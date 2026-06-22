Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydi

·65·Sport
Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydi

Argentina terma jamoasi va Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allister oʻzining jamoadoshi Lionel Messi haqida samimiy fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibining maydondagi harakatlarini takrorlash yoki undan nimanidir oʻrganish deyarli imkonsiz, chunki Messining iqtidori tabiat tomonidan berilgan noyob hodisadir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Jazoirga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsdan soʻng, Mak Allister sardorning oʻyini haqida toʻxtaldi. Ushbu uchrashuvda Lionel Messi xet-trik qayd etib, jamoasining muvaffaqiyatiga ulkan hissa qoʻshdi. Mak Allisterga koʻra, Messining maydonda qilayotgan ishlari oddiy inson mantigʻiga toʻgʻri kelmaydi.

“Leo bilan birga oʻynashdan zavq olaman, u kabi futbolchi boshqa hech qachon tugʻilmaydi. Uning yonida turib, qilayotgan ishlarini kuzatish mutlaqo boshqacha hissiyot. U amalga oshiradigan harakatlar normal holat emas. Men shunchaki vaziyatdan foydalanaman va unga qoyil qolaman”, — deya taʼkidladi Liverpul yulduzi Goal.com nashriga bergan intervyusida.

Messidan nimalarni oʻrganib boʻlmaydi?

Mak Allisterning fikricha, Messining texnik mahoratini oʻzlashtirishning iloji yoʻq. “Undan nimanidir oʻrganish juda qiyin. Chunki siz uning qilayotgan ishini miyangizda tasavvur qilishingiz mumkin, lekin uni hech qachon u kabi bajara olmaysiz. Men undan koʻproq insoniy fazilatlarni, u kabi buyuk shaxsning qanchalik kamtar boʻlishi mumkinligini oʻrganaman”, — deydi yarim himoyachi.

Jazoir bilan oʻyindagi birinchi golda Mak Allister aqlli harakati bilan Messiga yoʻl ochib berdi. Rodrigo De Paul tomonidan uzatilgan kuchli pasni u qasddan oʻtkazib yubordi va toʻp qulay nuqtada turgan Messiga yetib bordi. Futbolchi bu vaziyatni shunday tushuntirdi: “Pas juda kuchli edi va men bu toʻp menga emasligini darrov angladim. Leo orqamda ekanini koʻrdim va toʻpni unga qoldirdim”.

Ushbu gʻalaba Lionel Messi uchun yana bir qator rekordlarni yangilash imkonini berdi. U oʻzining oltinchi Jahon chempionati turnirida ishtirok etish bilan birga, gʻalabalar soni boʻyicha Miroslav Kloze bilan tenglashib oldi (17 ta gʻalaba). Shuningdek, u urilgan gollar soni boʻyicha ham turnir tarixidagi eng yaxshi koʻrsatkichga yaqinlashib qoldi.

Argentina terma jamoasi oʻz guruhidagi keyingi uchrashuvlarni Avstriya va Iordaniya termalariga qarshi oʻtkazadi. “Albiseleste” 1962-yilgi Braziliya terma jamoasidan keyin ketma-ket ikki marta jahon tojini himoya qilgan ilk jamoaga aylanishni maqsad qilgan. Hozirgi sport formasida Lionel Messi ushbu maqsadga erishishda jamoaning asosiy quroli boʻlib qolmoqda.

Lionel MessiArgentinaMak AllisterJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolKylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolBugun, 02:55Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiNicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiBugun, 02:39Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi