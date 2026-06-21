OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadi

·46·Texno
OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadi

Smartfonlar bozorida uzoq vaqt quvvat saqlash va chidamlilik masalasi hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. OnePlus kompaniyasi ushbu muammoga oʻziga xos yechim taklif etib, yangi OnePlus N6 modelining texnik xususiyatlarini ochiqladi. Qurilmaning asosiy ustunligi uning rekord darajadagi 8000 mAs sigʻimli akkumulyatori hamda hamyonbop narxidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon bir marta quvvatlangach, oʻrtacha foydalanish rejimida uch kungacha xizmat qilishi mumkin. Bu koʻrsatkich bugungi kunda aksariyat flagmanlar bir kunlik quvvat bilan cheklanib qolayotgan bir paytda oʻta jozibali koʻrinadi. Kompaniya muhandislari akkumulyator resursiga ham alohida eʼtibor qaratishgan: batareya 7 yil davomida oʻz sigʻimini sezilarli darajada yoʻqotmasdan ishlashga moʻljallangan.

Tezkor quvvatlash va samaradorlik kafolati

OnePlus N6 modeli 45 W quvvatga ega simli zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, bor-yoʻgʻi 5 daqiqalik quvvatlash qurilmaning YouTube platformasida ikki soat davomida video tomosha qilishiga yetarli energiya bilan taʼminlaydi. Bu shoshilinch vaziyatlarda foydalanuvchilar uchun juda qoʻl kelishi aniq.

Qurilmaning ichki apparat qismi MediaTek Dimensity 6300 chipsetiga asoslangan. Ushbu protsessor oʻrta segment vakili boʻlsa-da, kompaniya smartfonning dasturiy taʼminoti 60 oy, yaʼni 5 yil davomida ilk kunlardagidek ravon va qotmasdan ishlashini kafolatlamoqda. Bu esa hamyonbop qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan holatdir.

Yoshlarbop dizayn va narx siyosati

OnePlus yangi modelni asosan yoshlar auditoriyasi uchun moʻljallangan mahsulot sifatida taqdim etmoqda. Zamonaviy dizayn va yuqori avtonomlikni oʻzida jamlagan OnePlus N6 taxminan 200 AQSH dollari atrofida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekiston smartfon bozorida ushbu narx toifasidagi qurilmalar doimo yuqori talabga ega boʻlgan.

Smartfonning rasmiy premyerasi joriy yilning 30-iyun kuni boʻlib oʻtadi. Oʻsha kuni qurilmaning barcha texnik parametrlari, jumladan, displey turi, kameralar imkoniyati va xotira konfiguratsiyalari haqida batafsil maʼlumot beriladi. Hozircha maʼlum boʻlgan jihatlar esa OnePlus N6 modelini oʻz toifasidagi eng kuchli raqobatdoshlardan biriga aylantirishi shubhasiz.

OnePlusSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiVideooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldiBugun, 15:24Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiSamsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiBugun, 13:57AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiAMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiBugun, 13:27HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi