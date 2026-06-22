Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi

·0·Sport
Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ilk golini kiritib, oʻz jamoasining turnirga haqiqiy qaytishini eʼlon qildi. Saudiya Arabistoniga qarshi kechgan bahsda ispanlar 4:0 hisobida gʻalaba qozonib, dastlabki turdagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻzlarining nimalarga qodir ekanliklarini isbotlashdi. Ushbu gʻalaba Luis de la Fuente shogirdlari uchun guruh bosqichidagi vaziyatni sezilarli darajada yaxshiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turnirning ochilish oʻyinida Kongo DR terma jamoasi bilan nursiz durang (0-0) qayd etgan Ispaniya uchun ushbu bahs oʻta muhim ahamiyatga ega edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Barselona vunderkindi Lamine Yamal ilk uchrashuvni zaxirada boshlagan boʻlsa, bu safar asosiy tarkibda maydonga tushdi va jamoasining hujumkorligini yangi bosqichga olib chiqdi. Yosh hujumchi oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoa birinchi oʻyindagi durangdan toʻgʻri xulosa chiqarganini taʼkidladi.

Tarixiy gol va oilaviy quvonch

Lamine Yamal uchun ushbu uchrashuv shaxsiy rekordi bilan ham esda qolarli boʻldi. U Mikel Oyarzabal tomonidan uzatilgan toʻpni raqib darvozasiga joylab, Jahon chempionatlaridagi debyut golini nishonladi. Atigi 18 yoshda boʻlgan futbolchi uchun bu lahzalar juda hissiyotli kechdi, chunki u bundan toʻrt yil oldingi turnirni oddiy maktab oʻquvchisi sifatida tomosha qilgan edi.

"Bu juda oʻzgacha lahza. Men har doim Jahon chempionatida oʻynashni orzu qilganman. Asosiy tarkibda maydonga tushgan ilk oʻyinimda gol urish — bu haqiqiy sehr. Oʻtgan safargi mundialni sinfxonada oʻtirib koʻrgan boʻlsam, bugun onam va oilam koʻz oʻngida gol urdim", — deydi oʻyin qahramoni oʻz hayajonini yashirmay.

Nega Yamal tanaffusda almashtirildi?

Uchrashuvning birinchi boʻlimida yorqin oʻyin koʻrsatganiga qaramay, Lamine Yamal va dubl qayd etgan Mikel Oyarzabal ikkinchi boʻlim boshida zaxiraga olindi. Bu koʻpchilik muxlislarda savollar tugʻdirgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi buni murabbiyning taktik rejasi bilan izohladi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad kuchni tejash va kelgusi qiyin bosqichlarga tayyor turishdir.

"Bu oldindan kelishilgan reja edi. Bizga tanaffusgacha borimizni berib, keyin dam olish imkoniyati berildi. Eng muhimi — jamoaga yordam berish va gʻalaba qozonish edi. Biz endi toʻliq ritmga kirdik va yanada koʻprogʻiga intilamiz", — deya qoʻshimcha qildi Yamal. Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali oʻz guruhidagi yetakchilik uchun kurashni davom ettirmoqda.

Ispaniya matbuoti va mutaxassislar Yamalning oʻyinini yuqori baholamoqda. Uning maydondagi harakatlari va texnikasi jamoaning hujum salohiyatini oshiribgina qolmay, raqib himoyachilari uchun doimiy xavf tugʻdirmoqda. Navbatdagi oʻyinlarda Luis de la Fuente aynan ushbu yosh iqtidorga koʻproq ishonch bildishi kutilmoqda.

Lamine YamalIspaniyaJahon ChempionatiFutbolBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Bugun, 00:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi