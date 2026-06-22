Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlar

·22·Texno
Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlar

Xalqaro olimlar guruhi Marsdan kelib chiqqan meteorit namunasida ilk bor granat mineralini aniqlashga muvaffaq boʻldi. Ontario qirollik muzeyi kolleksiyasida saqlanayotgan NWA 8171 meteorit boʻlagini tahlil qilish jarayonida amalga oshirilgan ushbu kashfiyot Geochemical Perspectives Letters jurnalida eʼlon qilindi. Ushbu topilma Qizil sayyoraning geologik xilma-xilligi haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Granat — Yerda yaxshi maʼlum boʻlgan mineral boʻlib, u odatda yuqori harorat va bosim ostida, masalan, togʻ jinslarining chuqur geologik kuchlar taʼsirida oʻzgarishi (metamorfizm) natijasida hosil boʻladi. Yerda bunday sharoitlar tektonik plitalarning harakati, magmatik jarayonlar yoki yirik osmon jismlarining urilishi bilan bogʻliq. Shuning uchun Marsda granatning topilishi sayyora oʻtmishida ekstremal bosim yoki kuchli qizish zonalari mavjud boʻlganidan dalolat beradi.

Kashfiyot tafsilotlari va tadqiqot usullari

Kanadadagi Brok universiteti va Portsmut universiteti tadqiqotchilari boshchiligidagi xalqaro jamoa ushbu noyob namunani sinchiklab oʻrgandi. Dastlab olimlar ushbu mineralni Marsda keng tarqalgan piroksen deb oʻylashgan edi. Biroq, elektron mikroskopiya va lazer spektroskopiyasi yordamida oʻtkazilgan takroriy tahlillar uning haqiqiy tuzilishi granat ekanligini fosh qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu Mars geologiyasida ilgari uchramagan yangi turdagi jinsning aniqlanishiga ham sabab boʻlgan.

Olimlar granatning hosil boʻlishi boʻyicha bir nechta ssenariylarni koʻrib chiqmoqdalar. U asteroid urilishi natijasida yuzaga kelgan metamorfizm, magmaning yuqoriga koʻtarilishi yoki ushbu jarayonlarning kombinatsiyasi natijasida paydo boʻlgan boʻlishi mumkin. Shuningdek, muqobil gipoteza ham mavjud: mineral Marsdan tashqarida shakllanib, boshqa bir meteorit orqali sayyoraga olib kelingan boʻlishi ham ehtimoldan xoli emas.

Kelajakdagi tadqiqotlar va muammolar

Mineralning aniq kelib chiqishini aniqlash uchun uning tarkibidagi kislorod izotoplarini tahlil qilish talab etiladi. Biroq, bu usul namunaning qisman parchalanishi bilan bogʻliq boʻlib, olimlar uchun katta muammo tugʻdirmoqda. Gap shundaki, ushbu material hozircha Marsdan kelgan va tarkibida granat boʻlgan yagona maʼlum namuna boʻlishi mumkin, shuning uchun uni saqlab qolish muhim ahamiyatga ega.

Maʼlumotlar cheklangan boʻlishiga qaramay, tadqiqotchilar ushbu topilmani Marsning geologik tarixini qayta tiklashda muhim qadam deb hisoblamoqdalar. Bu sayyoradagi maʼlum minerallar roʻyxatini kengaytiribgina qolmay, balki uning ichki evolyutsiyasi biz oʻylagandan koʻra ancha murakkab boʻlganini va yuqori energiyali geologik jarayonlarni boshdan kechirganini koʻrsatmoqda. 4,5 milliard yillik tarixga ega boʻlgan ushbu namunalar kelajakda Marsning qanday shakllangani haqidagi eng muhim sirlarni ochib berishi mumkin.

MarsMeteoritGranatGeologiyaKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaOpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:51Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27Aviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiAviatsiya kelajagi: Vodorodli dvigatel yuqori balandlikdagi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 00:57Ubisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiUbisoft asoschilaridan biri Claude Guillemot aviahalokatda vafot etdiKecha, 23:54Figure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiFigure AI kompaniyasida robotlar soni ilk bor insonlar sonidan oshib ketdiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi