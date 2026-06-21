Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdi
«Bavariya» klubi va Fransiya milliy terma jamoasi vingeri Maykl Olise L'Équipe nashriga bergan intervyusida o‘zining futbolga bo‘lgan qarashlari hamda maydonda eng ko‘p qadrlaydigan jihatlari bilan o‘rtoqlashdi. 24 yoshli futbolchi uchun faqatgina tablodagi hisob emas, balki o‘yinning estetik tomoni va uslubi ham juda muhim hisoblanadi.
Go‘zallik va natija uyg‘unligi
Olisening ta’kidlashicha, o‘yindan haqiqiy zavq olish jamoaning natijaga qanday uslub bilan erishishiga bevosita bog‘liq. U o‘z o‘yin uslubini aynan shu mafkura — futbolni san’at darajasiga ko‘tarish asosida shakllantirishga harakat qiladi.
«Futbol chiroyli bo‘lishini yaxshi ko‘raman», — dedi Olise o‘z intervyusida.
Maykl Olisening «Bavariya»dagi dahshatli mavsumi (2025/26)
Olise o‘tgan mavsumda Myunxen klubi safida nafaqat go‘zal, balki o‘ta mahsuldor o‘yin namoyish etdi. Uning barcha musobaqalardagi ko‘rsatkichlari va qo‘lga kiritgan yutuqlari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Ko‘rsatkich / Sovrin
Mavsum natijasi
O‘yinlar soni
57 ta uchrashuv (barcha musobaqalarda)
Urilgan gollar
25 ta
Golli uzatmalar (assist)
28 ta
Jamoaviy sovrinlar
Bundesliga chempionligi va Germaniya kubogi
Shohsupa va e’tirof
Germaniya chempionatining eng yaxshi futbolchisi (MVP)
Fransiya terma jamoasi va JCH-2026dagi holat
Ayni paytda Maykl Olise bor e’tiborini Fransiya milliy jamoasi bilan Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatga qaratgan.
Ilk tur starti: Dide Desham shogirdlari JCH-2026ning 1-turida Senegal terma jamoasini 3:1 hisobida mag‘lub etib, turnirni ishonchli boshlashdi.
Navbatdagi bahs: Fransiyaliklar guruh bosqichidagi keyingi uchrashuvni Iroq terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Olisening go‘zal futbol haqidagi falsafasi ushbu uchrashuvlarda ham fransuzlarning asosiy quroliga aylanishi kutilmoqda.
…