLaren Senna kabi dabdabali superkarlar kiradi.

Noyob kolleksiya va uning qiymati

Umumiy hisobda Cristiano Ronaldo taxminan 13 ta sport avtomashinasiga egaligi aytilmoqda. Ushbu noyob garajning umumiy qiymati qariyb 11 million yevroni tashkil etadi. Mazkur kolleksiya futbolchining Manchester Yunayted, Real Madrid va Yuventus kabi yetakchi klublardagi hamda Saudiya Arabistonidagi ikki oʻn yillik faoliyati davomida orttirgan ulkan daromadlari mahsulidir.

Mazkur foto eʼlon qilingan payt futbolchining taʼtil davriga toʻgʻri keldi. Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlanganidan soʻng, tajribali hujumchi oilasi bilan Mayorkada hordiq chiqardi. Shu vaqtda uning klubi Al-Nasr Lissabonda mavsumoldi yigʻinlarini oʻtkazayotgan edi.

Yangi mavsum oldidan tayyorgarlik

Ronaldu Al-Nasrning Almeriyaga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydon chetida koʻrinish berib, jamoadoshlari bilan koʻrishdi. Biroq murabbiylar shtabi tomonidan unga qoʻshimcha jismoniy tiklanish rejasi ishlab chiqilgan boʻlib, u toʻliq mashgʻulotlarga keyinroq qoʻshildi.

Al-Nasrning Lissabondagi yigʻini avgust oyida oʻz yakuniga yetdi va jamoa Ar-Riyodga qaytdi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasining yangi mavsumi start olishi oldidan Ronaldu jamoa bilan toʻliq mashgʻulotlarga kirishdi. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan mavsumda Al-Nasr chempionlikni qoʻlga kiritib, Ronalduning 2020-yilda Yuventus safida A Seriyada zafar quchganidan beri davom etib kelgan klubdagi sovrinsiz seriyasiga barham bergandi.

Cristiano RonaldoAl-NasrSuperkarFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)