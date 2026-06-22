Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdi

·20·Texno
Oydagi qurilishda inqilob: Olimlar regolitdan shisha va keramika olish usulini topdi

Insoniyatning koinotni oʻzlashtirish borasidagi rejalari, xususan, Artemis va Moon Village kabi global loyihalar Oyda uzoq muddatli bazalar qurishni koʻzda tutmoqda. Biroq, Yer yuzidan qurilish materiallarini tashish oʻta qimmatga tushishi sababli, olimlar mahalliy resurslardan foydalanishning yangi usullarini izlamoqda. Florida universiteti tadqiqotchilari lazer texnologiyasi yordamida Oy tuprogʻi — regolitdan toʻgʻridan-toʻgʻri shisha va keramika buyumlarini yasash imkoniyatini ilmiy asoslab berishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Viktoriya M. Miller boshchiligidagi muhandislar jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya konsentrlangan infraqizil nurlanishga asoslangan. Lazer yordamida material kontaktlarsiz qizdiriladi va deformatsiya qilinadi, bu esa ogʻir presslar yoki maxsus qoliplarsiz murakkab shakllarni yasash imkonini beradi. Springer Nature jurnalida eʼlon qilingan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, bu usul vakuum sharoitida ham samarali ishlaydi.

In-Situ Resource Utilization strategiyasi

Ushbu yondashuv In-Situ Resource Utilization (ISRU), yaʼni resurslardan joyida foydalanish strategiyasining bir qismidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, lazerli shakllantirish texnologiyasi koinotga olib chiqilishi kerak boʻlgan uskunalar vaznini keskin kamaytiradi. Ogʻir qurilish texnikasi oʻrniga ixcham lazer manbasidan foydalanish har bir tonna yukning narxi millionlab dollarga baholanadigan missiyalar uchun juda muhimdir.

Tadqiqot doirasida Oy tuprogʻiga oʻxshash simulyator materiallar ustida tajribalar oʻtkazildi. Lazer nuri taʼsirida regolit erib, mustahkam shisha va keramik elementlarga aylandi. Bu elementlardan kelajakda Oy bazalarining devorlari, himoya qatlamlari va hatto optik asboblar uchun xomashyo sifatida foydalanish mumkin boʻladi.

Lazerli shakllantirish nafaqat qurilishda, balki kutilmagan nosozliklarni bartaraf etishda ham qoʻl kelishi kutilmoqda. Oy yuzasida yoki orbitada zaruriy ehtiyot qismlar va asboblarni lazer yordamida tayyorlash Yerga bogʻliqlikni kamaytiradi. Bu uzoq muddatli missiyalarning avtonomligini taʼminlashdagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi.

Texnologiyaning Yerdagi istiqbollari

Garchi loyiha dastlab koinot ehtiyojlari uchun ishlab chiqilgan boʻlsa-da, uning Yer yuzidagi qurilish sohasida ham qoʻllanilishi ehtimoli yuqori. Olimlarning fikricha, lazerli ishlab chiqarish usullari anʼanaviy sanoat usullaridan koʻra tejamkor va moslashuvchan boʻlishi mumkin. Bu, ayniqsa, murakkab geometrik shakllarni yaratishda va resurslar cheklangan hududlarda infratuzilmani rivojlantirishda yangi davrni ochishi mumkin.

Hozirda DARPA kabi agentliklar tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan ushbu loyiha laboratoriya sharoitidan amaliy sinovlarga oʻtmoqda. Agar texnologiya oʻzini oqlasa, 2030-yillarga borib Oyda ilk lazerli "zavodlar" ish boshlashi va insoniyatning boshqa sayyoralarda doimiy qoʻnim topishi reallikka aylanadi.

OyTexnologiyaLazerKoinotTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28Atom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiAtom energetikasida inqilob: Valar Atomics 9 oy ichida yangi mikroreaktorini ishga tushirdiBugun, 03:26AQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiAQSH mudofaa sanoatida inqiroz: Northrop Grumman raketa dvigatellari taqchilligiga javob berdiBugun, 02:58Marsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarMarsda ilk bor granat minerali topildi: Qizil sayyora oʻtmishi haqida yangi maʼlumotlarBugun, 02:21OpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaOpenAI 2028-yilgacha shaxsiy AGI tizimini ishga tushirishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:51Sunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaSunʼiy intellektning ommaviy joriy etilishi kompaniyalarda bilimlar degradatsiyasiga sabab boʻlmoqdaBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi