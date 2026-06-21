Mamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqda

·23·O‘zbekiston
Mamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqda

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 aprel holatida O‘zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4 million 903,1 mingta avtotransport vositasi ro‘yxatga olingan.

Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 344,6 mingtaga ko‘p. Shu tariqa, mamlakatda shaxsiy transportlar soni 5 millionlik marraga yaqinlashdi.

Aholi mulkidagi transport vositalari orasida yengil avtomobillar yetakchilik qilmoqda. Ularning soni 4 million 552,3 mingtani tashkil etgan.

Shuningdek, jismoniy shaxslarga tegishli 330,3 mingta yuk avtomobili, 7,5 mingta mikroavtobus, 7,2 mingta maxsus transport vositasi va 5,8 mingta avtobus ro‘yxatdan o‘tgan.

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tunBugun, 12:03Eski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiEski avtomobil egalariga ogohlantirish: 30 barobar to‘lov joriy etiladiBugun, 11:07O‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston banklari qancha pulni aylantirayotgani ma’lum bo‘ldiKecha, 20:42Jalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaJalaquduqda kuchli jala yog‘moqda: kadrlar diqqat markazidaKecha, 18:02O‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiO‘zbekiston dunyoning eng tinch davlatlari qatorida 37-o‘ringa ko‘tarildiKecha, 17:18Tarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiTarixiy voqea: O‘zbekiston Oliy sudiga ilk bor ayol kishi rahbarlik qiladiKecha, 16:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма