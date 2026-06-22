OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻz rivojlanishining uchinchi bosqichiga oʻtayotganini eʼlon qildi. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadi — barcha uchun ochiq boʻlgan va inson darajasidagi intellektga ega shaxsiy yordamchini yaratishdir. Bu shunchaki oddiy chat-bot emas, balki foydalanuvchining ish, taʼlim va kundalik hayotdagi doimiy hamkoriga aylanadigan tizim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya ichki hujjatlarida ushbu loyiha "shaxsiy AGI" (Artificial General Intelligence — umumiy sunʼiy intellekt) deb atalmoqda. AGI tushunchasi odatda laboratoriya sharoitidagi mavhum maqsad sifatida koʻrilsa-da, OpenAI uni ommaviy mahsulotga aylantirishni koʻzlamoqda. Bunday tizim foydalanuvchiga rejalashtirish, ijod qilish, tadqiqot oʻtkazish va qaror qabul qilishda hech qanday tashqi cheklovlarsiz yordam bera oladi.
Intellektual hamkorlikning yangi davriOpenAI strategiyasiga koʻra, yangi tizim foydalanuvchi bilan oʻzaro munosabatlar mantiqini butunlay oʻzgartiradi. Endilikda sunʼiy intellekt faqat soʻrov boʻyicha javob beradigan vosita emas, balki insonning bilim va koʻnikmalarini kengaytiruvchi doimiy intellektual sherik sifatida namoyon boʻladi. Bu Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham taʼlim va kasbiy faoliyatda mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.
Kompaniya tadqiqot gorizontlariga koʻra, 2028-yilning mart oyiga kelib sunʼiy intellekt tizimlari oʻzining ilmiy-tadqiqot ishlarining salmoqli qismini insonlar bilan teng darajada bajara oladi. Bu esa kompaniya ichidagi ilmiy va muhandislik taraqqiyotini yanada tezlashtirishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur jarayon AGI rivojlanishini bevosita jadallashtiradi.
Amaliy qiyinchiliklar va cheklovlarGarchi rejalar ulkan boʻlsa-da, ularni amalga oshirishda bir qator toʻsiqlar mavjud. Ommaviy joriy etish uchun tizim hamyonbop, foydalanishga sodda va yetarlicha ishonchli boʻlishi shart. Hozircha OpenAI ushbu shaxsiy yordamchining aniq narxi, geografik qamrovi va tarqatish modeli haqidagi tafsilotlarni ochiqlamayapti.
Shuni ham taʼkidlash joizki, "barcha uchun sunʼiy intellekt" gʻoyasiga qaramay, tizim ustidan toʻliq nazorat baribir OpenAI qoʻlida qoladi. Kompaniya qaysi funksiyalar birinchi boʻlib taqdim etilishi va foydalanish chegaralari qayerda boʻlishini mustaqil ravishda belgilaydi. Bu esa kelajakda texnologik gigantlar va foydalanuvchilar oʻrtasidagi munosabatlarda muhim omil boʻlib qoladi.
Hozircha foydalanuvchilar uchun shaxsiy AGI qachon va qanday koʻrinishda kundalik hayotga kirib kelishi biroz mavhumligicha qolmoqda. Biroq OpenAI tomonidan belgilangan ushbu strategik yoʻnalish sunʼiy intellektga boʻlgan talabni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Mazkur loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, 2028-yilga borib ChatGPT kabi vositalar oʻrnini ancha mukammalroq shaxsiy yordamchilar egallaydi.
…