Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!

·24·Sport
Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!

Ispaniya terma jamoasining 17 yoshli super iqtidori Lamin Yamal Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan yirik g‘alaba (4:0) va Jahon chempionatlaridagi o‘zining tarixiy ilk goli haqida fikr bildirdi. FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida yosh yulduz juda ta’sirli va samimiy so‘zlarni tilga oldi.

«O‘tgan Jahon chempionatini maktabda tomosha qilgandim...»

Lamin Yamal uchun bu gol shunchaki statistika emas, balki butun bir hayotiy orzuning ro‘yobga chiqishi bo‘ldi. Uning hissiyotlari har qanday futbol muxlisini to‘lqinlantirib yuborishi tabiiy:

«Men har doim Jahon chempionatida o‘ynashni orzu qilganman. Asosiy tarkibdagi ilk bahsimda gol urish esa haqiqiy orzuning ushalishidir. Oxirgi Jahon chempionatini maktabda tomosha qilgandim. Endi esa onam va butun oilam tribunada o‘tirgan paytda, mana shunday buyuk sahnada gol urishim — men uchun sehrli lahzadir», — dedi Yamal.

Kabo-Verdedan olingan dars va ideal reja

Ispaniya ilk turda kutilmaganda Kabo-Verde bilan durang o‘ynab, ochko yo‘qotgan edi. Yamalning ta’kidlashicha, o‘sha omadsizlik jamoani yanada jipslashtirgan va o‘ziga keltirgan:

  • Muvaffaqiyatli saboq: «G‘alaba qozonishimiz kerak bo‘lgan bahsdagi durang bizni juda ranjitgandi. Bu bizni ko‘p o‘ylashga majbur qildi va ushbu o‘yinga aynan kerakli kayfiyatda tayyorlanishimizga yordam berdi».

  • Murabbiyning rejasi: «Asosiy reja bir bo‘lim o‘ynab, keyin dam olish edi. Muhimi jamoaga yordam berish hisoblanardi. Birinchi bo‘limning o‘zidayoq hisob 3:0 ko‘rinishiga kelgani menga dam olish imkonini berdi. Hammasi biz istagandek, ideal kechdi».

Uchrashuv faktlari:

Eslatib o‘tamiz, Saudiya Arabistoniga qarshi kechgan mazkur uchrashuvning 10-daqiqasidayoq ajoyib goli bilan hisobni ochgan Lamin Yamal maydonda 45 daqiqa harakat qildi. Murabbiy shtabi yosh vingerni asrash maqsadida tanaffusda uni Yeremi Pino bilan almashtirdi.

17 yoshda Jahon chempionatida asosiy tarkibda chiqib, gol urish — bu haqiqiy fenomenlik belgisi. Lamin Yamal katta futbol sahnasini zabt etishda davom etmoqda!

Lamine YamalIspaniyaSaudiya ArabistoniFIFAKabo-Verde
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Bugun, 00:45Joze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardiJoze Mourinyo Real Madridda inqilob boshladi: Jamoa transfer siyosati butunlay oʻzgardiBugun, 00:34Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi