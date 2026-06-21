Mamlakat yo‘llaridagi mashinalar soni 5 millionga yetmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 aprel holatida O‘zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli 4 million 903,1 mingta avtotransport vositasi ro‘yxatga olingan.
Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 344,6 mingtaga ko‘p. Shu tariqa, mamlakatda shaxsiy transportlar soni 5 millionlik marraga yaqinlashdi.
Aholi mulkidagi transport vositalari orasida yengil avtomobillar yetakchilik qilmoqda. Ularning soni 4 million 552,3 mingtani tashkil etgan.
Shuningdek, jismoniy shaxslarga tegishli 330,3 mingta yuk avtomobili, 7,5 mingta mikroavtobus, 7,2 mingta maxsus transport vositasi va 5,8 mingta avtobus ro‘yxatdan o‘tgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…