Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladi

·44·Sport
Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladi

Madridning Real Madrid klubi sobiq yulduzi Garet Beyl jamoaga qaytgan Joze Mourinyo oldida turgan eng dolzarb vazifalar haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uelslik afsonaning taʼkidlashicha, bunday nufuzli klubda murabbiy uchun taktik koʻrsatmalardan koʻra, kiyinish xonasidagi yirik yulduzlar oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhimroq hisoblanadi. Ayniqsa, tarkibda Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi dunyo darajasidagi ijrochilar jamlangan bir paytda, bu masala birinchi planga chiqadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Beyl Real Madrid darajasidagi jamoalarda murabbiylik qilishning oʻziga xos xususiyatlariga toʻxtalib oʻtgan. Uning fikricha, "Qirollik klubi"da futbolchilarga qanday oʻynashni oʻrgatish shart emas, balki ularning xarakterini jamoa manfaatlari yoʻlida birlashtirish lozim. "Mourinyuning eng katta ustunligi ham shunda — u yirik klublarda yulduzlar bilan qanday ishlashni va ularning egosini qanday boshqarishni juda yaxshi biladi", — deydi sobiq futbolchi.

Maxsus murabbiyning oʻziga xos uslubi

Joze Mourinyo oʻzining qatʼiy va baʼzan ziddiyatli uslubi bilan tanilgan boʻlsa-da, Beyl buni futbolchilardan maksimal natija olish uchun qoʻllaniladigan hisob-kitobli strategiya deb hisoblaydi. Uelslik vinger Mourinyu qoʻl ostida Tottenxem safida toʻp surgan vaqtlarini eslab, murabbiy har bir oʻyinchi uchun individual yondashuv topa olishini taʼkidladi. Baʼzida u futbolchini matbuot orqali tanqid qilib "turtib qoʻyadi", baʼzida esa aksincha, qoʻllab-quvvatlash orqali uning ishonchini qaytaradi.

Beylning soʻzlariga koʻra, Mourinyo Real Madrid muhitini va klub ichidagi dinamikani ich-ichidan biladi. Bu tajriba unga yangi shakllanayotgan "Galaktikos" tarkibini jipslashtirishda qoʻl kelishi shubhasiz. Murabbiyning asosiy maqsadi — maydondagi yulduzlarning har biri oʻzini asosiy qahramon deb hisoblamasdan, umumiy gʻalaba uchun xizmat qilishini taʼminlashdir.

Zamonaviy futbolning muammolari

Suhbat davomida Garet Beyl zamonaviy futbolning rivojlanish yoʻnalishidan biroz xavotirda ekanini ham yashirmadi. Uning fikricha, soʻnggi besh yil ichida futbol haddan tashqari taktikaga bogʻlanib qoldi va bu oʻyinning koʻngilochar jihatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Futbol endi basketbol kabi tezkor hujumlardan koʻra, koʻproq shaxmat oʻyinini eslatib yubormoqda.

Beyl yosh avlod vakillari orasida individual mahorat va kreativlik kamayib borayotganini quyidagicha izohladi:

  • Murabbiylar futbolchilarga maydonda erkin harakat qilishga ruxsat bermayapti;
  • Qatʼiy taktik tizimlar dribling va kutilmagan qarorlar oʻrnini egallamoqda;
  • Oʻyinning umumiy surʼati va tomoshabopligi pasayib bormoqda.

Shunga qaramay, uelslik sobiq hujumchi hali ham muxlislarni hayajonga sola oladigan sanoqli futbolchilar borligini eʼtirof etdi. Ular qatorida Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Barselona yosh yulduzi Lamine Yamalni alohida koʻrsatib oʻtdi. Beylning fikricha, aynan mana shunday oʻyinchilar Mourinyu kabi tajribali murabbiylar qoʻl ostida oʻzlarining eng yaxshi qirralarini namoyish etishlari uchun erkinlikka muhtoj.

Real MadridJose MourinhoGareth BaleKylian MbappeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziEron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziBugun, 21:29Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Bugun, 21:15Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiMichael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiBugun, 21:14Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi