AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdi

·0·Texno
AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdi

AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) qattiq yoqilgʻili raketa dvigatellari yetishmovchiligi mamlakat harbiy salohiyatini oshirish yoʻlidagi eng katta toʻsiqlardan biriga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Biroq ushbu sohadagi eng yirik ishlab chiqaruvchilardan biri boʻlgan Northrop Grumman kompaniyasi muammo ishlab chiqarish quvvatlarida emas, balki davlat xaridlari tizimidagi kamchiliklarda ekanini taʼkidlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi (CSIS) tomonidan tayyorlangan soʻnggi hisobotda qattiq yoqilgʻili dvigatellar ishlab chiqarishni kengaytirish jarayonidagi asosiy "tor nuqta" deb atalgan. Bu boradagi munozaralar AQSH harbiy idorasining zamonaviy qurollarga boʻlgan ehtiyoji keskin ortib borayotgan bir paytda yuzaga keldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Northrop Grumman rahbariyati sanoat ishlab chiqarishni oshirishga tayyorligini, ammo buning uchun hukumatdan uzoq muddatli kafolatlar zarurligini bildirgan.

Sarmoya va ishlab chiqarish quvvatlari

Northrop Grumman dvigatel tizimlari boʻlinmasi vitse-prezidenti Jeyms Kalbererning soʻzlariga koʻra, yillik byudjet rejalashtirish va qisqa muddatli kontraktlar yetkazib beruvchilar uchun investitsiya kiritishda qiyinchilik tugʻdirmoqda. Shunga qaramay, kompaniya soʻnggi yillarda qurol-yarogʻ dasturlari va dvigatel ishlab chiqarishga 2 milliard dollardan ortiq mablagʻ yoʻnaltirgan boʻlib, shundan yarmi bevosita qattiq yoqilgʻili texnologiyalarga sarflangan.

Kompaniya joriy quvvatlar ishlab chiqarishni yanada oshirish uchun yetarli ekanini taʼkidlamoqda. 2024-yilda Northrop Grumman taxminan 13 mingta raketa dvigateli ishlab chiqargan boʻlsa, 2029-yilga kelib bu koʻrsatkichni yiliga 25 ming donaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, qattiq yoqilgʻi ishlab chiqarish hajmini hozirgi 13,6 million kilogrammdan 22,7 million kilogrammgacha koʻtarish imkoniyati mavjud.

Texnologik innovatsiyalar va strategik ahamiyat

Ishlab chiqarishni jadallashtirish maqsadida kompaniya SMART Demo (Solid Motor Annual Rocket Technology Demonstrator) dasturini amalga oshirmoqda. Ushbu loyiha yangi materiallar va texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan boʻlib, yangi yechimlarni loyihalash bosqichidan sinovlargacha boʻlgan vaqtni 3 yildan 12-18 oygacha qisqartirish imkonini berdi.

AQSHda yirik va oʻrta hajmdagi qattiq yoqilgʻili dvigatellar bozorini amalda faqat ikki kompaniya nazorat qiladi: Northrop Grumman va L3Harris Technologies tarkibiga kiruvchi Aerojet Rocketdyne. Bu esa sohadagi har qanday texnik muammo yoki kechikish strategik ahamiyatga ega ekanini anglatadi. Masalan, Northrop Grumman NASA tomonidan Oyga uchish uchun moʻljallangan Artemis dasturi doirasidagi Space Launch System (SLS) oʻta ogʻir raketasi uchun ham tezlatgichlar yetkazib beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, kompaniya faoliyatiga nafaqat talab, balki texnik xavfsizlik masalalari ham taʼsir koʻrsatmoqda. Joriy yil boshida AQSH Kosmik kuchlari Vulcan raketasining parvozlarini vaqtincha toʻxtatgan edi. Bunga Northrop Grumman tomonidan ishlab chiqarilgan tezlatgich bilan bogʻliq nosozlik sabab boʻlgan. Hozirda kompaniya United Launch Alliance bilan hamkorlikda ushbu muammolarni bartaraf etish va parvozlarni qayta tiklash ustida ish olib bormoqda.

PentagonNorthrop GrummanRaketaTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarMarsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarBugun, 02:21OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaOpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:51Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiAviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 00:57Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi