Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydi

·45·Sport
Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydi

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi a’zosi Behruz Karimov jarohati sabab Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ishtirok etmaydi.

Qanot himoyachisi jahon chempionatining birinchi turida Kolumbiyaga qarshi o‘yinda yaxshi harakat qilgan edi. Biroq shundan keyin futbolchining avvalgi jarohati yana bezovta qila boshladi.

Behruz Karimov o‘yindan keyingi dastlabki jamoaviy mashg‘ulotlarda qatnashmadi. U kecha yakka tartibda mashq qildi. Shu sababli murabbiylar shtabi uning Portugaliyaga qarshi bahsdagi xizmatidan foydalana olmaydi.

Hozir futbolchining keyingi uchrashuvgacha tiklanishi kutilmoqda. O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi navbatdagi o‘yinlaridan birini Kongoga qarshi o‘tkazadi.

Behruz KarimovO'zbekistonPortugaliyaKolumbiyaKongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaNeymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaBugun, 13:59Paragvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdiParagvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdiBugun, 13:59JCH-2026: Portugaliya terma jamoasi atrofida katta mojaro kelib chiqdiJCH-2026: Portugaliya terma jamoasi atrofida katta mojaro kelib chiqdiBugun, 13:34Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikCody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikBugun, 13:16Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiBugun, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi