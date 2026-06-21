Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldi

·19·Texno
Videooʻyinlar ruhiy barqarorlikni oshirib, yolgʻizlik hissini kamaytirishi maʼlum boʻldi

Zamonaviy jamiyatda videooʻyinlar koʻpincha vaqtni behuda sarflash yoki reallikdan qochish vositasi sifatida talqin qilinadi. Biroq yangi oʻtkazilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu qarashlarning aksini isbotlamoqda. Maʼlum boʻlishicha, maʼlum turdagi oʻyinlar insonning ruhiy chidamliligini oshirib, ijtimoiy yakkalanish tuygʻusini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, tadqiqotchilar 21 yoshdan oshgan 2252 nafar kattalar oʻrtasida soʻrovnoma oʻtkazishgan. Ishtirokchilar oʻzlarining oʻyin odatlari va emotsional holatlari haqidagi savollarga javob berishdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, videooʻyinlarga qiziquvchi insonlar oʻyin oʻynamaydiganlarga qaraganda oʻzlarini kamroq yolgʻiz his qilishadi va qiyin vaziyatlarda yuqori darajadagi xotirjamlikni namoyon etishadi.

Ochiq dunyo va xotirjam oʻyinlarning foydasi

Tadqiqot mualliflaridan biri Andreas Eisingerichning taʼkidlashicha, ijobiy taʼsir barcha oʻyinlarda ham birdek kuzatilmaydi. Ayniqsa, The Legend of Zelda: Breath of the Wild kabi ochiq dunyoga ega strategik loyihalar hamda Yoshi's Crafted World kabi sodda va doʻstona muhitdagi oʻyinlar inson ruhiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Bunday oʻyinlarni afzal koʻradiganlar bosim ostida oʻzini yoʻqotib qoʻymaslik va muvaffaqiyatsizliklardan soʻng tezroq tiklanish qobiliyatiga ega boʻlishadi.

Olimlarning fikricha, gap oʻyin oldida oʻtkazilgan vaqt miqdorida emas, balki oʻyin tajribasining xarakteridadir. Tadqiqotda ishtirok etgan va turli janrlarni uygʻunlashtirgan foydalanuvchilar oʻzlarida oʻziga xos "emotsional parhez"ni shakllantirganlari maʼlum boʻldi. Yaʼni, murakkab tadqiqot oʻyinlari va tinchlantiruvchi loyihalar kombinatsiyasi stressga qarshi eng yaxshi himoya boʻlib xizmat qiladi.

Yolgʻizlikka qarshi kurashda yangi vosita

Bugungi kunda yolgʻizlik muammosi jamoat salomatligi uchun jiddiy xavf sifatida koʻrilmoqda. Ijtimoiy izolyatsiya nafaqat ruhiy, balki jismoniy salomatlikka ham salbiy taʼsir koʻrsatishi isbotlangan. Shu sababli, mutaxassislar ijtimoiy yakkalanishni kamaytirishning arzon va qulay usullarini izlashmoqda. Videooʻyinlar esa bu borada kutilmagan, ammo samarali yechim boʻlishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu tadqiqot natijalari avvalgi ilmiy xulosalar bilan ham hamohangdir. Oldinroq oʻtkazilgan izlanishlar ayrim kazuall oʻyinlar xavotir va depressiya belgilarini kamaytirishga yordam berishini koʻrsatgan edi. Yangi maʼlumotlar videooʻyinlarning odamlarni jamiyatdan ajratib qoʻyishi haqidagi stereotiplarga zarba berib, ularning stressga qarshi kurashishdagi ahamiyatini tasdiqlamoqda.

Biroq olimlar muhim bir jihatni alohida uqtirib oʻtishgan: videooʻyinlar jiddiy ruhiy kasalliklar yoki professional psixologik yordam oʻrnini bosa olmaydi. Ular faqatgina kundalik stressni boshqarish va emotsional barqarorlikni saqlashda qoʻshimcha vosita sifatida koʻrilishi lozim. Shunday boʻlsa-da, oʻyin sanoatining inson salomatligiga ijobiy taʼsiri haqidagi dalillar koʻpayib bormoqda.

VideooʻyinlarTadqiqotPsixologiyaSalomatlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiIyul oyi oxirida osmonda yulduzlar shovqini: Janubiy delta-Akvaridlar oqimi choʻqqisiga chiqadiBugun, 15:54OnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiOnePlus 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorga ega hamyonbop N6 smartfonini taqdim etadiBugun, 14:58Mikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiMikrochiplar inqilobi: Olimlar tranzistorlarni 4 nanometrdan past darajagacha kichraytirish yoʻlini topdiBugun, 14:30Samsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiSamsung yangi avlod «monstri» Galaxy M47 5G smartfonini eʼlon qildiBugun, 13:57AMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiAMD grafikali noutbuklardagi yetti yillik muammo Claude Code yordamida hal etildiBugun, 13:27HMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektHMD yangi Luma2 smartfonini taqdim etadi: 6000 mAch akkumulyator va sunʼiy intellektBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi