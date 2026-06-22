Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!
Ispaniya terma jamoasining 17 yoshli super iqtidori Lamin Yamal Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan yirik g‘alaba (4:0) va Jahon chempionatlaridagi o‘zining tarixiy ilk goli haqida fikr bildirdi. FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida yosh yulduz juda ta’sirli va samimiy so‘zlarni tilga oldi.
«O‘tgan Jahon chempionatini maktabda tomosha qilgandim...»
Lamin Yamal uchun bu gol shunchaki statistika emas, balki butun bir hayotiy orzuning ro‘yobga chiqishi bo‘ldi. Uning hissiyotlari har qanday futbol muxlisini to‘lqinlantirib yuborishi tabiiy:
«Men har doim Jahon chempionatida o‘ynashni orzu qilganman. Asosiy tarkibdagi ilk bahsimda gol urish esa haqiqiy orzuning ushalishidir. Oxirgi Jahon chempionatini maktabda tomosha qilgandim. Endi esa onam va butun oilam tribunada o‘tirgan paytda, mana shunday buyuk sahnada gol urishim — men uchun sehrli lahzadir», — dedi Yamal.
Kabo-Verdedan olingan dars va ideal reja
Ispaniya ilk turda kutilmaganda Kabo-Verde bilan durang o‘ynab, ochko yo‘qotgan edi. Yamalning ta’kidlashicha, o‘sha omadsizlik jamoani yanada jipslashtirgan va o‘ziga keltirgan:
Muvaffaqiyatli saboq: «G‘alaba qozonishimiz kerak bo‘lgan bahsdagi durang bizni juda ranjitgandi. Bu bizni ko‘p o‘ylashga majbur qildi va ushbu o‘yinga aynan kerakli kayfiyatda tayyorlanishimizga yordam berdi».
Murabbiyning rejasi: «Asosiy reja bir bo‘lim o‘ynab, keyin dam olish edi. Muhimi jamoaga yordam berish hisoblanardi. Birinchi bo‘limning o‘zidayoq hisob 3:0 ko‘rinishiga kelgani menga dam olish imkonini berdi. Hammasi biz istagandek, ideal kechdi».
Uchrashuv faktlari:
Eslatib o‘tamiz, Saudiya Arabistoniga qarshi kechgan mazkur uchrashuvning 10-daqiqasidayoq ajoyib goli bilan hisobni ochgan Lamin Yamal maydonda 45 daqiqa harakat qildi. Murabbiy shtabi yosh vingerni asrash maqsadida tanaffusda uni Yeremi Pino bilan almashtirdi.
17 yoshda Jahon chempionatida asosiy tarkibda chiqib, gol urish — bu haqiqiy fenomenlik belgisi. Lamin Yamal katta futbol sahnasini zabt etishda davom etmoqda!
…