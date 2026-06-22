Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ilk golini kiritib, oʻz jamoasining turnirga haqiqiy qaytishini eʼlon qildi. Saudiya Arabistoniga qarshi kechgan bahsda ispanlar 4:0 hisobida gʻalaba qozonib, dastlabki turdagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻzlarining nimalarga qodir ekanliklarini isbotlashdi. Ushbu gʻalaba Luis de la Fuente shogirdlari uchun guruh bosqichidagi vaziyatni sezilarli darajada yaxshiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turnirning ochilish oʻyinida Kongo DR terma jamoasi bilan nursiz durang (0-0) qayd etgan Ispaniya uchun ushbu bahs oʻta muhim ahamiyatga ega edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Barselona vunderkindi Lamine Yamal ilk uchrashuvni zaxirada boshlagan boʻlsa, bu safar asosiy tarkibda maydonga tushdi va jamoasining hujumkorligini yangi bosqichga olib chiqdi. Yosh hujumchi oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoa birinchi oʻyindagi durangdan toʻgʻri xulosa chiqarganini taʼkidladi.
Tarixiy gol va oilaviy quvonchLamine Yamal uchun ushbu uchrashuv shaxsiy rekordi bilan ham esda qolarli boʻldi. U Mikel Oyarzabal tomonidan uzatilgan toʻpni raqib darvozasiga joylab, Jahon chempionatlaridagi debyut golini nishonladi. Atigi 18 yoshda boʻlgan futbolchi uchun bu lahzalar juda hissiyotli kechdi, chunki u bundan toʻrt yil oldingi turnirni oddiy maktab oʻquvchisi sifatida tomosha qilgan edi.
"Bu juda oʻzgacha lahza. Men har doim Jahon chempionatida oʻynashni orzu qilganman. Asosiy tarkibda maydonga tushgan ilk oʻyinimda gol urish — bu haqiqiy sehr. Oʻtgan safargi mundialni sinfxonada oʻtirib koʻrgan boʻlsam, bugun onam va oilam koʻz oʻngida gol urdim", — deydi oʻyin qahramoni oʻz hayajonini yashirmay.
Nega Yamal tanaffusda almashtirildi?Uchrashuvning birinchi boʻlimida yorqin oʻyin koʻrsatganiga qaramay, Lamine Yamal va dubl qayd etgan Mikel Oyarzabal ikkinchi boʻlim boshida zaxiraga olindi. Bu koʻpchilik muxlislarda savollar tugʻdirgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi buni murabbiyning taktik rejasi bilan izohladi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy maqsad kuchni tejash va kelgusi qiyin bosqichlarga tayyor turishdir.
"Bu oldindan kelishilgan reja edi. Bizga tanaffusgacha borimizni berib, keyin dam olish imkoniyati berildi. Eng muhimi — jamoaga yordam berish va gʻalaba qozonish edi. Biz endi toʻliq ritmga kirdik va yanada koʻprogʻiga intilamiz", — deya qoʻshimcha qildi Yamal. Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalaba orqali oʻz guruhidagi yetakchilik uchun kurashni davom ettirmoqda.
Ispaniya matbuoti va mutaxassislar Yamalning oʻyinini yuqori baholamoqda. Uning maydondagi harakatlari va texnikasi jamoaning hujum salohiyatini oshiribgina qolmay, raqib himoyachilari uchun doimiy xavf tugʻdirmoqda. Navbatdagi oʻyinlarda Luis de la Fuente aynan ushbu yosh iqtidorga koʻproq ishonch bildishi kutilmoqda.
…