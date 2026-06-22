Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdi
Amerika energetika sanoatida muhim burilish nuqtasi yuz berdi. Valar Atomics kompaniyasi oʻzining Ward 250 deb nomlangan mikroreaktori muvaffaqiyatli ishga tushirilgani va unda barqaror zanjirli yadro reaksiyasi boshlanganini eʼlon qildi. Yuta shtatidagi San-Rafael energetika laboratoriyasida oʻtkazilgan ushbu sinovlar yangi avlod kichik atom reaktorlarini tijoratlashtirish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu loyihaning hayratlanarli jihati uning amalga oshirilish tezligidadir. Valar Atomics asoschisi va bosh direktori Isaiya Teylorning soʻzlariga koʻra, atigi toʻqqiz oy avval mazkur majmua oʻrnida boʻsh maydon boʻlgan. Qisqa vaqt ichida kompaniya nafaqat obʼyektni qurishga, balki murakkab texnologik qurilmani ishchi holatga keltirishga ham muvaffaq boʻldi. Bu natija atom sanoati uchun misli koʻrilmagan surʼat deb baholanmoqda.
Yangi avlod texnologiyalari va davlat qoʻlloviWard 250 loyihasi AQSH Energetika vazirligining pilot dasturi doirasida amalga oshirilgan boʻlib, u milliy laboratoriyalardan tashqarida bunday yuqori darajadagi sinovlardan oʻtishga ruxsat berilgan birinchi loyihaga aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur mikroreaktor shunchaki laboratoriya tajribasi emas, balki kelajakda sanoat miqyosida elektr energiyasi ishlab chiqarishga moʻljallangan toʻlaqonli energetik qurilmadir.
Loyiha 2025-yil may oyida imzolangan prezident farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Hujjatda 2026-yil iyuliga qadar kamida uchta yangi avlod demonstratsion reaktorlarini ishga tushirish vazifasi qoʻyilgan edi. Valar Atomics ushbu talabni bajargan ikkinchi kompaniya boʻldi. Bungacha Antares Nuclear kompaniyasi oʻzining Mark-0 reaktori bilan shunday natijani qayd etgan edi.
Byurokratiyani chetlab oʻtish va kelajak rejalariAQSH hukumati bunday innovatsion loyihalarni tezlashtirish uchun maxsus litsenziyalash mexanizmini joriy etgan. Bu mexanizm tajriba reaktorlarini soddalashtirilgan tartibda sinovdan oʻtkazishga imkon beradi, shu bilan birga parallel ravishda standart tijoriy kelishuv jarayonlari ham davom etaveradi. Bu yondashuv chizmalardan amaliy sinovlarga oʻtish vaqtini bir necha barobarga qisqartirdi.
Muvaffaqiyatli sinovlar fonida AQSH Energetika vazirligi Nuclear Energy Launch Pad deb nomlangan yangi tashabbusni eʼlon qildi. Uning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:
- Atom texnologiyalari sohasidagi byurokratik toʻsiqlarni bartaraf etish;
- Istiqbolli loyihalarni sinov bosqichiga chiqarishni tezlashtirish;
- Xususiy sektor investitsiyalarini yadro energetikasiga jalb qilish;
- Kichik modulli reaktorlar tarmogʻini kengaytirish.
…