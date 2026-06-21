Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdi

·0·Sport
Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdi

«Bavariya» klubi va Fransiya milliy terma jamoasi vingeri Maykl Olise L'Équipe nashriga bergan intervyusida o‘zining futbolga bo‘lgan qarashlari hamda maydonda eng ko‘p qadrlaydigan jihatlari bilan o‘rtoqlashdi. 24 yoshli futbolchi uchun faqatgina tablodagi hisob emas, balki o‘yinning estetik tomoni va uslubi ham juda muhim hisoblanadi.

Go‘zallik va natija uyg‘unligi

Olisening ta’kidlashicha, o‘yindan haqiqiy zavq olish jamoaning natijaga qanday uslub bilan erishishiga bevosita bog‘liq. U o‘z o‘yin uslubini aynan shu mafkura — futbolni san’at darajasiga ko‘tarish asosida shakllantirishga harakat qiladi.

«Futbol chiroyli bo‘lishini yaxshi ko‘raman», — dedi Olise o‘z intervyusida.

Maykl Olisening «Bavariya»dagi dahshatli mavsumi (2025/26)

Olise o‘tgan mavsumda Myunxen klubi safida nafaqat go‘zal, balki o‘ta mahsuldor o‘yin namoyish etdi. Uning barcha musobaqalardagi ko‘rsatkichlari va qo‘lga kiritgan yutuqlari quyidagicha ko‘rinish oldi:

Ko‘rsatkich / Sovrin

Mavsum natijasi

O‘yinlar soni

57 ta uchrashuv (barcha musobaqalarda)

Urilgan gollar

25 ta

Golli uzatmalar (assist)

28 ta

Jamoaviy sovrinlar

Bundesliga chempionligi va Germaniya kubogi

Shohsupa va e’tirof

Germaniya chempionatining eng yaxshi futbolchisi (MVP)

Fransiya terma jamoasi va JCH-2026dagi holat

Ayni paytda Maykl Olise bor e’tiborini Fransiya milliy jamoasi bilan Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatga qaratgan.

  • Ilk tur starti: Dide Desham shogirdlari JCH-2026ning 1-turida Senegal terma jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etib, turnirni ishonchli boshlashdi.

  • Navbatdagi bahs: Fransiyaliklar guruh bosqichidagi keyingi uchrashuvni Iroq terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Olisening go‘zal futbol haqidagi falsafasi ushbu uchrashuvlarda ham fransuzlarning asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 20:07Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaAshley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaBugun, 19:52Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiAbduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiBugun, 19:47Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBraziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBugun, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi