Bo‘yi bilan barchani hayratga solgan gigant inspektor tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda profilaktika inspektori aks etgan video keng tarqaldi. Kadrlarda uning baland bo‘yi va sportchiga xos gavdasi ko‘pchilik e’tiborini tortgan.
Foydalanuvchilar izohlarda inspektorni hazil aralash “tansoqchi”, “jangari film qahramoni” va “haqiqiy gigant”ga o‘xshatishmoqda.
Ko‘pchilik bunday salobatli politsiya xodimi har kuni ham uchramasligini ta’kidlab, videoga iliq munosabat bildirmoqda.
Qisqa vaqt ichida ushbu lavha internetda ommalashib, muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…