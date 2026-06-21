OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadi
Smartfonlar bozorida uzoq vaqt quvvat saqlash va chidamlilik masalasi hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. OnePlus kompaniyasi ushbu muammoga oʻziga xos yechim taklif etib, yangi OnePlus N6 modelining texnik xususiyatlarini ochiqladi. Qurilmaning asosiy ustunligi uning rekord darajadagi 8000 mAs sigʻimli akkumulyatori hamda hamyonbop narxidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon bir marta quvvatlangach, oʻrtacha foydalanish rejimida uch kungacha xizmat qilishi mumkin. Bu koʻrsatkich bugungi kunda aksariyat flagmanlar bir kunlik quvvat bilan cheklanib qolayotgan bir paytda oʻta jozibali koʻrinadi. Kompaniya muhandislari akkumulyator resursiga ham alohida eʼtibor qaratishgan: batareya 7 yil davomida oʻz sigʻimini sezilarli darajada yoʻqotmasdan ishlashga moʻljallangan.
Tezkor quvvatlash va samaradorlik kafolatiOnePlus N6 modeli 45 W quvvatga ega simli zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bor-yoʻgʻi 5 daqiqalik quvvatlash qurilmaning YouTube platformasida ikki soat davomida video tomosha qilishiga yetarli energiya bilan taʼminlaydi. Bu shoshilinch vaziyatlarda foydalanuvchilar uchun juda qoʻl kelishi aniq.
Qurilmaning ichki apparat qismi MediaTek Dimensity 6300 chipsetiga asoslangan. Ushbu protsessor oʻrta segment vakili boʻlsa-da, kompaniya smartfonning dasturiy taʼminoti 60 oy, yaʼni 5 yil davomida ilk kunlardagidek ravon va qotmasdan ishlashini kafolatlamoqda. Bu esa hamyonbop qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan holatdir.
Yoshlarbop dizayn va narx siyosatiOnePlus yangi modelni asosan yoshlar auditoriyasi uchun moʻljallangan mahsulot sifatida taqdim etmoqda. Zamonaviy dizayn va yuqori avtonomlikni oʻzida jamlagan OnePlus N6 taxminan 200 AQSH dollari atrofida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekiston smartfon bozorida ushbu narx toifasidagi qurilmalar doimo yuqori talabga ega boʻlgan.
Smartfonning rasmiy premyerasi joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtadi. Oʻsha kuni qurilmaning barcha texnik parametrlari, jumladan, displey turi, kameralar imkoniyati va xotira konfiguratsiyalari haqida batafsil maʼlumot beriladi. Hozircha maʼlum boʻlgan jihatlar esa OnePlus N6 modelini oʻz toifasidagi eng kuchli raqobatdoshlardan biriga aylantirishi shubhasiz.
…