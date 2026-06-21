Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdi

·0·Sport
Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdi

Angliyaning Liverpul klubi oʻz tarbiyalanuvchisi Kertis Jonsni sotib olish borasida Italiya chempioni Inter tomonidan berilgan ikkinchi rasmiy taklifni ham rad etdi. Mersisaydliklar yarim himoyachi uchun belgilangan narx borasida qatʼiy pozitsiyada turibdi va uni arzon garovga qoʻyib yubormoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Inter rahbariyati 25 yoshli futbolchi uchun taxminan 25 million yevro (21,7 million funt) miqdorida ogʻaki taklif bilan chiqqan. Biroq, Liverpul rahbariyati bu mablagʻ futbolchining haqiqiy qiymatiga mos kelmasligini bildirib, muzokaralarni toʻxtatgan. Bu Milan klubining joriy yozgi transfer oynasidagi ikkinchi muvaffaqiyatsiz urinishidir.

Hozirda Kertis Jonsning Liverpul bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bor-yoʻgʻi 12 oy vaqt qolgan. Shunga qaramay, klub mutasaddilari futbolchini kamida 35 million funt sterlingga baholamoqda. Mersisaydliklar oʻz talablarini Angliya Premer-ligasidagi soʻnggi transferlar bilan asoslamoqda.

Transfer bozoridagi yangi mezonlar

Liverpul rahbariyati Tottenxem tomonidan Konor Gallaxer va Yan Pol van Xekke uchun toʻlangan yuqori summalarni misol qilib koʻrsatmoqda. Xususan, van Xekkening shartnomasi tugashiga bir yil qolgan boʻlsa-da, u 52 million funt evaziga transfer qilingan edi. Shu sababli, mersisaydliklar Jonsni tekinga boy berish xavfi boʻlsa ham, uni hozir arzon sotmaslikka qaror qilgan.

Kertis Jons Liverpul akademiyasi bitiruvchisi hisoblanadi va u 2019-yildagi debyutidan buyon asosiy jamoa safida 228 ta oʻyinda maydonga tushgan. Oʻtgan 2025-26-yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda qatnashgan boʻlsa-da, shundan faqat 28 tasini asosiy tarkibda boshlagan. Futbolchining oʻzi jamoada doimiy oʻringa ega emasligidan biroz norozi ekani aytilmoqda.

Shuningdek, futbolchi va klub oʻrtasidagi yangi shartnoma boʻyicha muzokaralar ham boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Hozircha tomonlar oʻzaro kelishuvga erishgani yoʻq, bu esa Inter kabi grand jamoalarning qiziqishini yanada orttirmoqda. Agar Italiya klubi oʻz taklifini sezilarli darajada oshirmasa, Jons kelasi mavsumda ham Enfildda qolishi kutilmoqda.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Liverpul hali ham futbolchi bilan yangi bitim imzolash niyatidan voz kechmagan. Agar futbolchining maosh borasidagi talablari va klub imkoniyatlari oʻrtasida muvozanat topilsa, shartnoma uzaytirilishi mumkin. Aks holda, Inter yanvar oyida yoki kelasi yozda uni erkin agent sifatida qoʻlga kiritishga harakat qiladi.

LiverpulInterTransferKertis JonsFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiKecha, 23:20JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!Kecha, 23:16Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiKecha, 23:12Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Kecha, 23:08Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Kecha, 22:54Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpLucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi