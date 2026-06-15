“Har kuni ustimdan pul sochilardi” — raqqosa Muazzam G‘ofurova nega raqsdan voz kechgani haqida gapirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Raqqosa Muazzam G‘ofurova raqs san’atidan nima sababdan uzoqlashgani haqida ochiq bayonot berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ijodiy faoliyati davrida har kuni ustidan pul sochilardi, ammo bu tashqi muvaffaqiyat ortida boshqa murakkabliklar ham mavjud bo‘lgan.
Muazzam G‘ofurovaning ta’kidlashicha, u raqs orqali katta e’tibor va mashhurlikka erishgan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan ushbu sohada davom etish uning shaxsiy qarashlari va hayot tarziga mos kelmay qolgan. Shu sabab u sahna faoliyatini to‘xtatishga qaror qilgan.
Uning bu qarori muxlislar tomonidan turlicha qabul qilingan bo‘lsa-da, u o‘z tanlovidan mamnun ekanini bildirgan.
…