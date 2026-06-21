Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladi
Madridning Real Madrid klubi sobiq yulduzi Garet Beyl jamoaga qaytgan Joze Mourinyo oldida turgan eng dolzarb vazifalar haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Uelslik afsonaning taʼkidlashicha, bunday nufuzli klubda murabbiy uchun taktik koʻrsatmalardan koʻra, kiyinish xonasidagi yirik yulduzlar oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhimroq hisoblanadi. Ayniqsa, tarkibda Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Jud Bellingem kabi dunyo darajasidagi ijrochilar jamlangan bir paytda, bu masala birinchi planga chiqadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Beyl Real Madrid darajasidagi jamoalarda murabbiylik qilishning oʻziga xos xususiyatlariga toʻxtalib oʻtgan. Uning fikricha, "Qirollik klubi"da futbolchilarga qanday oʻynashni oʻrgatish shart emas, balki ularning xarakterini jamoa manfaatlari yoʻlida birlashtirish lozim. "Mourinyuning eng katta ustunligi ham shunda — u yirik klublarda yulduzlar bilan qanday ishlashni va ularning egosini qanday boshqarishni juda yaxshi biladi", — deydi sobiq futbolchi.
Maxsus murabbiyning oʻziga xos uslubiJoze Mourinyo oʻzining qatʼiy va baʼzan ziddiyatli uslubi bilan tanilgan boʻlsa-da, Beyl buni futbolchilardan maksimal natija olish uchun qoʻllaniladigan hisob-kitobli strategiya deb hisoblaydi. Uelslik vinger Mourinyu qoʻl ostida Tottenxem safida toʻp surgan vaqtlarini eslab, murabbiy har bir oʻyinchi uchun individual yondashuv topa olishini taʼkidladi. Baʼzida u futbolchini matbuot orqali tanqid qilib "turtib qoʻyadi", baʼzida esa aksincha, qoʻllab-quvvatlash orqali uning ishonchini qaytaradi.
Beylning soʻzlariga koʻra, Mourinyo Real Madrid muhitini va klub ichidagi dinamikani ich-ichidan biladi. Bu tajriba unga yangi shakllanayotgan "Galaktikos" tarkibini jipslashtirishda qoʻl kelishi shubhasiz. Murabbiyning asosiy maqsadi — maydondagi yulduzlarning har biri oʻzini asosiy qahramon deb hisoblamasdan, umumiy gʻalaba uchun xizmat qilishini taʼminlashdir.
Zamonaviy futbolning muammolariSuhbat davomida Garet Beyl zamonaviy futbolning rivojlanish yoʻnalishidan biroz xavotirda ekanini ham yashirmadi. Uning fikricha, soʻnggi besh yil ichida futbol haddan tashqari taktikaga bogʻlanib qoldi va bu oʻyinning koʻngilochar jihatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Futbol endi basketbol kabi tezkor hujumlardan koʻra, koʻproq shaxmat oʻyinini eslatib yubormoqda.
Beyl yosh avlod vakillari orasida individual mahorat va kreativlik kamayib borayotganini quyidagicha izohladi:
- Murabbiylar futbolchilarga maydonda erkin harakat qilishga ruxsat bermayapti;
- Qatʼiy taktik tizimlar dribling va kutilmagan qarorlar oʻrnini egallamoqda;
- Oʻyinning umumiy surʼati va tomoshabopligi pasayib bormoqda.
Shunga qaramay, uelslik sobiq hujumchi hali ham muxlislarni hayajonga sola oladigan sanoqli futbolchilar borligini eʼtirof etdi. Ular qatorida Kylian Mbappe, Vinicius Junior va Barselona yosh yulduzi Lamine Yamalni alohida koʻrsatib oʻtdi. Beylning fikricha, aynan mana shunday oʻyinchilar Mourinyu kabi tajribali murabbiylar qoʻl ostida oʻzlarining eng yaxshi qirralarini namoyish etishlari uchun erkinlikka muhtoj.
…