Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi

·479·Avto
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Qisqacha

Narxi 500 000 dollarga (taxminan 410 000 funt sterling) yetuvchi Range Rover modeli hashamatli avtomobillar bozorida ommaga taqdim etildi. Keng qamrovli shaxsiylashtirish dasturlari, individual yondashuv va noyob dizayn yechimlari uning qiymatini oshirib, Rolls-Royce bilan raqobatlashishiga imkon beradi.

Hashamatli avtomobillar bozorida yangi davr boshlanmoqda: narxi 500 000 dollarga (taxminan 410 000 funt sterling) yetuvchi Range Rover modeli ommaga taqdim etildi. Ushbu qadam brendning yuqori tabaqadagi avtomobillar segmentiga yanada chuqurroq kirib borishiga va xaridorlarning shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda narxlarni yanada oshirishiga keng yoʻl ochmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday ulkan narx siyosati va o‘ta yuqori darajadagi eksklyuzivlikka intilish avtomobil bozorida muvaffaqiyat qozonishi mumkinmi degan haqli savolni tug‘diradi. Biroq, avtomobilsozlik tarixi va brendning o‘tmishdagi yo‘li bu kabi dadil qadamlar o‘zini oqlashidan yaqqol darak bermoqda.

Shaxsiylashtirish imkoniyatlari va bozor strategiyasi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Range Rover modeli oʻzining keng qamrovli shaxsiylashtirish dasturlari evaziga narx borasida Rolls-Royce kabi afsonaviy lyuks brendlar bilan bemalol raqobat qila oladi. Xaridorlarga taklif etilayotgan individual yondashuv va noyob dizayn yechimlari mashinaning qiymatini keskin oshirib, uni oddiy yo‘ltanlamasdan chinakam eksklyuziv san’at asariga aylantiradi.

Bugungi kunda boy mijozlar faqat qulaylik emas, balki o‘ziga xoslikni ham qadrlashadi. Range Rover o‘zining boy tarixi davomida aynan shu auditoriya ehtiyojlarini chuqur o‘rganib kelgani bois, yuqori narx segmentida mustahkam o‘rin egallash uchun barcha imkoniyatlarga ega.

Kelajakdagi istiqbollar va raqobat muhiti

Oliy toifadagi avtomobillar bozorida narxlarning bunchalik yuqori cho‘qqilarga ko‘tarilishi brendning moliyaviy barqarorligini ta’minlabgina qolmay, uning nufuzini ham yangi bosqichga olib chiqadi. Mashinaning texnik mukammalligi va qimmatbaho bezak materiallari birgalikda uning qiymatini to‘la oqlaydi.

Umuman olganda, Range Rover modeli o‘zining tarixiy merosiga tayangan holda Rolls-Royce darajasidagi ultra-hashamatli avtomobillar bilan raqobatlashishga qodirligini amalda ko‘rsatmoqda. Bu esa kelgusida lyuks segmentidagi raqobatni yanada qizdirishi shubhasiz.

Range RoverRolls-RoyceAvtomobilHashamatYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin