Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdi
Londonning Chelsi jamoasi sardori Reece James jamoadoshi Marc Cucurella’ning Ispaniya poytaxtiga koʻchib oʻtgani oʻzini ruhan qiyin ahvolga solib qoʻyganini tan oldi. Ispaniyalik chap qanot himoyachisi Madridning Real Madrid klubiga oʻtib, u yerda Joze Mourinyo qoʻl ostida toʻp suradigan boʻldi. Bu transfer London klubi himoya chizigʻida sezilarli boʻshliqni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu transfer qiymati 55 million yevroni tashkil etdi va qoʻshimcha 5 million yevro miqdorida bonuslar koʻzda tutilgan. Cucurella Stamford Bridge’dagi toʻrt yillik faoliyati davomida klub bilan Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati va Konferensiyalar ligasida gʻolib chiqishga ulgurgan edi. Endilikda u faoliyatini Yevropaning amaldagi qiroli safiga borib qoʻshilish bilan davom ettiradi.
Angliya terma jamoasining jahon chempionatiga tayyorgarlik bazasida turib gapirgan Reece James oʻz his-tuygʻularini yashirmadi. "U bilan bir necha kun avval gaplashdim. U shubhasiz dunyoning eng yaxshi chap qanot himoyachilaridan biri. Bu — futbol, oʻyinchilar doim jamoasini oʻzgartirib turadi. Uning ketganidan juda xafaman, lekin unga yangi jamoasida omad tilayman", — dedi Chelsi sardori.
Xabi Alonso davrining boshlanishiCucurella’ning ketishi yangi tayinlangan bosh murabbiy Xabi Alonso uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Aprel oyida Liam Rosenior oʻrnini egallagan Alonso BlueCo egaligi ostidagi oltinchi doimiy murabbiyga aylandi. U 160 dan ortiq oʻyinda maydonga tushgan tajribali himoyachining oʻrnini toʻldirish choralarini koʻrishi lozim.
Klub rahbariyati tarkibdagi ichki resurslarga ishonch bildirmoqda. Xususan, Jorrel Hato soʻnggi vaqtlarda katta oʻsishga erishdi, shuningdek, Argentinalik Valentin Barco ham jamoaga kelib qoʻshilishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Sporting CP klubidan transfer qilingan 19 yoshli Geovany Quenda ham Alonso rejalarida muhim oʻrin tutishi aytilmoqda.
Garchi yaqin doʻstining ketishi ogʻir boʻlsa-da, Reece James Xabi Alonso bilan ishlashdan umidi katta. Futbolchilik faoliyatida deyarli barcha sovrinlarni qoʻlga kiritgan mutaxassis kiyinish xonasida yangicha muhit yaratishga muvaffaq boʻldi. James allaqachon murabbiy bilan telefon orqali muloqot qilganini va uning taktik bilimlaridan bahramand boʻlishni istashini bildirdi.
"U haqida kim bilan gaplashmayin, hamma uning ajoyib murabbiy ekanini aytmoqda. Uning futbolchilik faoliyati ham afsonaviy boʻlgan. Men Xabi Alonso qoʻl ostida ishlashni intiqlik bilan kutyapman", — deya qoʻshimcha qildi James. Ushbu oʻzgarishlar Chelsi uchun yangi davrning boshlanishi sifatida koʻrilmoqda.
…