OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqda

·40·Texno
OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻz rivojlanishining uchinchi bosqichiga oʻtayotganini eʼlon qildi. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadi — barcha uchun ochiq boʻlgan va inson darajasidagi intellektga ega shaxsiy yordamchini yaratishdir. Bu shunchaki oddiy chat-bot emas, balki foydalanuvchining ish, taʼlim va kundalik hayotdagi doimiy hamkoriga aylanadigan tizim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya ichki hujjatlarida ushbu loyiha "shaxsiy AGI" (Artificial General Intelligence — umumiy sunʼiy intellekt) deb atalmoqda. AGI tushunchasi odatda laboratoriya sharoitidagi mavhum maqsad sifatida koʻrilsa-da, OpenAI uni ommaviy mahsulotga aylantirishni koʻzlamoqda. Bunday tizim foydalanuvchiga rejalashtirish, ijod qilish, tadqiqot oʻtkazish va qaror qabul qilishda hech qanday tashqi cheklovlarsiz yordam bera oladi.

Intellektual hamkorlikning yangi davri

OpenAI strategiyasiga koʻra, yangi tizim foydalanuvchi bilan oʻzaro munosabatlar mantiqini butunlay oʻzgartiradi. Endilikda sunʼiy intellekt faqat soʻrov boʻyicha javob beradigan vosita emas, balki insonning bilim va koʻnikmalarini kengaytiruvchi doimiy intellektual sherik sifatida namoyon boʻladi. Bu Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham taʼlim va kasbiy faoliyatda mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

Kompaniya tadqiqot gorizontlariga koʻra, 2028-yilning mart oyiga kelib sunʼiy intellekt tizimlari oʻzining ilmiy-tadqiqot ishlarining salmoqli qismini insonlar bilan teng darajada bajara oladi. Bu esa kompaniya ichidagi ilmiy va muhandislik taraqqiyotini yanada tezlashtirishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur jarayon AGI rivojlanishini bevosita jadallashtiradi.

Amaliy qiyinchiliklar va cheklovlar

Garchi rejalar ulkan boʻlsa-da, ularni amalga oshirishda bir qator toʻsiqlar mavjud. Ommaviy joriy etish uchun tizim hamyonbop, foydalanishga sodda va yetarlicha ishonchli boʻlishi shart. Hozircha OpenAI ushbu shaxsiy yordamchining aniq narxi, geografik qamrovi va tarqatish modeli haqidagi tafsilotlarni ochiqlamayapti.

Shuni ham taʼkidlash joizki, "barcha uchun sunʼiy intellekt" gʻoyasiga qaramay, tizim ustidan toʻliq nazorat baribir OpenAI qoʻlida qoladi. Kompaniya qaysi funksiyalar birinchi boʻlib taqdim etilishi va foydalanish chegaralari qayerda boʻlishini mustaqil ravishda belgilaydi. Bu esa kelajakda texnologik gigantlar va foydalanuvchilar oʻrtasidagi munosabatlarda muhim omil boʻlib qoladi.

Hozircha foydalanuvchilar uchun shaxsiy AGI qachon va qanday koʻrinishda kundalik hayotga kirib kelishi biroz mavhumligicha qolmoqda. Biroq OpenAI tomonidan belgilangan ushbu strategik yoʻnalish sunʼiy intellektga boʻlgan talabni yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz. Mazkur loyiha muvaffaqiyatli amalga oshsa, 2028-yilga borib ChatGPT kabi vositalar oʻrnini ancha mukammalroq shaxsiy yordamchilar egallaydi.

OpenAIChatGPTAGITexnologiyaKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarMarsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarBugun, 02:21Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiAviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 00:57Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi