Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadi

·35·Sport
Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadi

Senegallik hujumchi Nicolas Jackson yozgi transfer oynasida Chelsi safini tark etmaslikka va yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga qaror qildi. Oʻtgan mavsumni ijara asosida Germaniya Bundesligasida oʻtkazgan futbolchi London klubiga qaytib, asosiy tarkib uchun kurashish niyatida ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jackson oʻtgan mavsumda Bavariya safida ijara asosida toʻp surdi va Myunxen klubining chempionlik unvonini qoʻlga kiritishiga oʻz hissasini qoʻshdi. Garchi u koʻpincha Harry Kane ortida zaxira varianti sifatida koʻrilgan boʻlsa-da, maydondagi harakatlari bilan mutaxassislar eʼtiborini torta oldi. Football Insider nashri xabariga koʻra, futbolchi hozirda bor eʼtiborini Stamford Bridgeʼdagi kelajagiga qaratgan.

Xabi Alonso va yangi imkoniyatlar

Chelsi jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Xabi Alonso barcha futbolchilarga, jumladan, ijaradan qaytganlarga ham imkoniyat berishni rejalashtirmoqda. Ispaniyalik mutaxassis mavsumoldi yigʻinlarida har bir oʻyinchining holatini shaxsan koʻzdan kechirib, soʻngra yakuniy qarorga keladi. Bu esa Nicolas Jackson uchun London klubida oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

Bavariya klubi bilan tuzilgan shartnomada futbolchini 70 million funt sterling evaziga sotib olish huquqi mavjud edi. Biroq, Germaniya grandi ushbu banddan foydalanmaslikka qaror qildi. Bu holat 25 yoshli hujumchining Angliyaga qaytib qaytishiga va oʻz omadini yana bir bor Premer-ligada sinab koʻrishiga yoʻl ochdi.

Boshqa klublarning qiziqishi

Garchi Jackson Chelsiʼda qolishni istayotgan boʻlsa-da, unga boʻlgan talab ancha yuqori. Agar Xabi Alonso uni oʻz loyihasining bir qismi sifatida koʻrmasa, hujumchi uchun bir qator variantlar mavjud. Xususan, Italiya A Seriyasining gigantlari — Yuventus va Napoli futbolchining transferi boʻyicha vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda.

Shuningdek, Angliyaning oʻzidan Nyukasl Yunayted ham senegallik forvardga qiziqish bildirmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining vakillari Yevropa boʻylab turli variantlarni oʻrganib chiqishgan, biroq yakuniy qaror baribir Xabi Alonso bilan boʻladigan uchrashuvdan soʻng qabul qilinadi. Hozirda Jackson Senegal terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va bor eʼtiborini xalqaro maydondagi muvaffaqiyatga qaratgan.

ChelsiNicolas JacksonXabi AlonsoTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolKylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolBugun, 02:55Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiAleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiBugun, 01:57Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi