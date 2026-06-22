Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydi
Argentina terma jamoasi va Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allister oʻzining jamoadoshi Lionel Messi haqida samimiy fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibining maydondagi harakatlarini takrorlash yoki undan nimanidir oʻrganish deyarli imkonsiz, chunki Messining iqtidori tabiat tomonidan berilgan noyob hodisadir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Jazoirga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsdan soʻng, Mak Allister sardorning oʻyini haqida toʻxtaldi. Ushbu uchrashuvda Lionel Messi xet-trik qayd etib, jamoasining muvaffaqiyatiga ulkan hissa qoʻshdi. Mak Allisterga koʻra, Messining maydonda qilayotgan ishlari oddiy inson mantigʻiga toʻgʻri kelmaydi.
“Leo bilan birga oʻynashdan zavq olaman, u kabi futbolchi boshqa hech qachon tugʻilmaydi. Uning yonida turib, qilayotgan ishlarini kuzatish mutlaqo boshqacha hissiyot. U amalga oshiradigan harakatlar normal holat emas. Men shunchaki vaziyatdan foydalanaman va unga qoyil qolaman”, — deya taʼkidladi Liverpul yulduzi Goal.com nashriga bergan intervyusida.
Messidan nimalarni oʻrganib boʻlmaydi?Mak Allisterning fikricha, Messining texnik mahoratini oʻzlashtirishning iloji yoʻq. “Undan nimanidir oʻrganish juda qiyin. Chunki siz uning qilayotgan ishini miyangizda tasavvur qilishingiz mumkin, lekin uni hech qachon u kabi bajara olmaysiz. Men undan koʻproq insoniy fazilatlarni, u kabi buyuk shaxsning qanchalik kamtar boʻlishi mumkinligini oʻrganaman”, — deydi yarim himoyachi.
Jazoir bilan oʻyindagi birinchi golda Mak Allister aqlli harakati bilan Messiga yoʻl ochib berdi. Rodrigo De Paul tomonidan uzatilgan kuchli pasni u qasddan oʻtkazib yubordi va toʻp qulay nuqtada turgan Messiga yetib bordi. Futbolchi bu vaziyatni shunday tushuntirdi: “Pas juda kuchli edi va men bu toʻp menga emasligini darrov angladim. Leo orqamda ekanini koʻrdim va toʻpni unga qoldirdim”.
Ushbu gʻalaba Lionel Messi uchun yana bir qator rekordlarni yangilash imkonini berdi. U oʻzining oltinchi Jahon chempionati turnirida ishtirok etish bilan birga, gʻalabalar soni boʻyicha Miroslav Kloze bilan tenglashib oldi (17 ta gʻalaba). Shuningdek, u urilgan gollar soni boʻyicha ham turnir tarixidagi eng yaxshi koʻrsatkichga yaqinlashib qoldi.
Argentina terma jamoasi oʻz guruhidagi keyingi uchrashuvlarni Avstriya va Iordaniya termalariga qarshi oʻtkazadi. “Albiseleste” 1962-yilgi Braziliya terma jamoasidan keyin ketma-ket ikki marta jahon tojini himoya qilgan ilk jamoaga aylanishni maqsad qilgan. Hozirgi sport formasida Lionel Messi ushbu maqsadga erishishda jamoaning asosiy quroli boʻlib qolmoqda.
…