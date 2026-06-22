Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdi

·32·Texno
Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdi

Amerika energetika sanoatida muhim burilish nuqtasi yuz berdi. Valar Atomics kompaniyasi oʻzining Ward 250 deb nomlangan mikroreaktori muvaffaqiyatli ishga tushirilgani va unda barqaror zanjirli yadro reaksiyasi boshlanganini eʼlon qildi. Yuta shtatidagi San-Rafael energetika laboratoriyasida oʻtkazilgan ushbu sinovlar yangi avlod kichik atom reaktorlarini tijoratlashtirish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyihaning hayratlanarli jihati uning amalga oshirilish tezligidadir. Valar Atomics asoschisi va bosh direktori Isaiya Teylorning soʻzlariga koʻra, atigi toʻqqiz oy avval mazkur majmua oʻrnida boʻsh maydon boʻlgan. Qisqa vaqt ichida kompaniya nafaqat obʼyektni qurishga, balki murakkab texnologik qurilmani ishchi holatga keltirishga ham muvaffaq boʻldi. Bu natija atom sanoati uchun misli koʻrilmagan surʼat deb baholanmoqda.

Yangi avlod texnologiyalari va davlat qoʻllovi

Ward 250 loyihasi AQSH Energetika vazirligining pilot dasturi doirasida amalga oshirilgan boʻlib, u milliy laboratoriyalardan tashqarida bunday yuqori darajadagi sinovlardan oʻtishga ruxsat berilgan birinchi loyihaga aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mikroreaktor shunchaki laboratoriya tajribasi emas, balki kelajakda sanoat miqyosida elektr energiyasi ishlab chiqarishga moʻljallangan toʻlaqonli energetik qurilmadir.

Loyiha 2025-yil may oyida imzolangan prezident farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Hujjatda 2026-yil iyuliga qadar kamida uchta yangi avlod demonstratsion reaktorlarini ishga tushirish vazifasi qoʻyilgan edi. Valar Atomics ushbu talabni bajargan ikkinchi kompaniya boʻldi. Bungacha Antares Nuclear kompaniyasi oʻzining Mark-0 reaktori bilan shunday natijani qayd etgan edi.

Byurokratiyani chetlab oʻtish va kelajak rejalari

AQSH hukumati bunday innovatsion loyihalarni tezlashtirish uchun maxsus litsenziyalash mexanizmini joriy etgan. Bu mexanizm tajriba reaktorlarini soddalashtirilgan tartibda sinovdan oʻtkazishga imkon beradi, shu bilan birga parallel ravishda standart tijoriy kelishuv jarayonlari ham davom etaveradi. Bu yondashuv chizmalardan amaliy sinovlarga oʻtish vaqtini bir necha barobarga qisqartirdi.

Muvaffaqiyatli sinovlar fonida AQSH Energetika vazirligi Nuclear Energy Launch Pad deb nomlangan yangi tashabbusni eʼlon qildi. Uning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

  • Atom texnologiyalari sohasidagi byurokratik toʻsiqlarni bartaraf etish;
  • Istiqbolli loyihalarni sinov bosqichiga chiqarishni tezlashtirish;
  • Xususiy sektor investitsiyalarini yadro energetikasiga jalb qilish;
  • Kichik modulli reaktorlar tarmogʻini kengaytirish.
Oʻzbekiston kabi atom energetikasini rivojlantirishni maqsad qilgan davlatlar uchun ushbu tajriba juda muhim. Kichik modulli reaktorlar katta AESlarga qaraganda tezroq quriladi, xavfsizroq hisoblanadi va chekka hududlarni energiya bilan taʼminlashda qulay yechim boʻlib xizmat qiladi. Valar Atomics muvaffaqiyati yaqin kelajakda ixcham va mobil yadro stansiyalari energetika bozorining ajralmas qismiga aylanishidan dalolat bermoqda.

Valar AtomicsWard 250MikroreaktorAtom EnergetikasiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiOydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiBugun, 03:51AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarMarsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarBugun, 02:21OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaOpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:51Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi