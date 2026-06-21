Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdi

·71·Sport
Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdi

Londonning Chelsi jamoasi sardori Reece James jamoadoshi Marc Cucurella’ning Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgani oʻzini ruhan qiyin ahvolga solib qoʻyganini tan oldi. Ispaniyalik chap qanot himoyachisi Madridning Real Madrid klubiga oʻtib, u yerda Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp suradigan boʻldi. Bu transfer London klubi himoya chizigʻida sezilarli boʻshliqni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu transfer qiymati 55 million yevroni tashkil etdi va qoʻshimcha 5 million yevro miqdorida bonuslar koʻzda tutilgan. Cucurella Stamford Bridge’dagi toʻrt yillik faoliyati davomida klub bilan Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati va Konferensiyalar ligasida gʻolib chiqishga ulgurgan edi. Endilikda u faoliyatini Yevropaning amaldagi qiroli safiga borib qoʻshilish bilan davom ettiradi.

Angliya terma jamoasining jahon chempionatiga tayyorgarlik bazasida turib gapirgan Reece James oʻz his-tuygʻularini yashirmadi. "U bilan bir necha kun avval gaplashdim. U shubhasiz dunyoning eng yaxshi chap qanot himoyachilaridan biri. Bu — futbol, oʻyinchilar doim jamoasini oʻzgartirib turadi. Uning ketganidan juda xafaman, lekin unga yangi jamoasida omad tilayman", — dedi Chelsi sardori.

Xabi Alonso davrining boshlanishi

Cucurella’ning ketishi yangi tayinlangan bosh murabbiy Xabi Alonso uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aprel oyida Liam Rosenior oʻrnini egallagan Alonso BlueCo egaligi ostidagi oltinchi doimiy murabbiyga aylandi. U 160 dan ortiq oʻyinda maydonga tushgan tajribali himoyachining oʻrnini toʻldirish choralarini koʻrishi lozim.

Klub rahbariyati tarkibdagi ichki resurslarga ishonch bildirmoqda. Xususan, Jorrel Hato soʻnggi vaqtlarda katta oʻsishga erishdi, shuningdek, Argentinalik Valentin Barco ham jamoaga kelib qoʻshilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Sporting CP klubidan transfer qilingan 19 yoshli Geovany Quenda ham Alonso rejalarida muhim oʻrin tutishi aytilmoqda.

Garchi yaqin doʻstining ketishi ogʻir boʻlsa-da, Reece James Xabi Alonso bilan ishlashdan umidi katta. Futbolchilik faoliyatida deyarli barcha sovrinlarni qoʻlga kiritgan mutaxassis kiyinish xonasida yangicha muhit yaratishga muvaffaq boʻldi. James allaqachon murabbiy bilan telefon orqali muloqot qilganini va uning taktik bilimlaridan bahramand boʻlishni istashini bildirdi.

"U haqida kim bilan gaplashmayin, hamma uning ajoyib murabbiy ekanini aytmoqda. Uning futbolchilik faoliyati ham afsonaviy boʻlgan. Men Xabi Alonso qoʻl ostida ishlashni intiqlik bilan kutyapman", — deya qoʻshimcha qildi James. Ushbu oʻzgarishlar Chelsi uchun yangi davrning boshlanishi sifatida koʻrilmoqda.

ChelsiReal MadridReece JamesMarc CucurellaXabi Alonso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiAbduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiBugun, 18:09Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiArsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiBugun, 16:54Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiBugun, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi