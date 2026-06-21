Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdi
Angliyaning Liverpul klubi oʻz tarbiyalanuvchisi Kertis Jonsni sotib olish borasida Italiya chempioni Inter tomonidan berilgan ikkinchi rasmiy taklifni ham rad etdi. Mersisaydliklar yarim himoyachi uchun belgilangan narx borasida qatʼiy pozitsiyada turibdi va uni arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Inter rahbariyati 25 yoshli futbolchi uchun taxminan 25 million yevro (21,7 million funt) miqdorida ogʻaki taklif bilan chiqqan. Biroq, Liverpul rahbariyati bu mablagʻ futbolchining haqiqiy qiymatiga mos kelmasligini bildirib, muzokaralarni toʻxtatgan. Bu Milan klubining joriy yozgi transfer oynasidagi ikkinchi muvaffaqiyatsiz urinishidir.
Hozirda Kertis Jonsning Liverpul bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi 12 oy vaqt qolgan. Shunga qaramay, klub mutasaddilari futbolchini kamida 35 million funt sterlingga baholamoqda. Mersisaydliklar oʻz talablarini Angliya Premer-ligasidagi soʻnggi transferlar bilan asoslamoqda.
Transfer bozoridagi yangi mezonlarLiverpul rahbariyati Tottenxem tomonidan Konor Gallaxer va Yan Pol van Xekke uchun toʻlangan yuqori summalarni misol qilib koʻrsatmoqda. Xususan, van Xekkening shartnomasi tugashiga bir yil qolgan boʻlsa-da, u 52 million funt evaziga transfer qilingan edi. Shu sababli, mersisaydliklar Jonsni tekinga boy berish xavfi boʻlsa ham, uni hozir arzon sotmaslikka qaror qilgan.
Kertis Jons Liverpul akademiyasi bitiruvchisi hisoblanadi va u 2019-yildagi debyutidan buyon asosiy jamoa safida 228 ta oʻyinda maydonga tushgan. Oʻtgan 2025-26-yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda qatnashgan boʻlsa-da, shundan faqat 28 tasini asosiy tarkibda boshlagan. Futbolchining oʻzi jamoada doimiy oʻringa ega emasligidan biroz norozi ekani aytilmoqda.
Shuningdek, futbolchi va klub oʻrtasidagi yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar ham boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Hozircha tomonlar oʻzaro kelishuvga erishgani yoʻq, bu esa Inter kabi grand jamoalarning qiziqishini yanada orttirmoqda. Agar Italiya klubi oʻz taklifini sezilarli darajada oshirmasa, Jons kelasi mavsumda ham Enfildda qolishi kutilmoqda.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Liverpul hali ham futbolchi bilan yangi bitim imzolash niyatidan voz kechmagan. Agar futbolchining maosh borasidagi talablari va klub imkoniyatlari oʻrtasida muvozanat topilsa, shartnoma uzaytirilishi mumkin. Aks holda, Inter yanvar oyida yoki kelasi yozda uni erkin agent sifatida qoʻlga kiritishga harakat qiladi.
…