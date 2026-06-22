Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdi

·26·Texno
Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdi

Fizika olamida olamshumul yangilik yuz berdi: olimlar ilk bor kvarklar va glyuonlar oʻrtasidagi kuchli yadroviy oʻzaro taʼsir kuchini belgilovchi αs (alfa-s) konstantasini toʻgʻridan-toʻgʻri oʻlchashga muvaffaq boʻlishdi. Nature jurnalida eʼlon qilingan ushbu tadqiqot koinotni ushlab turuvchi asosiy kuchlardan biri haqidagi tasavvurlarimizni tubdan oʻzgartirib, avvalgi barcha hisob-kitoblardan bir necha barobar aniqroq natijani taqdim etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kuchli oʻzaro taʼsir — bu proton va neytronlar ichidagi kvarklarni bir-biriga yopishtirib turuvchi kuchdir. U tabiatdagi toʻrtta asosiy kuchning eng qudratlisi boʻlsa-da, uni oʻrganish olimlar uchun hamisha mushkul boʻlib kelgan. αs parametri kvant xromodinamikasi (QCD) nazariyasining asosi hisoblanadi. Uning oʻziga xosligi shundaki, yuqori energiyalarda bu kuch zaiflashadi, past energiyalarda esa shunchalik kuchayadiki, kvarklarni erkin holatda kuzatishning imkoni qolmaydi.

Modellardan voz kechish va yangi uslubiyot

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, shu vaqtga qadar CERN kabi yirik laboratoriyalardagi ATLAS va CMS detektorlari orqali oʻtkazilgan tajribalar maʼlum bir nazariy modellarga tayanib kelgan. Bu esa oʻlchovlarda xatolik ehtimolini oshirar edi. Yangi tadqiqotda esa olimlar ilk bor modellardan voz kechib, past energiyali eksperimental maʼlumotlarni panjarali kvant xromodinamikasi (lattice QCD) bilan birlashtirishdi.

Bu uslubda vaqt va makon maxsus toʻr (panjara) koʻrinishida shakllantiriladi va QCD tenglamalari fundamental prinsiplar asosida bevosita yechiladi. Trinity kolleji professori Stefan Sint (Stefan Sint) taʼkidlashicha, aynan shu yondashuv kvarklarning "asirlikda" boʻlishi (konfaynment) bilan bogʻliq murakkabliklarni chetlab oʻtishga va qoʻshimcha taxminlarsiz aniq raqamlarni olishga imkon bergan.

Olingan natijalar shuni koʻrsatadiki, yangi konstantaning xatolik darajasi avvalgi barcha oʻlchovlarning umumiy xatoligidan ikki barobar kamroqdir. Eng muhimi, mavjud kichik xatoliklar ham faqat statistik xarakterga ega boʻlib, Monte-Karlo usuli bilan bogʻliq. Bu esa natijaning shaffofligini va ilmiy jihatdan qatʼiyligini taʼminlaydi.

Katta adron kollayderi uchun ahamiyati

Ushbu kashfiyot amaliy jihatdan Katta adron kollayderidagi (LHC) tajribalar uchun juda muhim. Endilikda fiziklar proton-proton toʻqnashuvlarini tahlil qilishda nazariy noaniqliklarni sezilarli darajada kamaytirish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa Standart modeldan tashqaridagi yangi fizika hodisalarini — masalan, qorongʻu materiya yoki nomaʼlum zarralarni qidirishda sezgirlikni oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, αs konstantasining bunday yuqori aniqlikda oʻlchanishi koinotning mikrodunyo qonuniyatlarini tushunishda yangi davrni ochadi. Bu nafaqat nazariy fizika, balki koinotning paydo boʻlishi va uning fundamental tuzilishini oʻrganayotgan barcha ilm-fan sohalari uchun ulkan qadamdir. Endilikda olimlar koinotni boshqaruvchi kuchlarni yanada aniqroq bashorat qila oladilar.

FizikaKvant XromodinamikasiCERNIlm-fanKatta Adron Kollayderi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBraziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBugun, 04:55Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiOydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdiBugun, 03:51Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiAtom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiBugun, 03:26AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi