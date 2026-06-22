Belgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadi

·26·Sport
Belgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadi

JCH-2026 guruh bosqichining «G» guruhidan o‘rin olgan Belgiya va Eron terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda hisob ochilmadi. Los-Anjelesdagi stadionda o‘tkazilgan bahs 0:0 natijasi bilan tugadi. O‘yinda gollar kiritilmadi, shu bois gol mualliflari ham qayd etilmadi. Uchrashuvning 67-daqiqasida Belgiya futbolchisi Natan Ngoy qizil kartochka olib, jamoasini bir kishi kam qoldirdi.

Belgiya o‘yin davomida katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa raqib darvozasi tomon 22 marta zarba berdi, shularning 7 tasi aniq chiqdi. Eron esa 7 ta zarba yo‘llab, 3 marta darvoza nishonga oldi.

To‘p nazoratida ham belgiyaliklar oldinda bo‘ldi. Ular to‘pga 68 foiz vaqt egalik qildi, Eronda bu ko‘rsatkich 32 foizni tashkil etdi. Belgiya 575 ta uzatmani amalga oshirib, 88 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Eron futbolchilari 206 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 73 foiz bo‘ldi.

Uchrashuvda Belgiya 7 marta, Eron esa 9 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka faqat Belgiya hisobiga yozildi.

Ofsaydlar bo‘yicha Eron 4:3 hisobida ustun keldi. Burchak zarbalarida esa Belgiya 4:2 natijasini qayd etdi.

Ushbu durangdan keyin Eron hamda Belgiya ikki o‘yindan so‘ng 2 tadan ochko to‘pladi. To‘plar nisbati yaxshiroq bo‘lgan Eron «G» guruhida birinchi, Belgiya ikkinchi o‘rinda joylashdi.

BelgiumIranLos AngelesNathan Ngoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolKylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolBugun, 02:55Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiNicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiBugun, 02:39Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiAleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiBugun, 01:57Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi