Belgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadi
JCH-2026 guruh bosqichining «G» guruhidan o‘rin olgan Belgiya va Eron terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda hisob ochilmadi. Los-Anjelesdagi stadionda o‘tkazilgan bahs 0:0 natijasi bilan tugadi. O‘yinda gollar kiritilmadi, shu bois gol mualliflari ham qayd etilmadi. Uchrashuvning 67-daqiqasida Belgiya futbolchisi Natan Ngoy qizil kartochka olib, jamoasini bir kishi kam qoldirdi.
Belgiya o‘yin davomida katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa raqib darvozasi tomon 22 marta zarba berdi, shularning 7 tasi aniq chiqdi. Eron esa 7 ta zarba yo‘llab, 3 marta darvoza nishonga oldi.
To‘p nazoratida ham belgiyaliklar oldinda bo‘ldi. Ular to‘pga 68 foiz vaqt egalik qildi, Eronda bu ko‘rsatkich 32 foizni tashkil etdi. Belgiya 575 ta uzatmani amalga oshirib, 88 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Eron futbolchilari 206 ta pas berdi, uzatmalar aniqligi 73 foiz bo‘ldi.
Uchrashuvda Belgiya 7 marta, Eron esa 9 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka faqat Belgiya hisobiga yozildi.
Ofsaydlar bo‘yicha Eron 4:3 hisobida ustun keldi. Burchak zarbalarida esa Belgiya 4:2 natijasini qayd etdi.
Ushbu durangdan keyin Eron hamda Belgiya ikki o‘yindan so‘ng 2 tadan ochko to‘pladi. To‘plar nisbati yaxshiroq bo‘lgan Eron «G» guruhida birinchi, Belgiya ikkinchi o‘rinda joylashdi.
…