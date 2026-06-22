Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadi
Senegallik hujumchi Nicolas Jackson yozgi transfer oynasida Chelsi safini tark etmaslikka va yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida oʻzini koʻrsatishga qaror qildi. Oʻtgan mavsumni ijara asosida Germaniya Bundesligasida oʻtkazgan futbolchi London klubiga qaytib, asosiy tarkib uchun kurashish niyatida ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jackson oʻtgan mavsumda Bavariya safida ijara asosida toʻp surdi va Myunxen klubining chempionlik unvonini qoʻlga kiritishiga oʻz hissasini qoʻshdi. Garchi u koʻpincha Harry Kane ortida zaxira varianti sifatida koʻrilgan boʻlsa-da, maydondagi harakatlari bilan mutaxassislar eʼtiborini torta oldi. Football Insider nashri xabariga koʻra, futbolchi hozirda bor eʼtiborini Stamford Bridgeʼdagi kelajagiga qaratgan.
Xabi Alonso va yangi imkoniyatlarChelsi jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan Xabi Alonso barcha futbolchilarga, jumladan, ijaradan qaytganlarga ham imkoniyat berishni rejalashtirmoqda. Ispaniyalik mutaxassis mavsumoldi yigʻinlarida har bir oʻyinchining holatini shaxsan koʻzdan kechirib, soʻngra yakuniy qarorga keladi. Bu esa Nicolas Jackson uchun London klubida oʻz oʻrnini mustahkamlash uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
Bavariya klubi bilan tuzilgan shartnomada futbolchini 70 million funt sterling evaziga sotib olish huquqi mavjud edi. Biroq, Germaniya grandi ushbu banddan foydalanmaslikka qaror qildi. Bu holat 25 yoshli hujumchining Angliyaga qaytib qaytishiga va oʻz omadini yana bir bor Premer-ligada sinab koʻrishiga yoʻl ochdi.
Boshqa klublarning qiziqishiGarchi Jackson Chelsiʼda qolishni istayotgan boʻlsa-da, unga boʻlgan talab ancha yuqori. Agar Xabi Alonso uni oʻz loyihasining bir qismi sifatida koʻrmasa, hujumchi uchun bir qator variantlar mavjud. Xususan, Italiya A Seriyasining gigantlari — Yuventus va Napoli futbolchining transferi boʻyicha vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda.
Shuningdek, Angliyaning oʻzidan Nyukasl Yunayted ham senegallik forvardga qiziqish bildirmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining vakillari Yevropa boʻylab turli variantlarni oʻrganib chiqishgan, biroq yakuniy qaror baribir Xabi Alonso bilan boʻladigan uchrashuvdan soʻng qabul qilinadi. Hozirda Jackson Senegal terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va bor eʼtiborini xalqaro maydondagi muvaffaqiyatga qaratgan.
…